6 мая, 17:17
Александр Березин
Потомок поволжских немцев избежал болезни Альцгеймера благодаря лечению жарой

Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.

Дуглас Уитни единственный известный носитель такой мутации, остающийся живым физически и умственно в таком возрасте / © Megan Farmer, medicine.washu.edu

Дуглас Уитни — один из потомков 27 тысяч немцев, которые в 1760-е, по приглашению Екатерины II, мигрировали на Нижнюю Волгу. Как в 1988 году выяснили генетики, один из жителей двух местных немецких деревень Вальтер и Франк (существовали близ Саратова) в XVIII веке родился с мутацией в гене Presenilin 2. Он управляет формированием белков, в том числе — в мозгу человека. Эта его мутантная форма вела к развитию болезни Альцгеймера в возрасте чуть меньше или чуть больше 50. Как известно, сперва она вызывает слабоумие, а потом — смерть.

Часть этих немцев затем мигрировала из Поволжья в США. Среди них были и предки Дугласа Уитни. «Моя семья — жертва этой болезни, — рассказывает он. — У моей матери было 13 братьев и сестер и 10 из них умерли [от болезни Альцгеймера] до того, как им исполнилось 60. Это как чума».

На сегодня только один носитель этой мутации достиг существенно большего возраста живым и без признаков болезни — сам Дуглас Уитни, которому 76 лет. Его случай серьезно интересует ученых, потому что той же болезнью в мире страдает до сорока миллионов человек. Из-за старения населения до конца века эта цифра вырастет в несколько раз.

В итоге ученые попробовали проанализировать его случай с необычной точки зрения: тепловых «тренировок». Статья об этом вышла в Journal of Alzheimer’s Disease.

Дело в том, что потомок поволжских немцев с 18 и почти до 40 лет проработал механиком на судне. Температура в машинном отделении в ту эпоху периодически поднималась до +50, отчего механиков время от времени даже окатывали водой из шланга. Неудивительно, что в его спинномозговой жидкости обнаружили высокую концентрацию так называемых белков теплового шока. Они вырабатываются, когда человек регулярно сталкивается с высокой температурой, и облегчают его адаптацию к ним.

Ранее другая научная группа установила, что среди финских мужчин, посещающих сауну, вероятность болезни Альцгеймера значительно ниже, чем для мужчин того же возраста и образа жизни, но не бывающих в сауне. Те, кто ходил в нее 4-7 раз в неделю страдали от Альцгеймера на 65 процентов реже не посещавших бани вообще.

Как предположили авторы новой работы, высокий уровень белков теплового шока может регулировать тау-белок, играющий важную роль в работе головного мозга. Попытки изучения мозга Уитни показали очень малое количество аномального тау-белка, обычно ассоциируемого с болезнью Альцгеймера. Одновременно у него нашли неверно «свернутые» амилоидные белки, что норма для жертв этого заболевания. Получается, что болезнь и при них возникает, лишь если есть серьезные проблемы с тау-белками.

Исследователи попытались проверить это предложение опытами на мышах. Подержав их в специально созданных микросаунах, они выяснили, что аномальный тау-белок у них быстро выводится из мозга. Параллельно они пришли к выводу, что у здоровых пожилых людей очистка мозга от проблемного тау-белка лучше шла днем, чем ночью. Наиболее вероятная причина, полагают авторы работы, — более высокая температура тела во время бодрствования.

Как отметили СМИ, даже те коллеги авторов новой работы, что сомневаются в части их выводов, впечатлены. Одна из них уже начала сама посещать сауну, как раз чтобы избежать возможных проблем (женщины страдают болезнью Альцгеймера много чаще мужчин).

Если жара действительно эффективно защищает от болезни Альцгеймера, то становится легче объяснить низкий ее уровень в жарких регионах мира, например, Амазонии или Индии. Но в таком случае возможна и обратная проблема: холодные страны могут иметь повышенный риск заболевания, особенно если в них умеренно топят зимой.

Ранее Naked Science писал о лечении этой же болезни другими средствами, в том числе радиацией. Российским ученым удалось показать, что облучение мышей с болезнью Альцгеймера радиацией, соответствующей по силе космической, обращает заболевание вспять, восстанавливая когнитивные способности животных.

