130

В уравнениях Эйнштейна нашли механизм разрыва пространства и времени

❋ 3.6

Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.

Физика
# гравитация
# Общая теория относительности
# плазма
# Черные дыры
Спустя сто лет после Эйнштейна физики нашли в его уравнениях гравитации аналог солнечных вспышек
Спустя сто лет после Эйнштейна физики нашли в его уравнениях гравитации аналог солнечных вспышек / © CC0 Public Domain

Спустя более чем 100 лет после того, как Альберт Эйнштейн записал уравнения гравитации, физики продолжают находить в них новые свойства. Один из продуктивных приемов — переписать уравнения в других переменных. Математически это то же самое, но структура уравнений начинает выглядеть иначе, и к гравитации можно применить методы из других областей физики.

Авторы новой научной работы в таком поиске за последние годы переформулировали Общую теорию относительности так, что она стала напоминать электродинамику и физику плазмы — раскаленных газов, из которых состоят Солнце и большая часть космоса. В такой записи у гравитационного поля появляются аналоги электрических и магнитных величин.

Один из важных процессов в плазме — магнитное пересоединение. Силовые линии магнитного поля растягиваются, перекручиваются, затем рвутся и слипаются в новой конфигурации. При этом высвобождается энергия: именно так рождаются солнечные вспышки. Ранее ученые показали, что в идеальной эволюции гравитационного поля есть топологические запреты — аналог «вмороженности» магнитных линий.

Авторы нового исследования построили теорию того, как гравитационное поле может «ломаться» и пересоединяться. Результаты опубликовали в журнале Physical Review D

Из-за того, что пространство-время четырехмерно, у гравитации вместо силовых линий появляются «листы» — пучки линий, сложенные в плоскости. Это математические структуры, а не физические объекты. В идеальной эволюции связность листов сохраняется: они деформируются, но не рвутся и не слипаются.

Теоретики ослабили идеальное условие и ввели величину, которая описывает отклонения от него.  Оказалось, само по себе отклонение еще не гарантирует пересоединения: в ряде случаев его можно убрать простым переопределением поля переноса, и запрет восстанавливается. Настоящее пересоединение требует, чтобы отклонение нельзя было устранить таким способом.

Схема показывает листы гравитационного поля и линию их пересечения — место, где, по расчетам теоретиков, поле может менять свою связность
Схема показывает листы гравитационного поля и линию их пересечения — место, где, по расчетам теоретиков, поле может менять свою связность / © Luca Comisso/Physical Review D(2026)

Дальше физики ввели количественные меры скорости пересоединения — по аналогии с магнитным пересоединением в плазме. Они показали, что процесс меняет обмен энергией и импульсом между гравитационным полем и веществом, а также позволяет рождаться и исчезать гравитационной спиральности — величине, описывающей запутанность поля. Источниками неидеальности могут быть сингулярности пространства-времени, например, у черных дыр, эффекты квантового излучения Хокинга или модификации Общей теории относительности.

Физики пришли к выводу, что гравитационное пересоединение — математически возможный механизм: он одновременно перестраивает связность поля, перераспределяет энергию между полем и веществом, а также меняет спиральность. При этом проверка теории в реальных сценариях — например, слияниях черных дыр — лишь задача будущих исследований.

Если гравитационное пересоединение проявится в слияниях черных дыр, оно оставит след в энергии событий и форме гравитационных волн, которые фиксируют обсерватории вроде LIGO. Проверить это — следующий шаг.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Илья Гриднев
Илья Гриднев
215 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Физика
# гравитация
# Общая теория относительности
# плазма
# Черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Фокусированный ультразвук: новые подходы к неинвазивному лечению заболеваний головного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Облачный атлас. От тучек до глобул
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
29 Окт
1400
Семья муравьев: как устроено их общество
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Вся правда об оленях
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Окт
Бесплатно
Роботы в нефтегазовой добыче: инженерный обзор технологий
МФТИ
Москва
Лекция
30 Окт
1200
Почему родной язык осваивается иначе, чем иностранный
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
30 Окт
800
Смена настроения: нейробиология циклотимии и биполярного расстройства
ВСмысле
Онлайн
Лекция
30 Окт
1100
Иран: как устроена Исламская Республика
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Шнобелевская премия по медицине: самые необычные открытия
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Математика боя: в модель движения войск добавили препятствия и случайность

    29 октября, 16:59

  2. В уравнениях Эйнштейна нашли механизм разрыва пространства и времени

    29 октября, 16:50

  3. Эксперты назвали четыре лучших места для высадки людей на Луну

    29 октября, 15:05

  4. Древнего гигантского журавля по ошибке посчитали вымершим

    29 октября, 14:50
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Исследования "интересных" мест на Луне будет после развития на ней транспортной инфраструктуры.

