Потомок поволжских немцев избежал болезни Альцгеймера благодаря лечению жарой
Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.
Дуглас Уитни — один из потомков 27 тысяч немцев, которые в 1760-е, по приглашению Екатерины II, мигрировали на Нижнюю Волгу. Как в 1988 году выяснили генетики, один из жителей двух местных немецких деревень Вальтер и Франк (существовали близ Саратова) в XVIII веке родился с мутацией в гене Presenilin 2. Он управляет формированием белков, в том числе — в мозгу человека. Эта его мутантная форма вела к развитию болезни Альцгеймера в возрасте чуть меньше или чуть больше 50. Как известно, сперва она вызывает слабоумие, а потом — смерть.
Часть этих немцев затем мигрировала из Поволжья в США. Среди них были и предки Дугласа Уитни. «Моя семья — жертва этой болезни, — рассказывает он. — У моей матери было 13 братьев и сестер и 10 из них умерли [от болезни Альцгеймера] до того, как им исполнилось 60. Это как чума».
На сегодня только один носитель этой мутации достиг существенно большего возраста живым и без признаков болезни — сам Дуглас Уитни, которому 76 лет. Его случай серьезно интересует ученых, потому что той же болезнью в мире страдает до сорока миллионов человек. Из-за старения населения до конца века эта цифра вырастет в несколько раз.
В итоге ученые попробовали проанализировать его случай с необычной точки зрения: тепловых «тренировок». Статья об этом вышла в Journal of Alzheimer’s Disease.
Дело в том, что потомок поволжских немцев с 18 и почти до 40 лет проработал механиком на судне. Температура в машинном отделении в ту эпоху периодически поднималась до +50, отчего механиков время от времени даже окатывали водой из шланга. Неудивительно, что в его спинномозговой жидкости обнаружили высокую концентрацию так называемых белков теплового шока. Они вырабатываются, когда человек регулярно сталкивается с высокой температурой, и облегчают его адаптацию к ним.
Ранее другая научная группа установила, что среди финских мужчин, посещающих сауну, вероятность болезни Альцгеймера значительно ниже, чем для мужчин того же возраста и образа жизни, но не бывающих в сауне. Те, кто ходил в нее 4-7 раз в неделю страдали от Альцгеймера на 65 процентов реже не посещавших бани вообще.
Как предположили авторы новой работы, высокий уровень белков теплового шока может регулировать тау-белок, играющий важную роль в работе головного мозга. Попытки изучения мозга Уитни показали очень малое количество аномального тау-белка, обычно ассоциируемого с болезнью Альцгеймера. Одновременно у него нашли неверно «свернутые» амилоидные белки, что норма для жертв этого заболевания. Получается, что болезнь и при них возникает, лишь если есть серьезные проблемы с тау-белками.
Исследователи попытались проверить это предложение опытами на мышах. Подержав их в специально созданных микросаунах, они выяснили, что аномальный тау-белок у них быстро выводится из мозга. Параллельно они пришли к выводу, что у здоровых пожилых людей очистка мозга от проблемного тау-белка лучше шла днем, чем ночью. Наиболее вероятная причина, полагают авторы работы, — более высокая температура тела во время бодрствования.
Как отметили СМИ, даже те коллеги авторов новой работы, что сомневаются в части их выводов, впечатлены. Одна из них уже начала сама посещать сауну, как раз чтобы избежать возможных проблем (женщины страдают болезнью Альцгеймера много чаще мужчин).
Если жара действительно эффективно защищает от болезни Альцгеймера, то становится легче объяснить низкий ее уровень в жарких регионах мира, например, Амазонии или Индии. Но в таком случае возможна и обратная проблема: холодные страны могут иметь повышенный риск заболевания, особенно если в них умеренно топят зимой.
Ранее Naked Science писал о лечении этой же болезни другими средствами, в том числе радиацией. Российским ученым удалось показать, что облучение мышей с болезнью Альцгеймера радиацией, соответствующей по силе космической, обращает заболевание вспять, восстанавливая когнитивные способности животных.
К сожалению, применение аналогичного подхода к людям, в силу известного отношения к космической радиации, маловероятно в любом обозримом будущем. В то же время, регулярные космические полеты вне магнитосферы Земли могут изменить эту ситуацию, поскольку при достаточной их статистике станет заметно, что люди с большим объемом космического облучения защищены от этой болезни.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.
Формирование и эволюция звездных систем кажутся понятными и предсказуемыми, а их строение строго подчиняется законам физики. Строение «крылатых» радиогалактик выбивается из общих правил. Их необычная форма не имеет однозначного объяснения и остается предметом споров для астрофизиков.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Декабря, 2018
Панспермия: могла ли жизнь «упасть» на Землю
28 Сентября, 2016
Космические внедорожники
14 Апреля, 2013
Маски народов мира
23 Августа, 2014
Психологическое айкидо
10 Июня, 2015
Необычные музыкальные инструменты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии