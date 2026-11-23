Специалисты Института истории материальной культуры РАН обнаружили и обследовали поминально-ритуальные комплексы VI–VIII веков, относящиеся к эпохе Тюркских каганатов. Исследования проводились в Монгун-Тайгинском и Овюрском районах на юге Республики Тыва, а также в Чаа-Хольском и Улуг-Хемском районах в центральной части региона. Каменные изваяния древних тюрков являлись частью масштабных культовых сооружений, связанных с почитанием предков.

Территория Саяно-Алтая, включая современную Туву, считается одним из важнейших центров формирования древнетюркской культуры. Особое место среди памятников этой эпохи занимают каменные изваяния, на которых мастера запечатлели облик людей, их одежду, вооружение и предметы повседневного обихода.

Масштабные исследования древнетюркских памятников Тувы проводились в 50-х годах прошлого века археологом Александром Грачом. Однако за прошедшие десятилетия возникла необходимость повторно обследовать памятники, уточнить их местонахождение и выявить ранее неизвестные объекты.

Эту задачу решают специалисты Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН. Современные методы исследования предполагают комплексный подход. Если ранее изваяния нередко фиксировались как самостоятельные памятники, то теперь археологи изучают их вместе с окружающими сооружениями, составлявшими единое ритуальное пространство.

Курганный могильник Мугур-VIII / © Марина Килуновская, пресс-служба ИИМК РАН

В ходе разведок ученые зафиксировали несколько таких комплексов в разных районах Тувы. Они включают прямоугольные каменные ограды, антропоморфные изваяния и протяженные ряды вертикально установленных камней — балбалов. Выявленные памятники были поставлены на государственный учет для обеспечения их охраны.

Древние тюрки сооружали подобные комплексы на высоких берегах рек, в живописных долинах. Их основу составляли цепочки прямоугольных оград из специально обработанных камней, ориентированных по линии север — юг. С восточной стороны в середине ограды ставился высокий камень, который во многих случаях оформлялся как фигура человека, иногда целиком, иногда бюст, иногда просто выгравированное на камне лицо. От него на восток, в направлении восходящего солнца, отходили ряды балбалов, которые могли насчитывать десятки камней и простираться на сотни метров.

«Наши предшественники фиксировали изваяния отдельно, не рассматривая их как часть погребально-ритуальных комплексов. Но именно это и есть самое главное. В прекрасных речных долинах, на высоких берегах рек древние тюрки сооружали настоящие храмы, связанные с культом предков и культом Неба. Нам удалось зафиксировать несколько таких комплексов в разных районах Тувы и поставить их на государственную охрану. Это действительно очень важные и сакрально значимые объекты культурного наследия», — рассказала старший научный сотрудник ИИМК РАН Марина Килуновская.

Овюрский район. Могильник Молдук-Хем 1 / © Марина Килуновская, пресс-служба ИИМК РАН

Особенную ценность представляют сами каменные изваяния. Древние мастера тщательно передавали черты лица: густые брови, усы с закрученными вверх концами, иногда бороды, а главное, большие раскосые глаза, которые смотрели довольно грозно на окружающих. На скульптурах можно различить кафтаны, халаты, шубы, головные уборы, пояса с пряжками и бляшками. Изображались и предметы, которые носили при себе: сабли, кинжалы, точильные камни, небольшие сумочки и курительную трубку. В руках многие фигуры держат сосуды разных форм.

Благодаря этим деталям ученые могут достаточно полно реконструировать внешний облик древних тюрков, особенности их одежды и материальной культуры. Некоторые изображенные предметы имеют параллели в традиционном быту современных тувинцев.

По мнению исследователей, комплексы были связаны с культом предков и почитанием Неба. Предположительно, представители местных общин могли на протяжении нескольких лет возвращаться к этим местам и устанавливать новые памятные камни в честь основателей рода и почитаемых предков.

Могильник Шолук-Хову. Изваяние из поминальной ограды / © Марина Килуновская, пресс-служба ИИМК РАН

Обследованные сооружения датируются VI–VIII веками. Раскопки в ходе нынешних исследований не проводились, однако материалы более ранних работ показывают, что в подобных комплексах обычно находят остатки поминальных трапез — кости животных и фрагменты керамических сосудов.

Археологи также обратили внимание, что в пределах одного комплекса встречаются как тщательно выполненные скульптуры, так и простые схематичные изображения. Это может свидетельствовать о том, что в создании памятников участвовали не только профессиональные мастера, но и обычные люди, стремившиеся соблюсти традиции поминального обряда.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

ИИМК РАН 16 статей Институт истории материальной культуры РАН — старейший в России институт, занимающийся археологическими исследованиями. Правопреемник петербургской Императорской археологической комиссии. Научная деятельность ИИМК РАН включает изучение широкого спектра археологических культур каменного века Евразии; исследование раннеземледельческих культур и городских цивилизаций Центральной Азии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, а также археологических культур степной зоны Евразии; изучение греко-варварских контактов в Северном Причерноморье ; исследование взаимодействия племен и народов на территории Восточной Европы и в регионе Балтики, археология и история Древней Руси.