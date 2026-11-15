Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Сегодня, 15 ноября 2026 года, люди впервые вернули из космоса вторую ступень космической ракеты. Причем сделали это с первой попытки и весьма гладко. А это значит, что полностью многоразовые ракеты из научной фантастики становятся реальностью: человечество вступает в эру принципиально новых возможностей в космосе. Разбираемся в технических последствиях происходящего — и для планеты в целом, и конкретно для нашей страны.

Ловля Starship в этот раз была поручена второй улавливающей башне, с более короткими манипуляторами для захвата ракеты. Ранее были серьезные опасения, что при таких коротких «захватах» ракета может удариться о башню. И на видео казалось, что вот-вот именно так и случится.

Однако, все обошлось, и это говорит о большой зрелости инженеров SpaceX. Им удалось достичь менее чем метровой точности при ловле спускающегося из космоса объекта больше полусотни метров в высоту и девяти метров в диаметре.

Довольно зрелым показал себя и метановый двигатель Raptor 3. Его сопла не показали следов деформации и на второй ступени, несмотря на огромные тепловые и механические нагрузки, создающиеся при торможении такими двигателями в атмосфере.

Люди редко понимают исторический масштаб даже очень больших событий, если они их современники. Вряд ли кто-то из тех, кто наблюдал возвращение кораблей Колумба в Испанию, в полной мере осознавал, насколько громадной важности событие он наблюдает. Но про вот это первое возвращение второй ступени из космоса так сказать трудно: уже сейчас понятно, что перед нами революция в космонавтике / © SpaceX

Вообще, в этой миссии Raptor не дал ни одного критического отказа. Правда, напомним: пока, для большей надежности, его ограничили в развиваемой мощности. Именно из-за ограничения мощности не хватило и топлива для спасения первой ступени.

То самое зеленое пламя, вырывавшееся из двигателей первой ступени в 15-м испытательном полете на седьмой минуте. Это признак того, что топлива уже мало и идет горение меди в двигателе Raptor. В норме поток жидкого метана через стенки двигателя забирает тепло от них, но когда метана в баках практически нет, охлаждение работает плохо, отчего медь в двигателях сначала окисляется, а потом горит. Автоматика посчитала, что топлива слишком мало для посадки на башню, почему первую ступень и взорвали над Мексиканским заливом / © SpaceX

Ведь чем ниже мощность двигателя, тем дольше он должен работать для вывода полезной нагрузки. А чем дольше ракетный двигатель работает в условиях земного тяготения, тем больше энергетические затраты на компенсацию этого самого тяготения. Поэтому впереди у двигателей Starship процесс постепенного роста этой мощности, чтобы поднять выводимую полезную нагрузку с нынешних 50 тонн+ до сотни тонн и более.

Пока нет конкретных данных о том, как показали себя новые теплозащитные плитки со скругленными краями, как на некоторых средневековых доспехах. Но в целом картина спуска второй ступени к башне сопровождалась меньшим количеством огненных спецэффектов, чем в некоторых предшествующих испытательных полетах. То есть и теплозащита уверенно прогрессирует.

Хотя первую ступень из-за нехватки топлива решили не возвращать, вместо этого взорвав над Мексиканским заливом, ее уже спасали и вновь запускали в космос ранее, в предшествующих полетах Starship. Поэтому никто не сомневается в очевидном: теперь SpaceX умеет возвращать из космоса ракету полностью.

Вторая ступень непосредственно после посадки. Практически сразу к ней прибыл Маск и его сотрудники, чтобы визуально оценить ее состояние после спуска через плотные слои атмосферы / © X. Elon Musk

Еще пару лет назад многие специалисты космической отрасли не верили в высадку американцев на Луне в 2028 году. Сегодня, после первого спасения второй ступени ракеты в истории, эта дата уже не кажется невозможной даже самым стойким критикам Маска.

Starship для посадки там будет в чем-то сложнее (посадочные ноги, система жизнеобеспечения), а в чем-то проще (минус теплозащита) того, что мягко сел 15 ноября 2026 года. Но это одна конструкция: такая высокая степень ее отработанности, что позволила сесть на Землю, означает: и с Луной он справится.

