Рилс с питомцем в необычном костюме или неуклюже выполняющим трюк может казаться безобидной забавой. Но за кадром, который вызывает у зрителей улыбку, иногда скрываются признаки стресса, дискомфорта или проблем со здоровьем — и распознать их способны не все.

Популярность животных в социальных сетях во многом связана с тем, что их поведение кажется людям забавным и трогательным. Но на самом деле развлекательная подача может отвлекать внимание от того, в каких условиях находится питомец и что он испытывает.

Ветеринарные специалисты из Германии проверили, насколько хорошо обычные пользователи и студенты ветеринарных вузов замечают признаки неблагополучия у животных на фото и видео. В исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Frontiers in Veterinary Science, участвовали 256 человек: 100 без профессионального опыта работы с животными и 156 студентов Ганноверского университета ветеринарной медицины.

Каждому показывали три изображения или коротких ролика с собаками, кошками и кроликами. Два материала содержали признаки страдания животных, а один был безобидным. Всего исследователи подготовили 12 изображений и видео, предварительно отобранных и независимо оцененных двумя ветеринарами, специализирующимися на благополучии и поведении животных.

Участников просили определить, есть ли в увиденном признаки страдания, и объяснить, на чем основан их ответ. Более половины опрошенных сразу распознали проблему: так ответили 56% людей без специальной подготовки и 61,5% студентов. Однако примерно треть участников обеих групп не смогли определиться: затруднились с ответом 29% и 30,5% соответственно. Еще 15% обычных участников и 8% студентов вовсе не заметили признаков неблагополучия.

Когда исследователи проанализировали не только первоначальные ответы, но и пояснения к ним, картина оказалась несколько лучше. В 68% комментариев обычных участников и 69,2% студентов удалось найти хотя бы один правильно распознанный признак страдания. Однако все признаки, которые специалисты заранее отметили в конкретном изображении или видео, участники смогли назвать лишь примерно в четверти случаев: 27% в первой группе и 28,2% во второй.

Лучше всего обе группы замечали ожирение животны. Также обращали внимание на одежду, костюмы и аксессуары, которые могли ограничивать движения питомцев или мешать им вести себя естественно. Студенты чаще отмечали тревогу и дискомфорт животных (60,3% против 39% в группе обычных участников). Они также лучше распознавали попытки питомцев вырваться или избежать контакта.

Разница между группами проявилась и при оценке разных видов животных. Студенты статистически значимо лучше распознавали признаки страдания у собак и кошек, чем участники без ветеринарной подготовки. Для кроликов такого убедительного преимущества не обнаружили: обе группы справлялись с их оценкой хуже.

В целом признаки неблагополучия у собак выявляли заметно лучше, чем у кроликов. Особенно сложно участникам оказалось заметить проблемы, связанные с особенностями разведения. Например, на одном видео кошка породы манчкин с укороченными лапами спотыкалась, перепрыгивая через препятствие из рулонов туалетной бумаги. Ни один участник без специальной подготовки не отметил, что особенности ее телосложения могут быть связаны с нарушением благополучия. Среди студентов на это обратили внимание только 14,3 процента. На снимке вислоухого кролика в шапке и солнцезащитных очках проблему распознали лишь 1,7 процента студентов и никто из обычных участников.

Такие результаты особенно важны, поскольку внешность некоторых пород сама по себе может быть связана с риском для здоровья. Так, непропорционально короткие конечности у манчкинов обусловлены особенностями развития скелета, а у вислоухих кроликов строение ушей может вести к проблемам со здоровьем. Но пользователи соцсетей нередко воспринимают эти особенности как милую черту внешности, а не как возможный признак неблагополучия.

Более того, зачастую люди усматривали признак благополучия там, где специалисты обнаружили страдание. В пояснениях чаще всего встречались слова о веселье и радости животного, спокойствии и отсутствии стресса. То есть некоторые зрители принимали поведение или выражение морды питомца за проявление положительных эмоций.

Авторы исследования объяснили часть таких ошибок с антропоморфизмом — склонностью приписывать животным человеческие чувства, намерения и реакции. Из-за этого зритель может истолковать тревогу или попытку избежать контакта как игру, а неподвижность — как спокойствие.

Развлекательный формат дополнительно задает восприятие: если ролик подан как шутка, нам проще увидеть в происходящем забавную сцену, а не повод задуматься о состоянии питомца. Ученые призвали пользователей Сети и студентов ветеринарных специальностей научиться разбираться в поведении питомцев и признаках стресса у них. Это помогло бы внимательнее оценивать развлекательный контент с животными, не принимая страдания за забаву.

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