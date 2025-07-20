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Инфографика: самые важные профессиональные навыки в 2025 году

Рынок труда стремительно развивается, и вместе с ним меняются навыки, которые работодатели ценят больше всего. Поскольку автоматизация, искусственный интеллект и удаленная работа меняют современную деятельность людей, компании ищут специалистов, способных адаптироваться и добиваться успеха.

Инфографика: самые важные профессиональные навыки в 2025 году / © Visualcapitalist

В представленной выше инфографике выделены самые важные профессиональные навыки, основанные на данных доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рабочих мест 2025». Рейтинг составлен на основе 1043 отзывов международных компаний, в которых трудятся в совокупности более 14,1 миллиона людей.

На самом верху рейтинга находится аналитическое мышление, которое 69% работодателей называют «основным навыком». Этот навык подчеркивает растущий спрос на людей, способных решать сложные задачи, интерпретировать данные и принимать обоснованные решения в условиях неопределенности. В связи с быстрой цифровой трансформацией работодатели делают ставку на когнитивные способности и критическое мышление.

Гибкость, универсальность и способность к изменениям занимают место чуть ниже аналитического мышления (67%). Лидерские качества и общественное влияние (61%) заняли третье место, творческое мышление (57%) расположилось на четвертой строчке рейтинга, а замыкает пятерку лидеров мотивация и самосознание (52%).

Технологическая грамотность (51%), любознательность и постоянное обучение (50%) подчеркивают готовность к изменениям в быстро меняющемся мире.

ИИ и большие данные (45%) также попали в верхнюю половину списка, что свидетельствует о переходе к цифровой эпохе. Между тем такие традиционные навыки, как чтение, письмо и математика (21%), оцениваются гораздо ниже, что отражает растущую значимость технологических возможностей людей.