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В Европе стартовала разработка нового гиперзвукового аппарата
Европейское космическое агентство (ESA) и британская инженерно-технологическая компания Frazer-Nash сообщили о запуске исследовательской программы Invictus по созданию полностью многоразового экспериментального гиперзвукового летательного аппарата.
В консорциум Invictus также входят Spirit Aero Systems и Университет Крэнфилда (Великобритания). Первая цель, которую реализуют в течение ближайшего года, — разработка предварительного проекта всей системы управления полетом.
Программа Invictus призвана доказать пригодность водородной воздушно-реактивной силовой установки с предварительным охлаждением для горизонтального взлета и гиперзвукового полета. Проект заложит фундамент для европейских многоразовых космопланов, которые будут взлетать с аэродрома как обычные самолеты и смогут выводить на орбиту малые спутники и научные приборы.
В конечном итоге подобные платформы могут стать аэрокосмическими грузовиками, способными обеспечивать стабильный доступ к околоземной орбите.
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Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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