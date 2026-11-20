Корабль Orion полетит к Луне задом наперед и с ускорениями куда больше, чем ожидалось. Разработчики считают, что это может привести к серьезным техническим проблемам, над решением которых уже работают в три смены. Так получится потому, что он полетит к ней не сам, а за счет тяги состыкованного с ним Starship. Пока неясно, сможет ли корабль Orion после этого нормально выполнить все свои задачи — но по-другому возвращение американцев на Луну организовать трудно.

С начала 2020-х на Земле идет лунная гонка. США хотят вернуть своих астронавтов на спутник Земли в 2028 году, раньше китайцев. Те планируют сделать это до 31 декабря 2029 года. Причем из-за того, что сроки готовности некоторых компонентов лунной миссии у американцев уже переносились по срокам, теоретически высадка первыми именно космонавтов КНР не исключена.

После того как главой NASA стал Джаред Айзекман, он попытался упростить частным исполнителям лунного посадочного модуля — компаниям SpaceX и Blue Origin — их часть задачи и для этого спросил, чего бы они хотели от Агентства по этой части. Обе захотели отказа от стыковки с кораблем Orion на специфической гало-орбите вокруг Луны. Она упрощает миссию для корабля, но затрудняла ее для посадочных модулей: стыковка с ним там требовала от них много топлива.

Теперь журналист Эрик Бергер поговорил с представителем Lockheed Martin, одной из компаний американского «старого космоса», отвечающих за Orion. Тот сообщил, что стыковка со Starship на околоземной орбите будет означать, что Orion полетит к Луне задом наперед — его служебный модуль европейского производства теперь будет смотреть в сторону Луны.

Топливный бак служебного модуля оказывается в сложной ситуации: при полете задом наперед жидкая фаза топлива будет контактировать с точками забора из бака газообразной фазы топлива. «Плохие вещи могут случиться с вами» — поделился техническими деталями представитель Lockheed Martin. Если говорить о технической стороне дела подробнее, то попадание жидкости в трубопроводы и запорную арматуру, рассчитанную на газ, может привести к их повреждению и тому, что дальше двигатель не сможет получать топливные компоненты для работы в нужных пропорциях.

Поскольку именно на этом корабле астронавты должны будут вернуться от окололунной орбиты к Земле (Starship в лунной версии для этого пока не подходит), такое путешествие задом наперед может создать риски для выживания людей.

Бергер и его собеседник не говорят об этом, но особенно велики эти риски потому, что и европейцы, и Lockheed Martin известны своей нерасторопностью и недостаточным уровнем компетентности в решении сложных технических вопросов в космосе. У корабля Orion уже были проблемы с целостностью теплового щита после беспилотных испытаний. Поручать таким исполнителям переработку корабля в последние два года перед его полетом с людьми действительно небезрисковое решение.

Другая проблема полета состыкованным со Starship — ускорение. Полет Orion к Луне исходно проектировался на своих двигателях, которые слабы и не дают тягу более 0,15 g. Напротив, двигатели Starship мощны, и при разгоне к Луне создадут ускорение до 1 g. В принципе, для нормальной конструкции ничего страшного: «Аполлоны» к Селене ускоряли и на 1,4 g. Но для исполнителей, у которых уже были проблемы с тепловым щитом, к тому же известных медленностью в работе, и это может быть серьезным риском.

Достаточно упомянуть, что представитель Lockheed Martin даже длительное пребывание на околоземной орбите рассматривает как проблему для корабля его компании. Дело в том, что для минимизации тепловых потерь при длительном полете в космосе на нем есть серебристые элементы внешней отделки, ограничивающие потерю тепла в космос. Чтобы не перегреться на околоземной орбите, где нет долгой глубокой тени, системе терморегуляции корабля подолгу придется работать в максимальных режимах. Нужно убедиться, что она справится.

По словам представителя компании, все эти трудности создают большую нагрузку на разработчиков, которые работают в три смены. В этот момент сложно не вспомнить, что корабли «Аполлон» в прошлой лунной гонке легко справлялись и с ускорением в 1,4 g, и с длительным пребыванием на низкой околоземной орбите, и с полетом на сотни тысяч километров от нее, причем их разработчики работали в основном в одну смену.

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