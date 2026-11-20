На южном полюсе Луны есть впадина диаметром более двух тысяч километров — крупнейший бесспорный след падения небесного тела в Солнечной системе. Недавно китайский автомат впервые в истории доставил оттуда пробу грунта. Теперь китайские ученые на ее основе разобрались в формировании этого ударного бассейна.

Бассейн Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны — крупнейшая и глубочайшая ударная впадина спутника: ее размеры составляют примерно 2050 на 2400 километров, а глубина достигает 12 километров. Бассейн возник после падения огромного космического тела, пробившего лунную кору и, возможно, затронувшего мантию. Позже внутри него образовались новые кратеры, изливалась лава, а выброшенные при ударах обломки перемешивались снова и снова.

В 2024 году космическая миссия «Чанъэ-6» впервые доставила на Землю грунт с обратной стороны Луны — примерно 1,9 килограмма. Зонд собрал его в кратере Аполлон, который располагался внутри гигантского бассейна.

Международная исследовательская группа под руководством Юйци Цяня (Yuqi Qian) и Гогунь Чжао (Guochun Zhao) из Гонконгского университета изучила состав грунта. Затем ученые сравнили результат с данными лунохода «Юйту-2», который исследовал другую часть бассейна в рамках миссии «Чанъэ-4», а также с наблюдениями орбитальных аппаратов.

Изучив минералы в лунной пыли, Цянь, Чжао и их коллеги рассчитали, из каких кратеров к месту посадки могли прилететь обломки. Выяснилось, что местный грунт — смесь застывшей лавы и более древних пород, попавших туда при столкновениях.

По оценкам, доля обломков, не связанных с местными лавовыми потоками, достигает примерно 40-50 процентов. Существенную их часть принес удар, что образовал кратер Чаффи S: там на поверхность выбросило породы, богатые магнием.

При этом породы в разных частях бассейна оказались неодинаковыми. Участок, исследованный «Чанъэ-4», содержит материал, который, судя по всему, возник при остывании огромного слоя расплава после первого удара. Более богатые магнием породы в образцах «Чанъэ-6» могут быть связаны с магмой, проникшей в лунную кору после образования бассейна.

Полученные данные помогли разделить два древних события. Первое произошло около 4,34 миллиарда лет назад, когда мощный удар образовал бассейн Южный полюс — Эйткен и расплавил огромные массы лунных пород.

Позднее, примерно 4,2 миллиарда лет назад, последовало второе столкновение. Оно оставило внутри гигантской впадины ударный бассейн Аполлон. Именно с этим более поздним событием исследователи связали возраст около 4,25 миллиарда лет, ранее установленный для некоторых образцов «Чанъэ-6».

Следы еще одной катастрофы возрастом приблизительно 3,87 миллиарда лет ученые отнесли к образованию бассейна Моря Восточного. Его выбросы могли накрыть исследуемую область десятками метров обломков. Позже там снова изливалась лава, а новые удары перемешивали верхние слои поверхности.

Результаты научной работы, опубликованной в журнале Science Advances, помогли восстановить основные этапы истории крупнейшего ударного бассейна Луны. Однако предложенная последовательность событий пока остается реконструкцией, основанной на изучении лунного грунта, спутниковых наблюдений и расчетов. Подтвердить ее помогут новые образцы пород из других районов гигантской впадины.

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Любовь Соковикова 529 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.