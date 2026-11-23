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Китай приблизился к повторному запуску ракеты Zhuque-3 после успешного восстановления девяти двигателей
Китайская частная космическая компания LandSpace сообщила, что все девять кислородно-метановых двигателей TQ-12A, возвращенных после полета первой ступени ракеты Zhuque-3 Y2 в августе, успешно прошли наземные приемочные испытания. Это стало важным этапом для китайской коммерческой космонавтики, приблизившим отрасль к первому повторному орбитальному запуску ранее использовавшейся ракетной ступени.
Двигатели TQ-12A использовались во время полета 19 августа. Тогда первая ступень ракеты впервые в истории китайской космонавтики выполнила посадку на сушу с помощью выдвижных опор после выполнения орбитальной миссии. После приземления в провинции Ганьсу на северо-западе Китая двигатели поочередно демонтировали и отправили на предприятие LandSpace по производству двигательных установок в городе Хучжоу провинции Чжэцзян на востоке страны для технического обслуживания и повторной квалификационной проверки.
Как сообщила LandSpace, послеполетная инспекция подтвердила исправность двигателей и высокую согласованность полученных данных. Сравнение с телеметрическими показателями до запуска показало, что рабочие характеристики соответствуют установленным требованиям. Таким образом, все девять двигателей получили допуск к повторному использованию.
По оценкам LandSpace, на первую ступень приходится около 70% общей стоимости производства ракеты Zhuque-3, тогда как топливо составляет лишь 1–3% расходов на запуск. Повторное использование блока из девяти двигателей позволит значительно снизить стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту в расчете на килограмм. Компания намерена довести стоимость запуска Zhuque-3 до уровня около 3000 долларов за килограмм.
Впервые LandSpace провела комплексное техническое обслуживание и испытание с повторным запуском двигателей TQ-12A, которые уже участвовали в реальном космическом полете и были возвращены на Землю. В компании назвали этот этап подтверждением инженерной осуществимости восстановления и повторного использования двигателей после возвращения.
В ходе огневых испытаний продолжительностью около 185 секунд двигатели проверяли при различных уровнях тяги и соотношениях компонентов топлива. По словам заместителя руководителя отдела испытаний двигательных установок LandSpace Ху Пэнжуя, главной задачей было проверить качество сборки и получить данные о характеристиках двигателей после полета. Все девять двигателей работали штатно. Полученные данные продемонстрировали хорошую согласованность с показателями, зафиксированными до первого запуска. Двигатели полностью соответствуют требованиям для повторного использования.
Впервые компания смогла пройти весь цикл восстановления двигателей, подвергшихся воздействию высоких температур, вибраций и ударных нагрузок при посадке: после возвращения на Землю их разобрали, провели техническое обслуживание и испытания. При этом специалисты проверили состояние ряда ключевых компонентов, а некоторые крепежные элементы заменили или подтянули.
По словам руководителя отдела комплексного планирования производственной базы в Хучжоу Цзяо Ямина, наиболее сложной задачей оказалось определение необходимого объема технической инспекции.
По мере накопления данных о полетах и возвращении ступеней LandSpace планирует совершенствовать процедуру их восстановления. Компания намерена постепенно отказаться от избыточной разборки и повторяющихся проверок там, где это позволяет подтверждённая надежность оборудования, а также сократить время между возвращением ступени и ее повторным запуском.
Zhuque-3 — разработанная в Китае многоразовая ракета-носитель, предназначенная прежде всего для масштабного развертывания спутниковых группировок. Помимо возвращаемой первой ступени, она имеет корпус из нержавеющей стали, применение которого позволяет снизить производственные затраты. Стартовая масса ракеты составляет около 570 тонн, а общая длина — примерно 66 метров.
Августовский полет Zhuque-3 состоялся вскоре после того, как китайская ракета Long March-10B многоразового использования успешно выполнила первый полет и испытание по возвращению первой ступени с помощью морской платформы с улавливающей сетью. Испытание прошло 10 июля и стало еще одним свидетельством прогресса Китая в разработке технологий возвращаемых ракетных систем.
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