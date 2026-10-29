В уравнениях Эйнштейна нашли механизм разрыва пространства и времени

Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.

Спустя более чем 100 лет после того, как Альберт Эйнштейн записал уравнения гравитации, физики продолжают находить в них новые свойства. Один из продуктивных приемов — переписать уравнения в других переменных. Математически это то же самое, но структура уравнений начинает выглядеть иначе, и к гравитации можно применить методы из других областей физики.

Авторы новой научной работы в таком поиске за последние годы переформулировали Общую теорию относительности так, что она стала напоминать электродинамику и физику плазмы — раскаленных газов, из которых состоят Солнце и большая часть космоса. В такой записи у гравитационного поля появляются аналоги электрических и магнитных величин.

Один из важных процессов в плазме — магнитное пересоединение. Силовые линии магнитного поля растягиваются, перекручиваются, затем рвутся и слипаются в новой конфигурации. При этом высвобождается энергия: именно так рождаются солнечные вспышки. Ранее ученые показали, что в идеальной эволюции гравитационного поля есть топологические запреты — аналог «вмороженности» магнитных линий.

Авторы нового исследования построили теорию того, как гравитационное поле может «ломаться» и пересоединяться. Результаты опубликовали в журнале Physical Review D.

Из-за того, что пространство-время четырехмерно, у гравитации вместо силовых линий появляются «листы» — пучки линий, сложенные в плоскости. Это математические структуры, а не физические объекты. В идеальной эволюции связность листов сохраняется: они деформируются, но не рвутся и не слипаются.

Теоретики ослабили идеальное условие и ввели величину, которая описывает отклонения от него. Оказалось, само по себе отклонение еще не гарантирует пересоединения: в ряде случаев его можно убрать простым переопределением поля переноса, и запрет восстанавливается. Настоящее пересоединение требует, чтобы отклонение нельзя было устранить таким способом.

Схема показывает листы гравитационного поля и линию их пересечения — место, где, по расчетам теоретиков, поле может менять свою связность / © Luca Comisso/Physical Review D(2026)

Дальше физики ввели количественные меры скорости пересоединения — по аналогии с магнитным пересоединением в плазме. Они показали, что процесс меняет обмен энергией и импульсом между гравитационным полем и веществом, а также позволяет рождаться и исчезать гравитационной спиральности — величине, описывающей запутанность поля. Источниками неидеальности могут быть сингулярности пространства-времени, например, у черных дыр, эффекты квантового излучения Хокинга или модификации Общей теории относительности.

Физики пришли к выводу, что гравитационное пересоединение — математически возможный механизм: он одновременно перестраивает связность поля, перераспределяет энергию между полем и веществом, а также меняет спиральность. При этом проверка теории в реальных сценариях — например, слияниях черных дыр — лишь задача будущих исследований.

Если гравитационное пересоединение проявится в слияниях черных дыр, оно оставит след в энергии событий и форме гравитационных волн, которые фиксируют обсерватории вроде LIGO. Проверить это — следующий шаг.

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Илья Гриднев 215 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.