В начале 2029 года будет открыто окно перелета к Марсу, в которое Маск планирует отправить к нему пять беспилотных Starship, чтобы попытаться сесть на Красной планете. Это не акция ради акции: если все пройдет хорошо, в следующее окно SpaceX хочет отправить туда людей.

Нашим читателям вряд ли нужно пояснять, что это значит, но все же повторим то, о чем уже много раз писали. Вопреки байкам из СМИ про страшную радиацию, которая убьет или лишит разума астронавтов на пути туда, ничего подобного не случится. А вот открытие там жизни пилотируемой экспедицией, в отличие от любой автоматической, весьма возможно.

Ловля второй ступени: это достижение ради достижения?

В ходе полета, который начался 14 ноября 2026 года по Москве и закончился 15 ноября, SpaceX запустила на орбиту 26 двухтонных спутников Starlink Version 3. Благодаря очень крупным габаритам Starship — нереальным ни на какой другой ракете землян — эти спутники имеют рекордную пропускную способность передачи данных, многократно превосходящую любой другой космический аппарат в истории.

Чтобы лучше понять его возможности, достаточно заглянуть в энергетические параметры. Солнечные батареи размахом 60 метров делают спутник длиннее, чем любой аппарат, который когда-либо выводил на орбиту СССР или Россия. Их номинальная мощность — 50 киловатт, что кратно больше, чем у всего российского сегмента МКС, «Мира» или чего угодно, что мы когда-либо выводили на орбиту, включая советские спутники с ядерными реакторами на борту. Даже ядерный реактор для лунной станции, проектируемый нашей страной на середину 2030-х, по электрической мощности будет как минимум впятеро слабее, чем один такой спутник.

Картинка (с существенными условностями) сравнивает размах солнечных батарей Starlink Version 3 и авиалайнера. Но стоит сравнить не только размеры раздвижных батарей, но и их мощность: пиковая для этого спутника никак не ниже 50 киловатт. Весь российский сегмент МКС получает намного меньше электроэнергии от своих солнечных батарей / © Space FrontPage

А общая мощность фотоэлементов 26 спутников, запущенных в 15-м испытательном полете Starship, — 1300 киловатт. Для сравнения: это больше, чем солнечные батареи всех советских и российских орбитальных станций и космических кораблей за всю нашу космическую историю. И это всего один пуск SpaceX, а был еще сентябрьский и будет еще декабрьский.

Уже сегодня у компании на орбите общая мощность солнечных батарей — 190 мегаватт. Это заметно больше 95 процентов от всей электрической мощности всех земных аппаратов в космосе. В этом десятилетии Маск планирует выводить сотни мегаватт электрической мощности на орбиту каждый год. А потом — и гигаватты.

Пока речь идет о спутниках связи — это может беспокоить, но не более. Но напомним: в США в этом веке уже предложили схему противоастероидной защиты, основанной на множестве развернутых в космосе спутников, совместно действующих на космические объекты «сложенными» лазерными лучами по принципу активной фазированной антенной решетки.

Очень сомнительно, что американские военные рано или поздно не захотят «защитить Землю» группировкой гигаваттной мощности. Особенно, если учесть, что лазеры от такой системы противоастероидной защиты могут быть развернуты не только вверх, но и вниз. Где находятся такие государства, как Иран и еще двузначное число стран, которых Штаты энергично обстреливали уже в XXI веке.

Когда в 2010-х Филип Лубин описывал созвездие спутников противоастероидной защиты DESTAR (намеренная отсылка к «Звезде смерти»), все это звучало как научная фантастика: каждый такой спутник должен был иметь 100 киловатт электрической мощности. Сегодня реальная космическая компания выводит за один полет десятки спутников электрической мощностью всего в 50 киловатт. А в ближайшие годы планирует запускать спутники в сотни киловатт мощностью. Вопрос не в том, захочет ли Пентагон объединить эти бренды. Вопрос только в том, когда он захочет это сделать. И догадается ли прикрыть благовидным предлогом защиты всех землян от астероидов, или будет действовать более прямо / © Philip Lubin et al.

