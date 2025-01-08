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Маск призвал свернуть лунную программу NASA

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск призвал отказаться от программы «Артемида». Он заявил, что «Луна — отвлекающий маневр» и «вместо этого мы отправимся прямиком на Марс».

Илон Маск (слева) демонстрирует макет Starship Дональду Трампу / © Brandon Bell / Getty Images

В одном из своих сообщений Маск указал на то, что лунная программа NASA «крайне неэффективна, поскольку направлена на максимизацию рабочих мест, а не результатов».

Это в очередной раз подчеркивает одержимость американского предпринимателя идеей создать город на Марсе, которую хотят реализовать с помощью сверхтяжелых ракет нового поколения SpaceX.

Теперь, когда Маск обрел прочные позиции после поддержки Дональда Трампа на выборах, попытки NASA отправить астронавтов на поверхность естественного спутника Земли до конца десятилетия могут оказаться под серьезным ударом — или выглядеть совершенно иначе после вмешательства высокопоставленных лиц.

Наиболее вероятно (по крайней мере, в краткосрочной перспективе), что США откажутся от дорогостоящей и неэффективной ракеты SLS в пользу многоразового корабля Starship компании SpaceX или ракеты New Glenn компании Blue Origin.