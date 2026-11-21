Общая эрудиция может подсказывать людям, что чем больше мозг, тем выше интеллект у животного. У китов огромный мозг, но человеческий интеллект выше китового. Однако важен не только размер, но и его отношение ко всей массе тела, величина коры, количество нейронов. Мозг шмеля своими размерами не обещал ученым ничего особенного, но его организационная структура заставила присмотреться к этим насекомым.

Может оказаться, что размер мозга имеет гораздо меньшее значение, чем другие характеристики. Нейроученые тщательно изучили исследования шмелей и сравнили их с данными о мозге дрозофилы. Детали опубликованы в Science.

У шмелей небольшой по меркам нейробиологии мозг — меньше миллиона нейронов. У человека их около 100 миллиардов, у осьминога — около 500 миллионов, и большая часть — в щупальцах. И тем не менее шмели способны на сложные когнитивные действия. Шмели показали, что могут двигать небольшие мячики, чтобы по ним добраться до нектара в условиях, где полет невозможен, а также учатся у других шмелей решать пазлы.

То есть у ученых есть задокументированные сложные действия, выполненные шмелями, но нет понимания, как такой небольшой мозг справился с поставленными задачами. Миллион нейронов содержит и мозг рыжего таракана, но эти насекомые примеров настолько же высокого интеллекта в экспериментах не показывали.

Ученые считают, что у шмелей особым образом связаны между собой части мозга и именно это дает им эффективно пользоваться этим органом. Ученые сосредоточились на двух частях: грибовидном теле, играющем важную роль в запоминании и обучении, и центральном комплексе, отвечающем за навигацию, контроль движений и принятие решений.

Грибовидное тело помогает шмелям ассоциировать с позитивным и негативным опытом то, что они видят, обоняют или чувствуют. У шмелей в этом регионе мозга в 50 раз больше клеток, чем у дрозофил. Ученые говорят, что это позволяет шмелям хранить больше воспоминаний без того, чтобы они накладывались друг на друга. Их мозг может быть способен не просто на распознавание закономерностей, а на достраивание событий на основе такого распознавания.

Центральный комплекс шмелей очень похож на ту же структуру у дрозофил, но в нем существуют дополнительные контуры на уже существующих нейронных сетях. Некоторые из них могут обеспечивать хранение нескольких маршрутов к источникам пищи. Исследователи предполагают, что этот же регион может давать шмелям возможность проводить оценку полезности своих действий и планировать их заранее.

Карта мозга шмеля. Бордовым выделены грибовидные тела, коричневым — зрительная доля, синим — антеннальная доля, зеленым — центральный комплекс. Внизу — детальная карта связей в центральном комплексе / © Science (2026). DOI: 10.1126/science.aek1724

Шмели точно способны учиться друг у друга. В одном из экспериментов насекомым нужно было сдвигать прозрачные перегородки, чтобы добраться до нектара. Самостоятельно ни один шмель не справился, но те, кто наблюдал за уже знающими решение сородичами, смогли сами добраться до награды. Такое социальное обучение для задач, которые почти невозможно решить в одиночку, раньше наблюдали только у людей и шимпанзе.

Более того, шмели умеют перенимать эмоции визуально. Наблюдая за изолированным насекомым, которое оценивало стимул как позитивный, другие шмели тоже считали стимул ведущим к награде, без обмена пищей и химическими сигналами с тем, кто пережил позитивный опыт.

Ученые считают, что к шмелям стоит присмотреться внимательнее. Возможно, их эволюционное развитие не потребовало увеличения мозга и создания новых по сравнению с другими беспозвоночными нейронных алгоритмов. Оно пошло по пути расширения возможностей того же вычислительного контура — у шмелей он стал способен работать с большим количеством типов задач.

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Evgenia Vavilova 238 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.