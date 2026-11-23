Лекарство, построенное на том же принципе, что мРНК-вакцины от коронавируса, позволило мышам с искусственно вызванной болезнью Альцгеймера проходить когнитивные тесты так же, как их здоровые собратья. Хотя это не первый результат такого уровня, он выглядит первым действительно пригодным для практического лечения людей.

Болезнь Альцгеймера — основная причина деменции, от нее и других деменций по всему миру страдает 57 миллионов человек и умирает два миллиона в год. Как бы ни были велики эти цифры, в силу старения населения Земли они кратно возрастут до середины века, а до 2100 года — еще намного больше. Иными словами, это наиболее быстро растущая угроза здоровью и жизни людей по всему миру. Особенно острой проблему делает то, что от этой болезни нет практически пригодного лечения.

То есть в теории лечение уже продемонстрировано на мышах — но фактором излечения там стали большие дозы радиации, на уровне тех, что получили бы люди при длительном нахождении в глубоком космосе. На практике таким дозам людей подвергать не принято, в силу устоявшихся в обществе взглядов. И хотя южнокорейские врачи показали, что даже при случайном облучении (при лечении рака) вероятность болезни Альцгеймера падает на 23 процента, очевидно, что на этой основе, в силу радиофобии, никто лечение строить не будет.

Поэтому ученые активно ищут другие пути решения проблемы. Теперь в Advanced Science вышла статья, где для решения проблемы привлекали лекарство на основе матричной РНК (мРНК). Частицы с ней впрыскивали в нос мышам линии, специально модифицированной так, чтобы иметь аналог человеческой болезни Альцгеймера.

Матричная РНК «программирует» синтез белков клетками. Конкретно в этом случае она заставляла их синтезировать белок BDNF (полученный из мозга фактор поддержания и питания нейронов). В нормальном мозгу он позволяет поддерживать нейроны здоровыми, а при некоторых условиях (например, определенной умственной нагрузке) способствует образованию новых нейронов.

Всего через день после впрыскивания в нос мышам капель с мРНК-частицами, заставляющими вырабатывать белок BDNF, его концентрации в носу и обонятельной луковице головного мозга быстро возросли. Ученые смогли выделить BDNF, возникший от их капель, за счет включения в его состав специальной маркирующей компоненты. Небольшое количество таких молекул BDNF достигло даже гиппокампа, области мозга, отвечающей за память.

Результат важен потому, что в норме лекарству очень непросто попасть в мозг: тот во многом изолирован от организма гематоэнцефалическим барьером. Но за счет тесной связи слизистой носа и мозга в этом случае барьер был эффективно преодолен.

Этот препарат по одному микрограмму давали мышам линии 5xFAD два раза в неделю. Животные этой линии генетически модифицированы так, что уже с двух месяцев (юности) у них начинается патологические изменения мозга по тому же механизму, что в человеческой болезни Альцгеймера. мРНК-препарат им давали до пяти месяцев. С четырех до пяти месяцев они проходили когнитивные тесты лучше, чем контрольная группа, которая это лекарство не получала.

Что еще важнее, результаты тестов не показывали статистически значимых отличий от диких мышей того же возраста. Это необычный результат, потому что на больших выборках 5xFAD (как, впрочем, и многие лабораторные линии) показывают результаты когнитивных тестов чуть хуже мышей дикого типа в любом возрасте, включая самый юный.

При этом мозг животных, получивших лекарство, не лишался амилоидных бляшек, которые некоторые ученые считают причиной болезни Альцгеймера. Но существенно изменились клетки, окружающие эти бляшки, что, видимо, и компенсировало проблемы. Тесты на других мышах показали, что скорость возникновения новых нейронов (ее ориентировочно определили по концентрации белка, который вырабатывают только новые нейроны) выросла в 2,4 раза по сравнению с теми, кто не получал мРНК-лекарство.

Авторы не смогли найти у мышей побочных эффектов заметной силы. Но напомним, что у мРНК-вакцин в первую волну коронавируса тоже не могли найти заметных побочных эффектов до тестирования на многотысячной выборке, которая в этой работе отсутствовала.

Хотя исследователи отмечают, что на мышах таким каплям сработать легче, чем на людях (у нас намного длиннее носовые ходы), все же они считают свой препарат перспективным. На данный момент белок BDNF пробуют доставлять в мозг людей с болезнью Альцгеймера хирургически, но совершенно очевидно, что для регулярной доставки лекарства в мозг операция — не самый простой и безопасный путь. Что важно, фобия в отношении мРНК-препаратов намного слабее (хотя и существенна), чем в отношении умеренных доз радиации. Поэтому новый метод лечения может получить широкое принятие, сомнительное для радиационного лечения болезни Альцгеймера.

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