К сожалению, применение аналогичного подхода к людям, в силу известного отношения к космической радиации, маловероятно в любом обозримом будущем. В то же время, регулярные космические полеты вне магнитосферы Земли могут изменить эту ситуацию, поскольку при достаточной их статистике станет заметно, что люди с большим объемом космического облучения защищены от этой болезни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
6 мая, 17:17
Александр Березин

Потомок поволжских немцев избежал болезни Альцгеймера благодаря лечению жарой

Комментарии

Sam Dowson
Sam Dowson
17 часов назад
"в его спинномозговой жидкости обнаружили высокую концентрацию так называемых белков теплового шока" - период полураспада этих белков в клетке после снятия эктремальной температуры где-то 72 часа. Если последний раз экстремальное воздействие человек испытал в 40 лет, а сейчас ему 76, и эти белки повышены, то искать причину их высокого уровня нужно далеко не с местом его работы... Скорее всего он стал обладателем ещё одной мутации, на сей раз - счастливым обладателем. Косвенно это видно ещё и потому, что он без фатальных последствий пережил ежедневные волны жары на протяжении 22 лет.
    Александр Березин
    Александр Березин
    16 часов назад
    Sam, более чем очевидно, что процессы тепловой адаптации не сводятся к одним этим белкам. Они маркер тепловой адаптации, но не вся она. Поэтому неудивительно, что время их распада малоинформативно. Грубое сравнение: если вы в детстве бегали, эффект от этого по времени может идти десятки лет. Хотя период полураспада лактата и других биохиммаркеров бега в организма измеряется часами. "Скорее всего он стал обладателем ещё одной мутации, на сей раз - счастливым обладателем." Если бы дело в мутациях, его ДНК имела бы уникальное отличие от других как раз в области генов, связанных с вопросом. Пока следов этого не найдено. Ну а работа по Финляндии ведет к выводу, что дело явно не в его уникальной мутации. "Косвенно это видно ещё и потому, что он без фатальных последствий пережил ежедневные волны жары на протяжении 22 лет." На свете есть целые страны, где такие волны жары люди переживают подольше 22 лет. И довольно непросто найти местного, который бы от них умер. Это оттого, что человек -- вид из самой жаркой части планеты, поэтому от волн жары он может умереть только если у него не было хронической нагрузки на ССС и систему терморегуляции в целом. Что явно не может относиться к человеку, который с 18 лет два десятилетия шарашил механиком.
      ещё комментарии
      Sam Dowson
      Sam Dowson
      15 часов назад
      Александр, белки теплового шока - это не белки адаптации, это белки сильного клеточного стресса, которые вырабатываются в ответ не только на воздействие теплом. Поэтому никакая у него не мутация, разумеется. Человек в возрасте, и скорее всего какие-то нейродегенративные процессы у него идут, что и отражается в повышенном уровне шаперонов. Провести аналогию с другими "полезными" протеинами конечно хочется. Типа я вот сейчас раскачаюсь за 10-30 лет, мышечной массы 100 кг наберу, фоллистатина (ингибитора миостатина) на 100 лет вперед накоплю, и никакая саркопения мне не грозит. Нет уж. Это работает на каком-то небольшом горизонте, может в несколько лет, но никак не десятки. Да и то далеко не у всех. В целом повышение температуры относительно климатической нормы увеличивает риск БА. Из последнего опубликованного: Morita A, Nishimura H, Anzai T, et al. "Effects of extreme heat on the onset of dementia and all-cause mortality: A 3-year follow-up study in a large population-based cohort in Japan" Alzheimer's & Dementia, 2026; 22(1). Вывод по исследованию: "кумулятивное воздействие экстремальной жары (относительно локальных климатических норм) ассоциировано с повышенным риском развития деменции у пожилых людей в течение 1-3 лет." Так что не нужно лишний раз загонять всех в баню, получая с неё тепловой шок или сутками привязывать горячие грелки к голове) Попытки ранее примерно так же лечить рак на разных стадиях кончились переменным успехом и дальнейшим отказом от экзекуций.
