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О проекте

Темы исследования

Публикации

СПЕЦПРОЕКТ

Готовность россиян
к технологиям будущего

Совместное исследование Naked Science и Russian Field о том, как россияне воспринимают искусственный интеллект, автономные технологии, космос, энергетику, долголетие и роль российских технологических компаний.

Публикации Naked Science →
Публикации в СМИ

О проекте

Какие технологии россияне готовы впустить в свою жизнь? Мы изучили отношение к медицине будущего, искусственному интеллекту, новым источникам энергии и освоению космоса. Результаты выходят отдельными материалами — здесь собраны все публикации проекта.

Всероссийское
исследование

Naked Science ×
Russian Field

Широкий круг
технологических тем

Серия публикаций
с результатами

Темы исследования

Опубликовано

Робот-хирург и ИИ

Готовы ли россияне доверить медицинскую операцию роботу без непосредственного участия хирурга?

Материалы →

Скоро

Долголетие

Хотели бы россияне прожить 120–150 лет при сохранении физического и умственного здоровья?

Материалы →

Скоро

Беспилотное такси

Согласились бы россияне совершить поездку на полностью беспилотном такси без водителя?

Материалы →

Скоро

Риски ИИ

Считают ли россияне обоснованными опасения, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля?

Материалы →

Опубликовано

Энергетика будущего

Какие способы производства электроэнергии россияне считают наиболее перспективными?

Материалы →

Скоро

Космическое будущее России

Сможет ли Россия успешно конкурировать с США и Китаем в космических технологиях и освоении космоса?

Материалы →

Скоро

Марс

Готовы ли россияне отправиться на Марс для постоянного проживания без возможности вернуться?

Материалы →

Скоро

Российские технологические компании

Какие компании ассоциируются у россиян с инновациями, ИИ и изменением повседневной жизни?

Материалы →

Публикации Naked Science

13.11.2026

Готовы ли россияне доверить свою жизнь роботу-хирургу с ИИ

Половина россиян не согласилась бы на хирургическую операцию, которую робот с искусственным интеллектом проводит самостоятельно, без непосредственного участия врача.

Читать материал →

Публикации в СМИ

Газета.Ru

13.11.2026

Половина россиян не согласны, чтобы их оперировал робот-хирург

Russian Field: половина россиян не согласны, чтобы их оперировал робот с ИИ.

Открыть материал →

ОСН

13.11.2026

Половина россиян не доверила бы проводить операцию роботу с ИИ

Половина россиян не готова доверить проведение операции роботу с искусственным интеллектом без участия хирурга. Против такого сценария высказались 50% участников всероссийского опроса Naked Science и агентства Russian Field.

Открыть материал →

ТАСС

16.11.2026

Опрошенные россияне назвали самые перспективные источники энергии будущего

Россияне считают атом и Солнце самыми перспективными источниками энергии будущего.

Открыть материал →

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Исследование в цифрах

Кто участвовал в опросе и как он проводился. Общие параметры совместного исследования Naked Science и Russian Field — без раскрытия результатов отдельных тем.

участников опроса
1 800
Совершеннолетние жители России
ноября 2026 года
3–6
Период проведения опроса
возраст участников
18+
Четыре возрастные группы
формат исследования
Онлайн
Всероссийский опрос
тематических вопросов
10
Объединены в 8 тем на лендинге
рейтинга компаний
3
Открытые вопросы без подсказок

Кто участвовал в исследовании

Структура выборки, а не ответы на тематические вопросы

Пол участников

  • Мужчины45%
  • Женщины55%

Возраст участников

  • 18–29 лет15%
  • 30–44 года30%
  • 45–59 лет25%
  • 60 лет и старше30%

Место жительства

  • Москва и Санкт-Петербург13%
  • Другие крупные и средние города46%
  • Малые города, ПГТ, сёла41%

Методология

Согласно методологическому описанию Russian Field, выборка репрезентативна по полу и возрасту в рамках России и федеральных округов, а также по типам населённых пунктов по численности населения — в рамках страны.

Параметры справа приведены по оценке Russian Field и относятся к выборке в целом.

максимальный размер ошибки — не более
2,31%
доверительная вероятность
95%

Источник: Russian Field, исправленный отчёт «Технологии и инновации», слайды 2–4. Доли участников округлены до целых процентов, как в отчёте.

Совместный спецпроект

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Страница проекта пополняется по мере выхода новых публикаций и материалов в СМИ.

Приложение

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