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Токсины из осевшего пара вейпов способны навредить потомству в утробе матерей
Австралийские ученые представили свидетельство опасности вейпов для здоровья окружающих. В эксперименте на мышах они показали, что пассивное воздействие пара электронных сигарет во время беременности может иметь негативные последствия для потомства.
В последнее время появляется все больше исследований о связанных с вейпингом рисках. Чаще всего речь в них идет о практикующих такой способ курения. Недавно медики из Университета штата Огайо в США предупредили, что совмещение обычных сигарет с электронными вчетверо повышает риск рака легких.
Однако вейпинг, как и курение, может быть пассивным — вторичным и третичным. Имеется в виду, что находясь в помещении с вейпером, другие люди дышат парами от электронных сигарет, а также подвергаются воздействию токсичных веществ в их составе через окружающие поверхности, где они оседают — одежду, стены, мебель и прочие предметы обстановки.
Группа исследователей из Сиднейского технологического университета совместно с коллегами из других вузов Австралии решила выяснить возможные последствия такого варианта вейпинга. О результатах своей работы ученые рассказали в статье, опубликованной в American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology.
В состав жидкостей для электронных сигарет как правило входят пропиленгликоль, глицерин, часто никотин, ароматизаторы и другие добавки. При нагревании этих смесей в вейпах могут выделяться токсины, в том числе формальдегид, ацетальдегид и акролеин, опасный загрязнитель воздуха.
Когда вейпами пользуются в помещении или автомобиле, выдыхаемый пар оседает на поверхностях, образуя плотный маслянистый налет. Вещества из него могут попасть в организм через кожу.
Из прошлых исследований известно, что вейпинг во время беременности может серьезно навредить ребенку, повышает риск мертворождения, низкого веса и проблем с развитием у новорожденных. Также ученые ранее установили, что пассивное курение матери до зачатия способно нарушить развития мозга плода.
Авторы новой работы на мышиной модели проследили, чем чреват пассивный вейпинг беременных. В эксперименте подопытных самок мышей с детенышами в утробе подвергали третичному воздействию паров электронных сигарет через ежедневный контакт с полотенцами, на которых эти пары осели. В дальнейшем полученное потомство — взрослых мышей-самцов — заразили вирусом гриппа А и через семь дней оценили реакцию их иммунной системы на инфекцию.
По итогам проведенных анализов исследователи обнаружили, что у мышей, чьих матерей подвергали третичному пассивному вейпингу, в легких нарушилась регуляция особого типа иммунных клеток — так называемых CD8+ Т-лимфоцитов. Они необходимы для эффективного иммунного ответа на инфекции и устранения опухолевых клеток.
Таким образом ученые продемонстрировали, что даже пассивное воздействие паров электронных сигарет на беременных может иметь существенные долгосрочные последствия для иммунной системы потомства.
«Приходя в гости к друзьям или родственникам, практикующим вейпинг, люди могут не осознавать, что подвергаются опасности, просто касаясь поверхности столов или сидя на диване. Курящим вейпы нужно понять, что эта привычка затрагивает не только их самих, но и окружающих», — заключили исследователи.
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