Большинство россиян назвали обоснованными опасения, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может выйти из-под контроля человека. Тревога последовательно усиливается с возрастом: среди молодых участников ее разделяет примерно половина, а среди людей старше 60 лет — более двух третей.

В совместном исследовании Naked Science и Russian Field респондентам задали вопрос: «На ваш взгляд, опасения, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта может выйти из-под контроля человека, являются скорее обоснованными или скорее преувеличенными?»

Обоснованными такие опасения посчитали 60% опрошенных. В том числе 18% назвали их определенно обоснованными, еще 41% — скорее обоснованными. Преувеличенными риски сочли 31% участников: 24% выбрали вариант «скорее преувеличены», 7% — «определенно преувеличены». Около 10% затруднились ответить.

Отношение к рискам ИИ заметно зависело от возраста. Среди россиян от 18 до 29 лет опасения посчитали обоснованными 49%, среди участников от 30 до 44 лет — 55%. В группе от 45 до 59 лет показатель достиг 62%, среди людей от 60 лет — 68%.

При этом среди молодежи 41% респондентов сочли опасения преувеличенными. В группе старше 60 лет такую позицию разделили только 24%. Иными словами, с возрастом одновременно росла доля тех, кто воспринимал риск серьезно, и снижалась доля считающих его преувеличенным.

Среди участников с высшим образованием опасения назвали обоснованными 62%, среди людей без высшего образования — 57%. Различия по полу и месту жительства были менее выраженными: такой ответ дали 57% мужчин и 61% женщин, 61% жителей крупных и средних городов, а также 57% жителей малых городов, поселков и сел.

Первым этот блок результатов также опубликовал «Коммерсантъ». Всероссийский онлайн-опрос Russian Field проводили с 3 по 6 ноября 2026 года среди 1800 совершеннолетних жителей России. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, федеральным округам и типам населенных пунктов. Максимальный размер ошибки для всей выборки при доверительной вероятности 95% не превышает 2,31%.

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