Во время рентгеновского сканирования музейного образца песчаника палеоботаники обнаружили скрытый внутри него ископаемый цветок возрастом 100 миллионов лет. Находка позволит лучше понять, как были устроены цветки однодольных растений в середине мела.

Однодольные (Monocotyledones, также Liliopsida) — одна из крупнейших групп цветковых растений. К ней относятся пальмы, злаки, орхидеи, лилии и многие другие. Их происхождение обычно связывают с эпохой раннего мела, однако ископаемых находок, которые помогли бы проследить раннюю эволюцию группы, сравнительно мало.

Особенно сложно изучать древние цветки: они небольшие, редко сохраняются в ископаемом виде, а найденные фрагменты не всегда позволяют определить, какому растению они принадлежали. Поэтому каждая хорошо сохранившаяся окаменелость может дать важные сведения о том, как развивались однодольные и когда у них появилось характерное строение цветка.

Одну из таких находок описала международная команда палеоботаников под руководством Брюса Тиффни (Bruce Tiffney) из Калифорнийского университета в США. Ученые обнаружили небольшой ископаемый цветок возрастом 100 миллионов лет, который более века оставался скрытым внутри образца песчаника из Канзаса.

Специалисты получили образец из коллекции отдела палеоботаники Национального музея естественной истории в Вашингтоне. Ранее на его поверхности нашли плод растения Dakotanthus cordiformis. Именно для изучения этого плода песчаник и передали команде Тиффни, которая должна была исследовать его с помощью рентгеновской компьютерной томографии.

Во время обработки томографических данных исследователи заметили дополнительные растительные структуры внутри песчаника. Среди них оказался цветок однодольного растения высотой примерно 1,5 миллиметра и диаметром 1,2 миллиметра. Его обнаружили под ископаемым плодом Dakotanthus cordiformis, уже расположенном снаружи, но, как показал дальнейший анализ, плод и цветок не принадлежали одному виду. Плод относится к уже описанному вымершему представителю ранних эвдикотов, тогда как цветок — к до сих пор неизвестному роду и виду растения, получившего название Tomlinsoniella pedicellata.

Для анализа цветка использовали специальные программы, с помощью которых создали его компьютерную модель и изучили внутреннее строение. Ученые получили виртуальные продольные и поперечные срезы, которые позволилил определить расположение частей цветка, количество лепестков, тычиночных нитей и плодолистиков, а также помогли проследить, как меняется его структура от верхушки к основанию цветоножки.

Выяснилось, что цветок имел характерное для многих однодольных строение: его органы располагались в пяти концентрических мутовках. В двух внешних находились три чашелистика и три лепестка, в следующих двух — по три тычинки, а в центре — три отдельных плодолистика. Это показывает, что уже 100 миллионов лет назад у однодольных существовал план строения цветка, который встречается и у многих современных представителей этой группы.

Палеоботаники сопоставили находку с несколькими группами современных однодольных и ранее описанных древних видов. Они пришли к выводу, что по совокупности признаков цветок Tomlinsoniella pedicellata больше всего напоминал цветки представителей подсемейства Coryphoideae из семейства пальмовых (Arecaceae). По мнению исследователей, Tomlinsoniella pedicellata могла принадлежать к отдельной, ныне вымершей эволюционной линии древних пальм.

Если предположение исследователей подтвердится, Tomlinsoniella pedicellata может оказаться древнейшим из известных ископаемых цветков, которые относятся к семейству пальмовых.

Научная работа опубликована в American Journal of Botany.

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Игорь Байдов 693 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.