Опрос показал, какую энергетику россияне считают наиболее перспективной

Солнечная и атомная энергетика оказались двумя наиболее популярными ответами на вопрос о перспективных способах производства электроэнергии. Это показало совместное исследование Naked Science и Russian Field, в котором участвовали 1800 совершеннолетних жителей России. Результаты позволили сравнить, как выбор энергетики будущего различается у мужчин и женщин, людей разного возраста, достатка и места жительства.

В рамках исследования «Готовность россиян к технологиям будущего» участникам задали вопрос: «На ваш взгляд, какой способ производства электроэнергии будет наиболее перспективным в будущем?» Респондентам предлагали выбрать один вариант, назвать другую технологию или затрудниться с ответом. Результаты энергетического блока 16 ноября опубликовал ТАСС.

Солнечную энергетику выбрали 28,0% опрошенных, атомную — 27,6%. Разница составила всего 0,4 процентного пункта. Третье место среди технологий заняла термоядерная энергетика — 12,9%. В анкете атомная и термоядерная энергетика были отдельными вариантами ответа.

Остальные направления называли заметно реже. Ветровую энергетику выбрали 5,2% участников, гидроэнергетику — 4,4%, газовую — 3,6%, угольную — 0,9%. Другие технологии, включая водородную энергетику и биоэнергетику, указали 0,8%. Еще 16,7% затруднились ответить. Эти доли не означают, что остальные участники отвергают соответствующие технологии: вопрос предполагал выбор только одного наиболее перспективного направления.

За близкими общими результатами атомной и солнечной энергетики скрываются разные предпочтения мужчин и женщин. Среди мужчин атомную энергетику выбрали 32,9%, солнечную — 22,1%. Среди женщин чаще называли солнечную (32,9%), тогда как атомную выбрали 23,2%. Еще сильнее различался выбор термоядерной энергетики: 21,6% у мужчин против 5,7% у женщин.

Наибольшую долю ответов в пользу атомной энергетики дала старшая возрастная группа: среди участников 60 лет и старше ее выбрали 37,1%. У респондентов 18–29 лет показатель составил 23,3%, в группе 30–44 лет — 20,9%, а среди 45–59-летних — 26,6%. Солнечная энергетика, напротив, получила наиболее высокую долю ответов у 30–44-летних — 31,9%. Среди участников 18–29 лет ее назвали 27,3%, в возрасте 45–59 лет — 28,2%, среди людей от 60 лет — 24,4%.

В крупных и средних городах, включая Москву и Санкт-Петербург, атомную энергетику считали наиболее перспективной 28,7% опрошенных, солнечную — 25,7%. В малых городах, поселках городского типа и селах распределение было обратным: солнечную выбрали 31,4%, атомную — 25,9%.

Различия обнаружились и между группами по материальному положению. Среди респондентов, отнесенных в исследовании к обеспеченным, атомную энергетику выбрали 31,1%, солнечную — 25,7%. У малообеспеченных участников солнечная получила 31,1%, атомная — 23,6%. Это различия в ответах групп, а не установленное объяснение того, почему человек предпочёл ту или иную технологию.

В комментарии ТАСС редакция Naked Science обратила внимание и на практические ограничения технологий. Солнечная энергетика, как отмечалось в комментарии, «обладает фундаментальным недостатком: нестабильностью выработки». При этом у атомной энергетики есть свои сложности, в частности связанные со стоимостью строительства реакторов. Эти замечания — редакционная оценка, а не вывод из ответов респондентов.

Об исследовании

Всероссийский онлайн-опрос Russian Field проводился 3–6 ноября 2026 года. В нем участвовали 1800 совершеннолетних жителей России.

По описанию исполнителя, выборка репрезентативна по полу и возрасту в рамках страны и федеральных округов, а также по типам населенных пунктов по численности населения — в рамках России. Russian Field указывает максимальный размер ошибки для всей выборки не более 2,31% при доверительной вероятности 95%; к каждой отдельной подгруппе эта оценка автоматически не относится.

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