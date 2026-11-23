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Инфографика: как соотносятся площади пяти океанов Земли

Мировой океан покрывает около 71% поверхности Земли и содержит примерно 97% всей воды на планете. Он представляет собой единую взаимосвязанную систему соленых вод, которую принято разделять на пять основных океанов.

Инфографика: как соотносятся площади пяти океанов Земли / © Visual Capitalist

В этой инфографике пять океанов расположены в порядке убывания площади поверхности. Данные взяты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). При расчетах учитываются относящиеся к каждому океану моря, но не озера.

Тихий океан простирается от восточных побережий Азии и Австралии до западных берегов Северной и Южной Америки. Его площадь составляет 166 миллионов квадратных километров.

Тихий океан занимает первое место и по объему содержащейся в нем воды. Его огромные размеры делают его одним из ключевых факторов, определяющих глобальную циркуляцию океанических вод, погодные процессы и состояние морских экосистем.

Второе место по площади занимает Атлантический океан — около 81,8 миллионов квадратных километров. За ним следует Индийский океан с показателем около 73,6 миллионов квадратных километров. Вместе эти два океана занимают около 156 миллионов квадратных километров, что все равно меньше площади Тихого океана.

На три крупнейших океана приходится 87,2% общей площади Мирового океана. Таким образом, на Южный и Северный Ледовитый океаны вместе остается лишь 12,8%.

Замыкает рейтинг Северный Ледовитый океан, площадь которого составляет 12,2 миллиона квадратных киломтеров. Это всего 3,3% поверхности Мирового океана. Для сравнения: площадь Северного Ледовитого океана меньше территории России — крупнейшей страны планеты по площади суши.

Южный океан, окружающий Антарктиду, почти втрое превосходит Северный Ледовитый по площади — 35 миллионов квадратных километров.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры, оба полярных океана играют важную роль в климатической системе Земли благодаря взаимодействию с полярными льдами и участию в глобальной циркуляции океанических вод.

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