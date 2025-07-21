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Google превратила смартфоны на Android в крупнейшую в мире сеть обнаружения землетрясений

Получение предупреждения на смартфон за несколько секунд до землетрясения — уже не научная фантастика — это реальность для миллионов людей по всему миру. Специалисты корпорации Google совместно с исследователями Калифорнийского университета в Беркли превратили обычные Android-смартфоны в крупнейшую в мире сеть обнаружения землетрясений, охватывающую 2,5 миллиарда человек в 98 странах.

Система оповещения о землетрясениях от Google / © Google Crisis Response

За три года испытаний эта система зафиксировала более 11 000 землетрясений и передала оповещения с точностью, сопоставимой с традиционными системами сейсмического мониторинга. В сейсмоопасных регионах без дорогостоящих сетей мониторинга простой телефон на Android может стать решающим фактором. Исследование, лежащее в основе этой технологии, опубликовано в журнале Science.

Смартфоны на Android работают как детекторы землетрясений, используя встроенные акселерометры — те же датчики движения, которые поворачивают экран при переворачивании устройства. Когда смартфон неподвижен, он непрерывно отслеживает внезапные всплески движения, соответствующие характеру сейсмических волн.

Затем алгоритмы Google анализируют сообщения с нескольких телефонов, чтобы определить, может ли эта закономерность быть реальным землетрясением, а не строительными работами или проезжающими грузовиками.

Этот подход кардинально меняет мониторинг землетрясений. Традиционные системы используют дорогостоящие сейсмические станции, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч долларов каждая, и требуют постоянного обслуживания, которое многие сейсмоопасные регионы просто не могут себе позволить.

Система на Android автоматически запускается на большинстве устройств через сервисы Google Play, а это значит, что около 70% смартфонов в мире участвуют в этой сети обнаружения без каких-либо специальных действий со стороны пользователей.

В период исследования с апреля 2021 по март 2024 года система Android Earthquake Alerts ежемесячно регистрировала в среднем 312 землетрясений магнитудой от 1,9 до 7,8. Стоит отметить, что 85% этих оповещений совпали с реальными землетрясениями, подтвержденными специалистами.

Система подверглась самому серьезному испытанию во время землетрясений в Турции в феврале 2023 года. Первое землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни десятков тысяч человек и продемонстрировало, как потенциал, так и ограничения системы.

Система недооценила силу первого землетрясения, предоставив оценку магнитуды 4,5 вместо 7,8. Однако исследователи использовали этот опыт для улучшения алгоритмов. При тестировании обновленного программного обеспечения на тех же данных о землетрясениях результаты оказались значительно лучше: система обнаружила землетрясение за 6,3 секунды и приблизительно оценила магнитуду в 7,4, потенциально предупредив 67 миллионов человек.

Во время землетрясения магнитудой 5,7 в Непале система отправила более 10 миллионов оповещений, причем некоторые люди получали предупреждения за 60 секунд до того, как почувствовали толчки.