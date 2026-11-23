С возрастом сексуальная жизнь может меняться не только из-за состояния здоровья. Как подтвердили авторы нового исследования, на то, насколько люди довольны близостью и как часто занимаются сексом, влияют и конкретные особенности характера обоих партнеров.

Психологи из Мичиганского университета и некоторых других вузов США проанализировали данные 953 пар, чтобы выяснить, какие черты личности связаны с частотой секса, удовлетворенностью интимными отношениями, а также сексуальными проблемами в зрелости и ее поздний период. Средний возраст участников составил 70,6 года. Статью с результатами опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior.

Информацию для основного анализа собрали в 2010-2011 годах в рамках американского проекта National Social Life, Health, and Aging Project. Участники оценивали собственный характер по пяти параметрам: экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм и открытость новому. Затем ученые сопоставили эти оценки с ответами о сексуальной жизни.

Особенно заметную связь с трудностями в интимной жизни показал нейротизм — склонность к тревожности, беспокойству и эмоциональной нестабильности. Люди с более выраженным нейротизмом чаще сообщали о снижении сексуального интереса, тревоге по поводу своих возможностей во время близости и неудовлетворенности отношениями. Значение имел и характер второго человека в паре: если партнер отличался высоким уровнем нейротизма, это тоже было связано с более низкой удовлетворенностью отношениями. Связь прослеживалась у обоих полов.

Еще одной важной чертой оказалась доброжелательность — проявление теплоты, заботы и сочувствия. У людей с такими особенностями характера, а также у тех, чьи партнеры были более доброжелательными, отношения чаще вызывали физическое и эмоциональное удовлетворение. Эта связь сохранялась после учета возраста, пола, образования и продолжительности отношений.

С частотой секса неожиданно оказалась связана не экстраверсия, как предполагали психологи, а добросовестность. Участники, которые считали себя организованными, ответственными и трудолюбивыми, чаще сообщали, что занимались сексом в течение последних трех месяцев. Такую же связь обнаружили для добросовестности партнера. В частности, при более высоких показателях этой черты у обоих участников вероятность сексуальной активности за указанный период была выше.

Экстраверсия — общительность и активность — коррелировала с другими показателями. Более экстравертные респонденты чаще считали, что их отношения складываются хорошо, и реже жаловались на низкое качество сексуальной жизни. Мужчины, чьи партнерши были более общительными и активными, реже жаловались на проблемы с эрекцией.

В целом влияние характера партнера на сексуальные показатели не так сильно различалось у мужчин и женщин, как можно было ожидать: после дополнительной поправки большинство выявленных половых различий перестали быть значимыми.

Авторы исследования оценили не только особенности личности, но и то, как часто участники занимались сексом, насколько он приносил физическое удовольствие и эмоциональное удовлетворение, а также какие трудности возникали во время близости. Почти половина опрошенных — 49,4 процента — рассказали, что занималась сексом в течение трех месяцев перед обследованием.

Более 40 процентов участников отмечали, что на протяжении нескольких месяцев испытывали снижение сексуального интереса. Среди наиболее распространенных проблем были трудности с эрекцией у мужчин — о них сообщили 45,3 процента, невозможность достичь оргазма — 35,8 процента, а также проблемы с естественным увлажнением у женщин — 34,7 процента.

Что касается нейротизма, то, по мнению психологов, его связь с сексуальными трудностями можно объяснить тревогой и сомнениями в собственных возможностях. Такие переживания способны отражаться не только на восприятии близости, но и на общей удовлетворенности отношениями. Напротив, добросовестность может быть особенно важна для пар, которые вместе уже давно: ответственные и организованные люди, вероятно, больше вкладываются в поддержание партнерства.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.