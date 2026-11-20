Исследование: половина россиян не воспользуются беспилотным такси

Воспользоваться полностью беспилотным такси согласились бы 46% россиян, тогда как 42% отказались бы от такой поездки. Мужчины и молодые участники исследования оказались заметно восприимчивее к новой технологии, чем женщины и люди старшего возраста.

В рамках совместного исследования Naked Science и Russian Field «Готовность россиян к технологиям будущего» респондентов спросили, согласились бы они совершить поездку на полностью беспилотном такси — без водителя.

Точно согласились бы воспользоваться таким автомобилем 11% опрошенных, еще 35% скорее согласились бы. Противоположное мнение выразили 42% участников: 27% скорее отказались бы от поездки, 16% точно не согласились бы. Остальные затруднились ответить или отказались от ответа.

Наиболее заметно ответы различались в зависимости от пола. Среди мужчин на поездку в полностью беспилотном такси согласились бы 59%, среди женщин — 35%. Отказались бы от такой возможности 29% мужчин и 54% женщин.

Готовность воспользоваться роботакси снижалась и с возрастом. В группе от 18 до 29 лет положительно ответили 59% участников, среди 30–44-летних — 52%. В возрасте от 45 до 59 лет согласились бы 38%, среди россиян от 60 лет — 39%. Таким образом, наиболее заметный разрыв наблюдался не между соседними возрастными группами, а между участниками младше и старше 45 лет.

Респонденты с высшим образованием оказались несколько открытее к технологии: поездку без водителя допустили 48% из них против 42% среди людей без высшего образования. В крупных и средних городах согласились бы 47% участников, в малых городах, поселках и селах — 44%. Эти различия существенно меньше разрыва между мужчинами и женщинами.

Результаты отражают готовность россиян воспользоваться гипотетическим полностью автономным сервисом. Они не позволяют оценить безопасность конкретных моделей автомобилей и не показывают, изменится ли отношение человека после реальной поездки.

Первым результаты этого блока исследования опубликовал «Коммерсантъ». В ответ на запрос издания представители «Яндекса» назвали осторожное отношение к беспилотному транспорту объяснимым и отметили, что доверие к новой технологии формируется по мере накопления практического опыта и ее последовательного тестирования.

Всероссийский онлайн-опрос Russian Field проводился с 3 по 6 ноября 2026 года. В нем участвовали 1800 совершеннолетних жителей России. Согласно данным исполнителя, выборка репрезентативна по полу, возрасту, федеральным округам и типам населенных пунктов. Максимальный размер ошибки для всей выборки при доверительной вероятности 95% не превышает 2,31%.

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