Из этого видно: возможности Starship уже сейчас больше, чем просто демонстрация новой технологии полной многоразовости. Огромные габариты грузового отсека уже позволяют ему обеспечивать возможности активно используемой спутниковой группировки лучше, чем любому другому носителю.

Но самое важное в нем не абсолютные размеры, а все та же многоразовость плюс возможность массового — совсем массового — производства. Сегодня мощности SpaceX позволяют строить один Starship в три недели. Конечная цель — один в три дня. С учетом полной многоразовости, уже в 2020-х компания Маска хочет выйти на трехзначное число запусков в год. А в начале 2030-х — на четырехзначное.

Это означает, что человечество вступит в совершенно другую эру в смысле космических возможностей. Эру, в которой планы Маска о развертывании сотен тысяч крупных спутников в космосе больше не будут вызывать смех. А у некоторых стран, по причинам военно-технического характера, могут вызвать и легкую панику

Почему это не просто крупное историческое событие, но и предельно важно для земных дел?

Вопреки многолетним рассказам в российских СМИ о том, что возврат ступеней ракет из космоса сомнителен с точки зрения экономики, в реальности все наоборот. Даже на Falcon 9, где возвращают только первую ступень, себестоимость пуска для SpaceX — лишь 28 миллионов долларов, то есть 1600 долларов за килограмм полезной нагрузки.

Для сравнения: российские ракеты выводят килограмм полезной нагрузки на низкую орбиту за 500 тысяч рублей, то есть в несколько раз дороже. Именно это стоит за решением «Роскосмоса» делать бывший «Амур-СПГ» (ныне «Союз-7»): он, вслед за Falcon 9, должен возвращать первую ступень из космоса. И это огромный прогресс: еще в 2019 году один из предыдущих глав «Роскосмоса» публично утверждал, что вертикальная посадка ступеней в российских условиях вообще не имеет смысла.

Сегодняшнее событие резко меняет баланс. Система с обеими возвращаемыми ступенями будет выводить грузы в космос — даже на первом этапе, в самом конце 2020-х — в несколько раз дешевле, чем Falcon 9/«Союз-7».

Это могло бы показаться незначимым с практической точки зрения еще десять лет назад: кому, в самом деле, нужен космос, ну, кроме фанатиков, типа Маска? Но в 2026 году такое не скажет никто. Не секрет, что 11 тысяч спутников Starlink над нашими головами активно участвует в войне против России. Не больший секрет и то, что наша страна лихорадочно — начав с запозданием на многие годы от SpaceX — разворачивает аналогичную по задачам спутниковую группировку «Рассвет».

Спутники «Рассвет» в несколько раз легче тех, что запустил Starship в испытательном полете и примерно на порядок слабее по электрической мощности. Это не потому, что разработчики русских старлинков не понимали важность большой мощности и высокой пропускной способности каждого спутника: это потому, что пока они выводят эти спутники на ракетах, спроектированным Королевым, живших в слегка другую историческую эпоху, с сильно другим уровнем ракетных технологий / © Бюро 1440

А это значит, что прямо сейчас более бедная страна пытается создать спутниковую группировку сравнимых возможностей, что и у более богатой страны, при этом выводя эту группировку в космос дороже, чем более богатая. И, благодаря Starship, скоро будет делать это уже во много раз дороже.

Из планов «Роскосмоса» можно представить себе, что будет дальше. «Союз-7» запустят в космос в 2028-2030-х годах. И это случится тогда, когда в США уже больше года будут повторно использовать возврат обеих ступеней Starship. Проще говоря, мы построим свой первый колесный пароход к моменту, когда другая сторона начнет активно использовать винтовой. И это не просто аллюзия к ситуации Крымской войны: это реальная военно-космическая ситуация конца этого десятилетия.

Многих она могла бы расстроить. Но не нас: из истории России хорошо известно, что именно военно-техническое отставание от западных стран когда-то заставило Сталина отдать приказ о воспроизведении «Фау-2» из отечественных материалов. Именно с этого дня отсчитывается история нашей ракетной отрасли. Вызов — это и возможности, которые у вас появятся, если вы его осилите. И чем больше вызов — тем больше возможности.

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