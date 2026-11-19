Скорость развития собаки в первые годы жизни оказалась намного выше, чем у человека, но дальше процессы ее старения существенно замедляются. Даже скорость взросления и угасания отдельных подсистем организма у этих животных серьезно неодинаковая, из-за чего расхожее представление «один собачий год равен семи человеческим» дважды неверно.

Домашняя собака — один из самых разнообразных по внешности видов млекопитающих. Крошечная чихуахуа и крупный боксер относятся к одному виду, но различаются размерами, продолжительностью жизни и склонностью к болезням. Щенки проходят основные этапы взросления сильно быстрее человеческих детей. Поэтому пересчитывать годы жизни собаки в человеческие по одной формуле не стоит.

Чтобы выяснить, как на самом деле соотносятся возраст и биологические изменения у человека и представителей семейства псовых, ученые проанализировали 11 365 наблюдений, охватив людей, 11 видов псовых и 171 группу собак. Учитывали не только возраст наступления половой зрелости, но и сроки открытия глаз, появления зубов, завершения роста костей, изменения показателей крови и возрастные заболевания. Для анализа использовали научные публикации, сведения от заводчиков и ветеринарные записи о 34 015 посещениях клиники 19 700 собаками.

Выяснилось, что развитие собак идет с разной скоростью. По расчетам, годовалой собаке (по совокупности признаков) соответствует человек примерно 17-18 лет, а 10-летнему псу — человек чуть старше 60. Если бы правило «умножить на семь» работало, годовалого питомца пришлось бы сравнить с семилетним ребенком. Разница особенно заметна в начале жизни, когда животные стремительно взрослеют.

Есть и более интересные данные. Дети появляются на свет с работающим слухом и зрением, но уверенно передвигаться начинают много позже. У щенков все иначе: они рождаются с закрытыми глазами и слуховыми проходами, а видеть, слышать и передвигаться начинают примерно в одно время. Значит, даже основные системы организма у человека и собаки созревают в разной последовательности. Поэтому сравнивать их возраст только по количеству прожитых лет неправильно.

Эту разницу обнаружили и между породами. В среднем миниатюрные собаки стареют медленнее крупных, но дело не только в размерах. Так, у такс и французских бульдогов раньше возникают заболевания позвоночника и нервной системы, а у боксеров — онкологические недуги. То есть две собаки одного возраста могут сильно различаться по состоянию отдельных органов.

Интересно, что сравнение с дикими родственниками картину усложнило. Волки и койоты в целом не обязательно развиваются медленнее домашних собак, однако позже достигают некоторых этапов роста и размножения. Значит, одомашнивание могло изменить сроки отдельных процессов, а не просто ускорить весь жизненный цикл.

Авторы научной работы, опубликованной на сайте препринтов bioRxiv.org, отметили, что сама по себе продолжительность жизни не показывает скорость старения. На нее влияют уход, болезни и условия содержания. Поэтому универсальной таблицы перевода собачьих лет в человеческие нет. Точнее оценивать возраст питомца можно лишь с учетом породы, жизненного этапа и состояния разных систем организма.

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Любовь Соковикова 526 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.