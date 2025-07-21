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В «Росатоме» завершили первый этап разработки цифрового двойника для радиохимического производства
Специалисты «Росатома» завершили начальную стадию создания цифрового двойника для радиохимического производства. Этот программный комплекс под названием «ВИЗАРТ-РДМ» (Виртуальный завод радиохимических технологий — Регенерация делящихся материалов) станет основой для моделирования процессов переработки использованного ядерного топлива (ОЯТ) и работы с радиоактивными отходами (РАО). Его внедрение поможет улучшить проектирование и эксплуатацию соответствующих предприятий.
Разработкой занимаются ученые из нескольких институтов «Росатома», включая «Науку и инновации», ВНИИНМ имени Бочвара, Радиевый институт имени Хлопина и АО «Прорыв». Заказчиком выступает Топливный дивизион госкорпорации.
Новая версия «ВИЗАРТ» позволяет детально анализировать все этапы переработки ядерного топлива: подбирать реагенты, оценивать объем отходов, контролировать параметры технологических процессов и другие ключевые характеристики. С ее помощью можно оптимизировать как саму технологию переработки, так и методы обращения с отходами — еще на этапе проектирования или уже во время работы производства. Цифровой двойник также избавляет ученых от сложных расчетов вручную и снижает риск ошибок в реальных проектах.
Специалисты уже сформировали общую концепцию программы, включая принципы расчетов на основе технической документации, описание производственных циклов, методы работы с РАО и требования к структуре программного комплекса. Следующий шаг — непосредственная разработка программного обеспечения.
«Ученые продолжают улучшать программный комплекс, модернизируя алгоритмы и повышая скорость обработки данных, упрощая интерфейс и формы предоставления результатов. Частное учреждение „Наука и инновации“ курирует работу всех разработчиков, определяя соответствие новых технических решений с запросом заказчика. Для российской науки это важный проект, так как пока двойников радиохимических производств, необходимых для повышения эффективности создания и дальнейшей эксплуатации объектов замкнутого ядерного топливного цикла, нет», — рассказал глава направления группы сопровождения проектов радиохимии «Наука и инновации» Павел Нечаев.
Без радиохимии невозможно развивать перспективные реакторы на быстрых нейтронах. Эти технологии нужны не только для переработки накопленного ядерного топлива и отходов, но и для создания атомной энергетики будущего с замкнутым топливным циклом, как в российском проекте «Прорыв». Такие решения позволят избежать серьезных аварий на АЭС, избавят от необходимости эвакуации населения и решат проблему ограниченности ядерного топлива за счет его многократной переработки.
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