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Рейтинг стран по золотовалютным резервам
Золотовалютные резервы — один из важнейших финансовых инструментов государств, обеспечивающих финансовую стабильность и экономическую безопасность. На инфографике показано, как страны-лидеры по объему международных резервов распределяют свои активы между золотом и иностранной валютой.
Для чего нужны золотовалютные резервы? Они позволяют стабилизировать курс национальной валюты, поддерживать платежный баланс, обслуживать внешний долг, а также финансировать критически важный импорт. Это своего рода подушка безопасности стран.
При этом разные государства придерживаются разных стратегий. Одни отдают приоритет золоту, другие — валюте.
У Китая подушка безопасности самая большая, однако большая часть запасов приходится на валюту — 3466,9 миллиарда долларов США. Золотые резервы эквивалентны 323,5 миллиарда долларов. Таким образом, доля золота составляет лишь 8,5%. При этом показатель вырос с 2024 года. Тогда доля золота составляла 5,4%.
США — главный мировой накопитель золота. На золото там приходится 81,8% резервов. Золотые резервы там достигают 1092,1 миллиарда долларов, а валютные — 242,8 миллиарда долларов. Кстати, еще одна страна с высокой долей золота в резервах — Германия. Там показатель составляет 81,4%. При этом по общему объему резервов Германия находится на шестом месте.
В топ-3 по золотовалютным резервам вошла также Япония, которая в основном полагается на валюту — 1065,3 миллиарда долларов. Запасы золота составляют 113,6 миллиарда долларов.
Следом идет Индия, где 638,9 миллиарда долларов приходится на валюту и 118,2 миллиарда долларов — на золото. Замыкает топ-5 Россия. Валютные резервы составляют 430,2 миллиарда долларов, а золотые — 304,0 миллиарда долларов. Таким образом, на золото приходится 41,4%.
При создании инфографики авторы использовали данные за сентябрь 2026 года. Доля золота в общем объеме резервов рассчитывалась как отношение стоимости золотых запасов к совокупной стоимости валютных и золотых резервов.
Комментарии
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