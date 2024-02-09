У волков из чернобыльской зоны развилась устойчивость к раку

Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волки могут помочь людям в борьбе с онкологическими заболеваниями. Исследовательница из США выяснила, что под влиянием радиации эти животные приобрели устойчивость к раку.

После произошедшей в 1986 году аварии на Чернобыльской атомной электростанции население эвакуировали из загрязненной местности. В отсутствие людей в права вступила дикая природа. Несмотря на радиационное заражение, эта территория площадью примерно 2600 квадратных километров изобилует различными животными — как мелкими, так и более крупными вроде лосей, кабанов и волков.

Естественной лабораторией, где под влиянием повышенных доз радиации происходят многие эволюционные процессы, не преминули воспользоваться ученые. Биологи и другие специалисты со всего мира неоднократно работали в Чернобыле, изучая реакцию различных видов и организмов в зоне отчуждения.

Одним из таких исследователей стала биолог-эволюционист и экотоксиколог Кара Лав (Cara Love) из Принстонского университета (США). Предметом научных изысканий она выбрала чернобыльских волков.

В 2014 году Лав с коллегами побывала в зоне отчуждения, чтобы установить на местных волков специальные GPS-ошейники с дозиметрами и взять у животных кровь на анализ. Эти ошейники позволили ученым в реальном времени отслеживать, где находятся чернобыльские волки и какому уровню радиации подвергаются.

Выяснилось, что на протяжении всей жизни они получают 11,28 миллирентгена, или 110 микрозивертов, в сутки. По словам ученых, это в шесть раз превышает предельный безопасный уровень, установленный для людей.

Биолог Кара Лав устанавливает на волка GPS-ошейник с дозиметром / © Finger Lakes Community College

С учетом приведенных показателей нетрудно подсчитать, что годовой уровень радиации, получаемый волками, составляет примерно 0,04 зиверта. Для сравнения, безопасными нормами облучения для космонавтов в «Роскосмосе» считают 0,5 зиверта в год, так что зарегистрированные в Чернобыле показатели не настолько велики, хотя и превышают формально допустимые для человека.

Изучив биоматериалы волков, американская исследовательница обнаружила различия в их иммунной системе по сравнению с собратьями, живущими исключительно за пределами зоны отчуждения. Изменения напоминали те, что встречаются у раковых больных, проходящих лучевую терапию.

Ученые также выявили определенные участки генома волков, обеспечивающие устойчивость организма к факторам риска развития рака. Лав надеется, что это позволит открыть защитные мутации, которые повышают шансы выжить после рака.

Результаты своей работы автор представила в докладе на ежегодной встрече Общества интегративной и сравнительной биологии (Society for Integrative and Comparative Biology, SICB), прошедшей в Сиэтле в январе 2024 года.

Отметим, что сама идея о возможности онкопротекторного действия радиации не нова. Взять хотя бы тайваньский эксперимент, о котором Naked Science писал недавно. У людей, которые от девяти до 22 лет прожили в домах, построенных на Тайване в 1983 году с использованием радиоактивной арматуры, и получали по 0,525 зиверта, в последующем смертность от рака оказалась в 33 раза ниже обычного.

Кроме того, еще в 1955 году опыты на животных показали, что самцы мышей, получавшие умеренные длительные дозы радиации (несколько большей силы, чем в тайваньском случае), жили дольше и выглядели лучше необлучавшихся грызунов.

Впрочем, ни к каким однозначным выводам по теме профилактики рака за счет умеренных ежедневных доз гамма-излучения ученые до сих пор не пришли. Перечисленные выше факты, как и открытия американской исследовательницы, говорят лишь о необходимости дальнейших экспериментов и научных работ в этой области.

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