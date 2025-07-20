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Инфографика: самые важные профессиональные навыки в 2025 году
Рынок труда стремительно развивается, и вместе с ним меняются навыки, которые работодатели ценят больше всего. Поскольку автоматизация, искусственный интеллект и удаленная работа меняют современную деятельность людей, компании ищут специалистов, способных адаптироваться и добиваться успеха.
В представленной выше инфографике выделены самые важные профессиональные навыки, основанные на данных доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рабочих мест 2025». Рейтинг составлен на основе 1043 отзывов международных компаний, в которых трудятся в совокупности более 14,1 миллиона людей.
На самом верху рейтинга находится аналитическое мышление, которое 69% работодателей называют «основным навыком». Этот навык подчеркивает растущий спрос на людей, способных решать сложные задачи, интерпретировать данные и принимать обоснованные решения в условиях неопределенности. В связи с быстрой цифровой трансформацией работодатели делают ставку на когнитивные способности и критическое мышление.
Гибкость, универсальность и способность к изменениям занимают место чуть ниже аналитического мышления (67%). Лидерские качества и общественное влияние (61%) заняли третье место, творческое мышление (57%) расположилось на четвертой строчке рейтинга, а замыкает пятерку лидеров мотивация и самосознание (52%).
Технологическая грамотность (51%), любознательность и постоянное обучение (50%) подчеркивают готовность к изменениям в быстро меняющемся мире.
ИИ и большие данные (45%) также попали в верхнюю половину списка, что свидетельствует о переходе к цифровой эпохе. Между тем такие традиционные навыки, как чтение, письмо и математика (21%), оцениваются гораздо ниже, что отражает растущую значимость технологических возможностей людей.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Не секрет, что занятия спортом под музыку приятнее и помогают повысить продуктивность тренировок. В новом исследовании итальянские ученые на примере силовых упражнений показали, какая именно музыка лучше подходит для таких целей.
У каждого, кто ищет романтического партнера, своя мотивация: кому-то нужна поддержка близкого человека, кому-то хочется создать семью, а кому-то прежде всего важно соответствовать социальным ожиданиям. Ученые из Канады и США определили, в каком случае человек с большей вероятностью встретит «вторую половинку» быстро.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Используя образцы, собранные миссией «Чанъэ-5», китайские ученые нашли способ извлекать воду из лунного грунта и перерабатывать выдыхаемый астронавтами углекислый газ. Это делается за счет небольшого устройства, работающего на солнечной энергии. Авторы нового исследования уверены: в будущем их прибор сможет обеспечить лунные поселения водой, кислородом и топливом.
Не секрет, что занятия спортом под музыку приятнее и помогают повысить продуктивность тренировок. В новом исследовании итальянские ученые на примере силовых упражнений показали, какая именно музыка лучше подходит для таких целей.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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