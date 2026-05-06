Потомок поволжских немцев избежал болезни Альцгеймера благодаря лечению жарой

Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.

Дуглас Уитни — один из потомков 27 тысяч немцев, которые в 1760-е, по приглашению Екатерины II, мигрировали на Нижнюю Волгу. Как в 1988 году выяснили генетики, один из жителей двух местных немецких деревень Вальтер и Франк (существовали близ Саратова) в XVIII веке родился с мутацией в гене Presenilin 2. Он управляет формированием белков, в том числе — в мозгу человека. Эта его мутантная форма вела к развитию болезни Альцгеймера в возрасте чуть меньше или чуть больше 50. Как известно, сперва она вызывает слабоумие, а потом — смерть.

Часть этих немцев затем мигрировала из Поволжья в США. Среди них были и предки Дугласа Уитни. «Моя семья — жертва этой болезни, — рассказывает он. — У моей матери было 13 братьев и сестер и 10 из них умерли [от болезни Альцгеймера] до того, как им исполнилось 60. Это как чума».

На сегодня только один носитель этой мутации достиг существенно большего возраста живым и без признаков болезни — сам Дуглас Уитни, которому 76 лет. Его случай серьезно интересует ученых, потому что той же болезнью в мире страдает до сорока миллионов человек. Из-за старения населения до конца века эта цифра вырастет в несколько раз.

В итоге ученые попробовали проанализировать его случай с необычной точки зрения: тепловых «тренировок». Статья об этом вышла в Journal of Alzheimer’s Disease.

Дело в том, что потомок поволжских немцев с 18 и почти до 40 лет проработал механиком на судне. Температура в машинном отделении в ту эпоху периодически поднималась до +50, отчего механиков время от времени даже окатывали водой из шланга. Неудивительно, что в его спинномозговой жидкости обнаружили высокую концентрацию так называемых белков теплового шока. Они вырабатываются, когда человек регулярно сталкивается с высокой температурой, и облегчают его адаптацию к ним.

Ранее другая научная группа установила, что среди финских мужчин, посещающих сауну, вероятность болезни Альцгеймера значительно ниже, чем для мужчин того же возраста и образа жизни, но не бывающих в сауне. Те, кто ходил в нее 4-7 раз в неделю страдали от Альцгеймера на 65 процентов реже не посещавших бани вообще.

Как предположили авторы новой работы, высокий уровень белков теплового шока может регулировать тау-белок, играющий важную роль в работе головного мозга. Попытки изучения мозга Уитни показали очень малое количество аномального тау-белка, обычно ассоциируемого с болезнью Альцгеймера. Одновременно у него нашли неверно «свернутые» амилоидные белки, что норма для жертв этого заболевания. Получается, что болезнь и при них возникает, лишь если есть серьезные проблемы с тау-белками.

Исследователи попытались проверить это предложение опытами на мышах. Подержав их в специально созданных микросаунах, они выяснили, что аномальный тау-белок у них быстро выводится из мозга. Параллельно они пришли к выводу, что у здоровых пожилых людей очистка мозга от проблемного тау-белка лучше шла днем, чем ночью. Наиболее вероятная причина, полагают авторы работы, — более высокая температура тела во время бодрствования.

Как отметили СМИ, даже те коллеги авторов новой работы, что сомневаются в части их выводов, впечатлены. Одна из них уже начала сама посещать сауну, как раз чтобы избежать возможных проблем (женщины страдают болезнью Альцгеймера много чаще мужчин).

Если жара действительно эффективно защищает от болезни Альцгеймера, то становится легче объяснить низкий ее уровень в жарких регионах мира, например, Амазонии или Индии. Но в таком случае возможна и обратная проблема: холодные страны могут иметь повышенный риск заболевания, особенно если в них умеренно топят зимой.

Ранее Naked Science писал о лечении этой же болезни другими средствами, в том числе радиацией. Российским ученым удалось показать, что облучение мышей с болезнью Альцгеймера радиацией, соответствующей по силе космической, обращает заболевание вспять, восстанавливая когнитивные способности животных.

К сожалению, применение аналогичного подхода к людям, в силу известного отношения к космической радиации, маловероятно в любом обозримом будущем. В то же время, регулярные космические полеты вне магнитосферы Земли могут изменить эту ситуацию, поскольку при достаточной их статистике станет заметно, что люди с большим объемом космического облучения защищены от этой болезни.

