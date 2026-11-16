СПЕЦПРОЕКТ
Готовность россиян
к технологиям будущего
Совместное исследование Naked Science и Russian Field о том, как россияне воспринимают искусственный интеллект, автономные технологии, космос, энергетику, долголетие и роль российских технологических компаний.
О проекте
Какие технологии россияне готовы впустить в свою жизнь? Мы изучили отношение к медицине будущего, искусственному интеллекту, новым источникам энергии и освоению космоса. Результаты выходят отдельными материалами — здесь собраны все публикации проекта.
Всероссийское
исследование
Naked Science ×
Russian Field
Широкий круг
технологических тем
Серия публикаций
с результатами
Темы исследования
Опубликовано
Робот-хирург и ИИ
Готовы ли россияне доверить медицинскую операцию роботу без непосредственного участия хирурга?
Скоро
Долголетие
Хотели бы россияне прожить 120–150 лет при сохранении физического и умственного здоровья?
Скоро
Беспилотное такси
Согласились бы россияне совершить поездку на полностью беспилотном такси без водителя?
Скоро
Риски ИИ
Считают ли россияне обоснованными опасения, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля?
Опубликовано
Энергетика будущего
Какие способы производства электроэнергии россияне считают наиболее перспективными?
Скоро
Космическое будущее России
Сможет ли Россия успешно конкурировать с США и Китаем в космических технологиях и освоении космоса?
Скоро
Марс
Готовы ли россияне отправиться на Марс для постоянного проживания без возможности вернуться?
Скоро
Российские технологические компании
Какие компании ассоциируются у россиян с инновациями, ИИ и изменением повседневной жизни?
Публикации Naked Science
13.11.2026
Готовы ли россияне доверить свою жизнь роботу-хирургу с ИИ
Половина россиян не согласилась бы на хирургическую операцию, которую робот с искусственным интеллектом проводит самостоятельно, без непосредственного участия врача.
Публикации в СМИ
ОСН
13.11.2026
Половина россиян не доверила бы проводить операцию роботу с ИИ
Половина россиян не готова доверить проведение операции роботу с искусственным интеллектом без участия хирурга. Против такого сценария высказались 50% участников всероссийского опроса Naked Science и агентства Russian Field.
ТАСС
16.11.2026
Опрошенные россияне назвали самые перспективные источники энергии будущего
Россияне считают атом и Солнце самыми перспективными источниками энергии будущего.
ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Исследование в цифрах
Кто участвовал в опросе и как он проводился. Общие параметры совместного исследования Naked Science и Russian Field — без раскрытия результатов отдельных тем.
- участников опроса
- 1 800
- Совершеннолетние жители России
- ноября 2026 года
- 3–6
- Период проведения опроса
- возраст участников
- 18+
- Четыре возрастные группы
- формат исследования
- Онлайн
- Всероссийский опрос
- тематических вопросов
- 10
- Объединены в 8 тем на лендинге
- рейтинга компаний
- 3
- Открытые вопросы без подсказок
Кто участвовал в исследовании
Структура выборки, а не ответы на тематические вопросы
Пол участников
- Мужчины45%
- Женщины55%
Возраст участников
- 18–29 лет15%
- 30–44 года30%
- 45–59 лет25%
- 60 лет и старше30%
Место жительства
- Москва и Санкт-Петербург13%
- Другие крупные и средние города46%
- Малые города, ПГТ, сёла41%
Методология
Согласно методологическому описанию Russian Field, выборка репрезентативна по полу и возрасту в рамках России и федеральных округов, а также по типам населённых пунктов по численности населения — в рамках страны.
Параметры справа приведены по оценке Russian Field и относятся к выборке в целом.
- максимальный размер ошибки — не более
- 2,31%
- доверительная вероятность
- 95%
Источник: Russian Field, исправленный отчёт «Технологии и инновации», слайды 2–4. Доли участников округлены до целых процентов, как в отчёте.