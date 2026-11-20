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Европа изучит возможности нанесения высокоточных ударов по наземным целям из космоса

Европа начинает изучать возможность доставки обычных вооружений с орбиты. Немецкое подразделение крупного оборонного концерна MBDA и компания ATMOS Space Cargo, специализирующаяся на космических транспортных системах, объединили усилия для исследования концепции, получившей название Precision Orbital Deep Strike (PODS, «высокоточный орбитальный удар по наземным целям»).

Аппарат Phoenix 1 компании ATMOS Space Cargo / © ATMOS Space Cargo

Предполагается, что военные полезные нагрузки будут сначала выводиться в космос, а затем по команде возвращаться на Землю, проходя через плотные слои атмосферы. Такой подход потенциально может стать принципиально новым способом нанесения высокоточных ударов на больших расстояниях.

О заключении соглашения о сотрудничестве компании объявили 18 ноября. Документ предусматривает проведение совместных исследований осуществимости проекта, а также проектирование, разработку и демонстрацию предлагаемой системы. На начальном этапе специалисты намерены изучить общую архитектуру комплекса, техническую реализуемость концепции, способы интеграции полезной нагрузки и возможности проведения технологических демонстраций.

Безусловно, речь идет об исключительно амбициозном проекте. Выведение полезной нагрузки на орбиту и ее последующее возвращение на Землю — совершенно иная задача, чем создание надежного оружия, способного поразить заранее выбранную цель с высокой точностью и в расчетное время. Поэтому нынешнее соглашение следует рассматривать прежде всего как начальную попытку установить, насколько подобная система осуществима с технической и оперативной точек зрения.

Пока неясно, какой именно вариант возвращаемого аппарата рассматривается разработчиками. Возможно, речь идет о многоразовой капсуле, которая доставляет боеприпас, отделяет его во время входа в атмосферу или непосредственно перед достижением цели, а затем продолжает полет к отдельному району посадки. Другой вариант предполагает одноразовое использование всей системы, при котором капсула вместе с полезной нагрузкой расходуется в ходе выполнения боевой задачи.

Тем не менее само партнерство заслуживает внимания. Оно формализует сотрудничество между европейской компанией, несколько лет изучавшей возможности военного применения космических транспортных технологий, и одним из ведущих производителей ракетного вооружения в регионе.

Сможет ли такое объединение компетенций в конечном итоге привести к созданию практически применимой системы орбитального поражения целей, пока совершенно не ясно. Технические препятствия, потенциальные расходы и неопределенность военных преимуществ остаются весьма существенными.

Появление в Европе полноценной системы, способной регулярно наносить удары по наземным целям непосредственно с орбиты, — перспектива весьма отдаленного будущего, если подобный проект вообще окажется технически и экономически осуществимым. Однако Европа уже начинает исследовать границы возможностей, возникающие на стыке коммерческой космической транспортировки и обычных военных ударных систем.

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