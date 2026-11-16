Методология

Согласно методологическому описанию Russian Field, выборка репрезентативна по полу и возрасту в рамках России и федеральных округов, а также по типам населённых пунктов по численности населения — в рамках страны.

Параметры справа приведены по оценке Russian Field и относятся к выборке в целом.