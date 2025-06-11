Фото котиков улучшили атмосферу в соцсетях

Социальные сети часто критикуют за токсичность и контент, провоцирующий разногласия и противостояние между людьми. Однако, если убрать этот негатив, многое из оставшегося не назовешь иначе как словом «милота», которым обозначают все очаровательное и вызывающее умиление. В новом исследовании канадские ученые рассмотрели, как создание и распространение трогательного контента с животными делает атмосферу в соцсетях добрее.

Соцсети изобилуют фото и видео с пушистыми котятами, неуклюжими щенками, похожими на неваляшек пандами и другими симпатичными животными, а пользователи любят делиться таким контентом. Это не только побуждает аудиторию к реакциям и позволяет собрать лайки. Обмениваясь подобными материалами, которые часто дополняют умилительными хэштегами или забавными подписями, люди переживают положительные эмоции. Такой благоприятный онлайн-опыт маркетологи из Университета Конкордия (Канада) назвали «цифровым эмоциональным контактом» (в английской версии — digital affective encounter). Исследование об этом явлении специалисты недавно опубликовали в Journal of Consumer Research.

По мнению авторов научной работы, обмен фото и видео с милыми животными — это форма цифрового пебблинга (digital pebbling). Термин образован от английского pebble («камушек», «галька») и первоначально использовался в отношении субантарктических пингвинов: во время ухаживаний те дарят партнерам камешки в знак симпатии и привязанности. Значение слова расширилось, теперь в интернет-сфере под ним понимают небольшие знаки внимания вроде отправки мемов, призванные сделать человеку приятно, выразить любовь, заботу и внимание. Канадские исследователи полагают, что циркуляция в соцсетях трогательного контента с животными улучшает атмосферу, способствует положительным онлайн-контактам и эмоциям.

Чтобы разобраться в природе феномена, ученые провели серию интервью с создателями таких материалов, администраторами страниц о животных в соцсетях и их подписчиками. Также исследователи опирались в работе на свой пользовательский опыт и практику взаимодействия с собственными животными-компаньонами.

Ученые описали три основных этапа, которые проходит «милый контент» на пути в соцсети и попав в них. Первый шаг под названием «индексализация» включает создание изображений и видео с животными, добавление к ним эмоционально окрашенных подсказок в виде хэштегов, шуточных подписей, каламбуров, ласковых слов и так далее. Нежное отношение к героям материалов может также выражаться в надевании на животных одежды или использовании аксессуаров. Отправляя подобный контент кому-то близкому или небольшому числу знакомых, люди демонстрируют теплое отношение к ним.

На втором этапе — реиндексализации — контент распространяется в соцсети и в процессе взаимодействия пользователей дополняется другими сигналами-подсказками, которые понятны только определенному кругу людей, связанных каким-то общим контекстом. Третьим шагом следует деконтекстуализация, при которой персонализированные сигналы-подсказки удаляются или заменяются другими, делающими контент подходящим для более широкой публики. Такие сигналы, отражающие связь с популярной культурой и соответствующие духу времени, превращают фото животных в вирусные мемы, которые расходятся далеко за пределы изначальной аудитории.

Хотя в статье рассматривали только контент с животными, авторы отметили, что та же модель применима к другим материалам, например к фото и видео со вкусной едой или хорошенькими детьми.

Ранее в другом исследовании специалисты в области маркетинга из США, Шотландии и Великобритании обратили внимание на высокую эффективность рекламы от так называемых петфлюенсеров — инфлюенсеров в обличье домашних животных. В серии экспериментов такие публикации показались людям более искренними и убедительными.

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