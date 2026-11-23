Анализ стабильных изотопов азота и углерода в останках детей, живших более 2500 лет назад в греческой колонии Гимера на Сицилии, показал, что их начинали отлучать от груди довольно рано, но сам процесс растягивался на длительный срок. В среднем дети получали грудное молоко почти до четырех лет, что значительно дольше, чем рекомендовали античные медики.

Отлучение от груди — постепенный переход от питания материнским молоком к твердой пище, это важнейший этап, связывающий младенчество с ранним детством. Причем, кроме биологического, у этого процесса есть культурное значение, поскольку он отражает нормы, традиции и обычаи конкретного общества. Изучение того, как и чем было принято кормить младенцев и детей, позволяет заглянуть в повседневную жизнь людей далекого прошлого.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании European Journal of Archaeology, решили выяснить, как подходили к уходу за детьми в таком мультикультурном поселении, как Гимера. Это древнегреческая колония на северном побережье Сицилии, процветавшая с VII по V век до нашей эры. Основанная переселенцами с материковой Греции, Гимера со временем превратилась в крупный город, где жили люди, принадлежавшие к греческой, финикийской и местной сицилийской культурам.

Однако, как установили исследователи, несмотря на разное культурное происхождение, матерей Гимеры объединяла одна и та же траектория отлучения детей от груди: очень раннее введение прикорма в сочетании с очень долгим грудным вскармливанием. Возможно, это объясняет на удивление низкий уровень младенческой и детской смертности в колонии.

Дело в том, что в некрополях Гимеры археологи раскопали уже свыше 13 тысяч захоронений, большинство из которых принадлежат взрослым. Хорошо известно, что грудное вскармливание способствует выживанию младенцев, особенно в условиях отсутствия надежного доступа к чистой и безопасной питьевой воде.

Ученые провели анализ стабильных изотопов азота и углерода в костном коллагене 58 младенцев, детей и подростков, а также 27 взрослых женщин, похороненных в Гимере. В основе этого метода лежит тот факт, что изотопный состав тканей организма отражает химический состав потребляемой пищи.

Так, при питании исключительно материнским молоком уровень изотопов азота в костях младенцев очень высок — заметно выше, чем у их матерей. По мере того как в рацион вводится твердая пища, этот показатель снижается, пока не сравняется с уровнем, характерным для взрослых. Анализ изотопов углерода позволяет выяснить, какую твердую пищу растительного происхождения получали дети после того, как переставали питаться только материнским молоком.

В итоге выяснилось, что в Гимере детей начинали отлучать от груди очень рано. Уже примерно в три-четыре месяца младенцы начинали получать твердый прикорм, что на два-три месяца раньше, чем рекомендовали античные врачи, такие как Гален и Соран, жившие в II веке нашей эры.

При этом общая продолжительность грудного вскармливания была значительно дольше, чем в большинстве современных доиндустриальных обществ: полностью детей прекращали кормить грудью в среднем в 3,8 года (в диапазоне от 3,0 до 4,7 года). Для сравнения: Соран советовал завершать кормление грудью уже в 1,5 года, а Гален — в три года.

Пища, которую давали детям в период отлучения от груди, содержала несколько меньше азота, чем рацион взрослых. Это указывает на более высокую долю растительных продуктов. Скорее всего, в качестве первого прикорма использовали хлеб, мед, козье молоко, яйца и каши, предположили исследователи.

Они также отметили, что в Гимере практиковали те же подходы к отлучению детей от груди, что и в другой греческой колонии, Аполлонии Понтийской на побережье Черного моря. Это разительно отличается от римских колоний, где практики отлучения от груди были гораздо разнообразнее.

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Татьяна Зайцева 203 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.