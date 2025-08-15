Уведомления
Патогенные грибки облюбовали мундштуки электронных сигарет
Группа американских исследователей изучила обитающие на мундштуках вейпов микроорганизмы и обнаружила среди них целый ряд грибков, большинство из которых оказались потенциальными патогенами.
Во многих исследованиях о негативном влиянии вейпинга на здоровье ученые высказывали опасения по поводу токсичности вдыхаемых курильщиками паров. Жидкости для вейпов сами по себе содержат соединения, способные при нагревании образовывать токсины. К тому же нагревательные элементы электронных сигарет, контактируя со смесью, могут выделять в нее металлы, такие как хром, никель и другие. При попадании в организм они повышают риск развития рака, респираторных и других болезней. Авторы одной из статей отмечали, что ставшие популярными одноразовые вейпы в этом плане даже хуже, чем заправляемые электронные сигареты прошлых поколений.
Теперь выясняется, что наряду с жидкостью и нагревательным элементом угроза для здоровья вейперов может исходить еще от одной составляющей электронных сигарет. Группа исследователей из Флоридского университета (США) изучила пробы с мундштуков вейпов и обнаружила в них целый ряд грибков, в том числе способных вызвать легочные инфекции. Препринт научной работы, еще не прошедшей рецензирование, появился на сайте bioRxiv.org.
Ученые предположили, что пластиковая конструкция одноразовых вейпов и колебания температур при их работе создают подходящую среду для развития болезнетворных микробов. Для проверки гипотезы специалисты привлекли 25 добровольцев, ежедневно использующих одноразовые вейпы и не очищающих их. С мундштуков электронных сигарет взяли мазки, чтобы с помощью методов секвенирования и культивирования изучить обитающие на них микроорганизмы.
Большинство мундштуков оказались «обильно колонизированы грибками», хотя бактерии выявили только у небольшого числа образцов. Грибки отличались от культур, присутствующих во рту добровольцев, а 80% из них были потенциальными патогенами. Среди обнаруженных — микроскопические грибы родов Rhodotorula, Aureobasidium, Cystobasidium и Meyerozyma.
Самым часто выявляемым патогеном стал Cystobasidium minutum, который связывают с инфекциями крови у людей с ослабленным иммунитетом. В опытах с мышами специалисты дополнительно проверили воздействие этого грибка на легкие, сымитировав проникновение в организм, возможное при регулярном использовании вейпов с зараженным мундштуком. У подопытных грызунов наблюдались гиперсекреция слизи и признаки хронического бронхита.
Рассуждая, каким образом грибки могли попасть на мундштуки, исследователи отметили, что некоторые из обнаруженных микроорганизмов присутствуют в воздухе и на руках людей. Не исключено, что жидкости для вейпов изначально содержали грибки, хотя в этом исследователи отдельно не убедились. В комментарии изданию The New Scientist один из авторов статьи заявил, что остатки жидкости внутри вейпа могут стать питательной средой для роста плесени.
Хотя у исследователей пока нет достаточных доказательств того, что грибки на мундштуках для вейпов присутствуют в количестве, способном привести к заболеванию у человека, специалисты рекомендовали пользователям электронных сигарет регулярно очищать свои устройства.
