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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
8 минут назад
Рейтинг: +943
Посты: 1982

Зонд «Паркер» разогнался до рекордной скорости — 190 километров в секунду

По данным NASA, автоматический аппарат для изучения внешней короны Солнца — зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) — в конце декабря 2024 года пролетел сквозь верхний слой солнечной атмосферы (солнечную корону) с максимальной скоростью 686 722 километра в час, или 190,7 километра в секунду. Так он подтвердил свое звание самого быстрого объекта из когда-либо созданных людьми.

Сообщество
# NASA
# Parker
# космос
# Солнце
Солнечный зонд «Паркер», взгляд художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben
Солнечный зонд «Паркер», взгляд художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

Кроме того, аппарат подошел на максимально близкое расстояние к нашему светилу: оно составило 6 167 525 километров от поверхности звезды. 

В ближайшее время исследователи на Земле получат массив данных, собранных зондом во время пролета в солнечной атмосфере. Согласно плану миссии, зонд в марте и июне 2025-го еще дважды пролетит мимо Солнца, однако новых рекордов уже не поставит.

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