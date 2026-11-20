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Европа изучит возможности нанесения высокоточных ударов по наземным целям из космоса
Европа начинает изучать возможность доставки обычных вооружений с орбиты. Немецкое подразделение крупного оборонного концерна MBDA и компания ATMOS Space Cargo, специализирующаяся на космических транспортных системах, объединили усилия для исследования концепции, получившей название Precision Orbital Deep Strike (PODS, «высокоточный орбитальный удар по наземным целям»).
Предполагается, что военные полезные нагрузки будут сначала выводиться в космос, а затем по команде возвращаться на Землю, проходя через плотные слои атмосферы. Такой подход потенциально может стать принципиально новым способом нанесения высокоточных ударов на больших расстояниях.
О заключении соглашения о сотрудничестве компании объявили 18 ноября. Документ предусматривает проведение совместных исследований осуществимости проекта, а также проектирование, разработку и демонстрацию предлагаемой системы. На начальном этапе специалисты намерены изучить общую архитектуру комплекса, техническую реализуемость концепции, способы интеграции полезной нагрузки и возможности проведения технологических демонстраций.
Безусловно, речь идет об исключительно амбициозном проекте. Выведение полезной нагрузки на орбиту и ее последующее возвращение на Землю — совершенно иная задача, чем создание надежного оружия, способного поразить заранее выбранную цель с высокой точностью и в расчетное время. Поэтому нынешнее соглашение следует рассматривать прежде всего как начальную попытку установить, насколько подобная система осуществима с технической и оперативной точек зрения.
Пока неясно, какой именно вариант возвращаемого аппарата рассматривается разработчиками. Возможно, речь идет о многоразовой капсуле, которая доставляет боеприпас, отделяет его во время входа в атмосферу или непосредственно перед достижением цели, а затем продолжает полет к отдельному району посадки. Другой вариант предполагает одноразовое использование всей системы, при котором капсула вместе с полезной нагрузкой расходуется в ходе выполнения боевой задачи.
Тем не менее само партнерство заслуживает внимания. Оно формализует сотрудничество между европейской компанией, несколько лет изучавшей возможности военного применения космических транспортных технологий, и одним из ведущих производителей ракетного вооружения в регионе.
Сможет ли такое объединение компетенций в конечном итоге привести к созданию практически применимой системы орбитального поражения целей, пока совершенно не ясно. Технические препятствия, потенциальные расходы и неопределенность военных преимуществ остаются весьма существенными.
Появление в Европе полноценной системы, способной регулярно наносить удары по наземным целям непосредственно с орбиты, — перспектива весьма отдаленного будущего, если подобный проект вообще окажется технически и экономически осуществимым. Однако Европа уже начинает исследовать границы возможностей, возникающие на стыке коммерческой космической транспортировки и обычных военных ударных систем.
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