Хоррор-квесты положительно повлияли на иммунитет

Ученые из Орхусского университета (Дания) решили проверить, как страх в развлекательных целях — «рекреационный страх» — влияет на иммунную систему человека. Исследователи пригласили 113 добровольцев посетить специально оборудованный дом с привидениями. Результаты показали, что переживание страха в контролируемой среде может снизить уровень воспаления в организме.

Страх традиционно считается отрицательной эмоцией, но в некоторых случаях полезен для здоровья. Например, ранее ученые выяснили, что просмотр фильмов ужасов способствует сжиганию калорий, укреплению иммунитета и снижает уровень стресса. Все потому, что резкие звуки и смена кадров наряду с напряженным сюжетом провоцируют выработку гормонов, которые влияют на работу организма. Результаты еще одного исследования, опубликованного в 2021 году, показали, что любители хорроров легче других пережили пандемию коронавируса.

Теперь, чтобы лучше понять, как добровольное переживание страха влияет на иммунную систему, ученые попросили 113 испытуемых посетить профессионально обустроенный дом с привидениями (Dystopia Haunted House) в городе Вайле (Дания). Все участники прошли через 50 тематических комнат, наполненных пугающими элементами, а актеры изображали зомби, жутких клоунов и убийц с бензопилами.

В среднем каждый участник квеста находился в доме 50 минут. Уровень страха измеряли с помощью мониторинга сердечного ритма и по самоотчетам испытуемых. Перед посещением дома с привидениями, после него и еще через три дня у всех добровольцев взяли образцы крови. Затем авторы эксперимента измерили уровень высокочувствительного С-реактивного белка (hs-CRP), который выступает маркером воспаления в организме, а также количество различных типов лейкоцитов — клеток иммунной системы.

Результаты исследования, представленного в журнале Brain, Behavior, and Immunity, показали, что у 22 из 113 участников обнаружили низкоуровневое воспаление (hs-CRP > 3 мг/л) до посещения хоррор-квеста. Через три дня после мероприятия у 10 из этих 22 участников уровни воспаления снизились до нормальных значений (hs-CRP 1-5 мг/л). Несмотря на то что у всех добровольцев уровень воспаления в организме существенно не изменился, у 10 из 22 участников с изначально повышенными показателями наблюдалось их снижение.

Результаты также показали, что общее количество лейкоцитов и лимфоцитов в крови 113 испытуемых уменьшилось через три дня после мероприятия (хотя и оставалось в пределах нормы). Эти данные свидетельствуют об общем снижении воспалительной активности в организме после пережитого страха.

Напомним, острая реакция на стресс («бей или беги») приводит к временной мобилизации иммунной системы. Ранее ученые выяснили, что воздействие холода и/или гипервентиляция могут оказывать положительное влияние на иммунную систему, снижая уровень воспаления в организме. Этот список теперь пополнился участием в хоррор-квестах.

Таким образом, результаты новой научной работы предполагают, что любители пощекотать нервы (особенно с повышенным уровнем воспаления) могут посещать страшные мероприятия с пользой для здоровья. Исследование также прокладывает путь к дальнейшему изучению того, какое именно влияние эмоциональные переживания оказывают на физическое состояние организма.

Команда ученых заключила, что в контексте рекреационного страха от просмотра фильмов ужасов и посещения хоррор-квестов полученные эмоции могут служить своеобразной «тренировкой» для иммунной системы. Однако, чтобы лучше понять долгосрочные эффекты и механизмы этого явления, необходимы дальнейшие исследования.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.