Эксперты назвали четыре лучших места для высадки людей на Луну

Александр Борисович
2 часа назад
МОЛОДЦЫ! С цементом они его смешали. С цементом что угодно можно смешать - бетон получится. В стройотряде золу от ТЭЦ сам на бетономешалке мешал.

Археологи выяснили состав прочного древнеримского бетона

Анна С.
3 часа назад
А своим мозгами не? Вроде люди с мозгами там должны работать.

«Росатом» начал использовать искусственный интеллект для прогнозирования поломок на трех АЭС

Иван Колупаев
4 часа назад
Vladimir, как будто тем кто верит в макаронного монстра нужны факты.

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Рогожин Глеб
4 часа назад
Ну да, довольно легко подняться на 5% за год когда твоя экономика на душу в несколько раз ниже среднемирового показателя

Какие страны станут лидерами экономического роста в 2027 году: мировой рейтинг МВФ

Vladimir Lukianov
4 часа назад
Иван, этот факт ничего не меняет и не отменяет.

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Руслан Букури
4 часа назад
Более смешные прогнозы давно не видел, если только они не основываются на отрицательных показателях этого года, тогда да.

Какие страны станут лидерами экономического роста в 2027 году: мировой рейтинг МВФ

Сергей Механик
5 часов назад
Алена, согласен. Однако экспортёры и обладатели это немного разные понятия.

Китай стал мировым лидером по числу сельскохозяйственных беспилотников

Михаил Акопов
5 часов назад
смущают сдвоенные колёса на основных стойках шасси. Настолько тяжёлая игрушка получилась? А так-то да, не случайно в сообщениях про твердотельные

Опубликованы первые снимки китайского демонстратора электрического пассажирского самолета CE-25A

Александр Речкин
6 часов назад
Nikita, и глазом моргнуть не успеешь)

20 тысяч фильмов за секунду: Китай установил рекорд скорости передачи данных

Nikita Lazarenko
6 часов назад
Gta 6 быстро скачается?))

20 тысяч фильмов за секунду: Китай установил рекорд скорости передачи данных

Владимир Добрый
6 часов назад
А где Россия?какое место заняла?

Топ-10 стран по производству гражданских самолетов в 2025 году

guest qwerty
7 часов назад
Иван, совсем не расстроишь.Я очень хорошо знаю,что такое война.И 83-85 года своей службы,отлично помню.И отношение к "ветеранам" после 91 тоже.Здесь к

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, гражданские дроны к которым прикрутили взрывчатку, и такие используются, только шум стоит, обоими сторонами конфликта тоже100% военная

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

Алена Кирсанова
7 часов назад
Сергей, был вот такой рейтинг: https://naked-science.ru/community/1220224

Китай стал мировым лидером по числу сельскохозяйственных беспилотников

Сергей Механик
7 часов назад
Интересно было бы посмотреть рейтинг лидеров по числу военных беспилотников. 🤔

Китай стал мировым лидером по числу сельскохозяйственных беспилотников

Игорь Корн
8 часов назад
Ничего неожиданного как раз и не было. Наоборот это было ожидаемо: На протяжении нескольких лет проект находился на грани полного закрытия:

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Александр Борисович
8 часов назад
Чукчи ещё в середине 20-го века баб воровали. Не удивлюсь, если и сейчас воруют. А в 18-м веке аж с Калифорнии негритянок воровали. Т.е. поймали где то в

Древняя ДНК раскрыла родственные связи между жителями запада и востока Европы в каменном веке

Игорь Корн
9 часов назад
Сергей, гиперзвуковые ракеты не ньюз и активно производятся например в РФ. И даже используются. Так что ваш вопрос несколько риторический.

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Александр Борисович
9 часов назад
Иван, если что то выглядит глупо, но это работает, то это не глупо. Вот американцы взорвали потоки, и 100500 раз этим хвалились, но не официально. А

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

Самые обсуждаемые