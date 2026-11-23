Загрязнение окружающей среды — один из главных вызовов, стоящих перед человечеством в XXI веке. Для того, чтобы вести экологический мониторинг и просчитывать экологические риски, используются геоинформационные системы (ГИС). Один из основоположников создания таких инструментов — ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) Виталий Линник — дал интервью пресс-службе ТГУ во время рабочего визита в Томск. Он рассказал о том, как стал специалистом по радионуклидному загрязнению, что делал в Чернобыле после аварии и чем сейчас занимается лаборатория, которую он возглавляет.

Виталий Григорьевич Линник — заведующий лабораторией биогеохимии окружающей среды ГЕОХИ. Область научных интересов: геоинформатика и радиоэкология, организация ГИС для моделирования биогеохимической миграции техногенных радионуклидов. Разработанные методы геоинформационного моделирования позволили оценить ландшафтную дифференциацию радионуклидного загрязнения, в том числе в пойме реки Ипуть (Брянская область), и провести реконструкцию загрязнения сельскохозяйственной продукции в начальный период после аварии на ЧАЭС (1987–1992 гг.).

Из «пасечников» в географы

— Виталий Григорьевич, вы окончили ГГФ МГУ, что во многом определило ваш жизненный путь. Когда вы поняли, что хотите стать географом, и были ли у вас другие варианты?

— В детстве я мечтал стать пасечником: у деда была пасека, я часто там бывал, и мне это нравилось. Я мог бы поступить в сельскохозяйственную академию. Но в Полтаве я попал на станцию натуралистов, увлекся овощеводством, вырастил огромную тыкву, и ее отправили в Москву на ВДНХ, а меня — в составе группы юннатов. Помню, плыл на пароходе по Москве-реке, увидел шпиль МГУ и подумал: «Неплохо было бы туда поступить учиться». Мечта о пасеке отошла на второй план.

Это было в пятом классе. А после седьмого класса я отправился со студентами на раскопки хазарского поселения. Тогда я подумал, что археология — это тоже интересно. Но школьный географ Ким Алексеевич Маца увлек меня своим предметом. Он дал нам такую подготовку, что я два раза ездил на республиканские олимпиады по географии, где становился призером. Он не только привил любовь к природе, но уже тогда объяснял, что мы стоим перед эпохой, когда человечество, как сказал Вернадский, «стало геологической силой, которая изменяет окружающую среду». И поэтому я выбрал географию, которая занимается не только изучением природы, но и тем, как ландшафты меняются под воздействием человека.

Как медалист я сдал один экзамен — профильный по географии, получил пятерку и был зачислен в МГУ. На радостях я поехал к деду и сказал, что все, теперь я буду географом. Хотя, возможно, на старости лет когда-нибудь я и буду пасечником (смеется Виталий Григорьевич).

Одна деталь определила будущее

— Ваша докторская диссертация и многие научные работы посвящены техногенному загрязнению радионуклидами. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этой теме?

— Поначалу я мало что знал о радиоактивности. Направление, которым я занимался в студенчестве, было слишком далеким от этого и связано с абсолютно приземленными вещами, а именно: как сохранить природу в местах массового отдыха населения. Это называется рекреационная география. Каковы допустимые нагрузки? Попросту говоря, сколько отдыхающих может находиться без ущерба для окружающего леса? После окончания Московского университета в 1975 году я год проработал в Институте географии. В сентябре 1976-го меня призвали в ряды Советской армии. Моя военная учетная специальность — техник-синоптик, поэтому я попал в метеослужбу Военно-воздушных сил. У меня был выбор — Новосибирск, Камень-на-Оби или Барнаул. В итоге я попал в Новосибирск, в Толмачево. Год я прослужил там. Я знал, что рядом есть город Томск, он очень интересен, но все время откладывал поездку на потом и в итоге тогда в него не попал.

Затем в июле 1977 года меня перевели служить в Таманскую дивизию. Через какое-то время моя эскадрилья была передислоцирована в город Коростень Житомирской области. В Чернобыле строилась атомная станция. Иногда мы, осуществляя разведку погоды, пролетали над этим местом. Мог ли я тогда, летом 1978 года, подумать, при каких обстоятельствах попаду сюда вновь?

От карт к моделям

— Виталий Григорьевич, помимо того, что вы географ, вы еще и айтишник. Второе высшее тоже получали в МГУ?

— Да, когда я демобилизовался, я вернулся в Москву и начал работать в МГУ. Еще в студенческие годы я понимал, что будущее за компьютеризацией, поэтому в 1978-м я поступил на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. Понимание важности математизации географии у меня от моего школьного учителя Кима Алексеевича, который заочно получил второе вузовское образование по математике. Я попал в лабораторию системной экологии в апреле 1979 года (первые сотрудники-выпускники физтеха пришли туда в августе 1978-го).

Руководил лабораторией Сергей Анатольевич Пегов, моим руководителем был Александр Николаевич Ворощук — оба с кафедры физтеха, которую открыл в МФТИ Никита Николаевич Моисеев. Именно он руководил группой советских ученых, которые первыми в СССР провели численные расчеты климатических последствий возможной ядерной войны и показали гибельность человечеству «ядерной зимы». Когда я попал вот в такое окружение, ученики Моисеева посмотрели на меня и сказали: «Да, ты учишься на ВМК, но ты еще пока ничего не знаешь, а главное — ничего не умеешь делать своими руками». Поэтому с 1 сентября 1979 года по 1 июля 1980-го меня на год отправили учиться на физтех (МФТИ) с отрывом от производства.

Там я проходил обучение по специализации САПР — система автоматизированного проектирования в водном хозяйстве. Уже тогда речь шла о том, что необходимо моделировать или, скажем, организовывать окружающую среду, те же самые ландшафты по принципам, как это делается в водном хозяйстве, прочих промышленных объектах и тому подобное.

В то время это было абсолютно ново. Поскольку я географ и должен был заниматься экологией, руководство поставило передо мной задачу, напрямую связанную с экологическим моделированием: информационное обеспечение моделей. Для построения математических моделей в лаборатории были сотрудники — выпускники МФТИ.

Проблема была в практическом отсутствии нужных данных: чтобы построить модель, кроме уравнений нужна информация, на основании которой можно ее создать, верифицировать и проверить работоспособность. Моя дипломная работа на физтехе касалась моделирования миграции N, P, K и C в агроценозе. Я сотрудничал с Аргентой Антониновной Титляновой (ученица Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, известного радиобиолога). Так что о радиоактивности я уже тогда кое-что знал.

В 1980 году наш заведующий лабораторией вернулся из-за границы, из Швейцарии, и привез одну книгу по геоинформационным системам. В ней была описана канадская ГИС, которую делали для Министерства сельского хозяйства. Задачей этой системы кроме обычного сбора информации был еще прогноз урожайности. Когда я увидел, что это не просто построение карт, а моделирование, которое имеет самое непосредственное отношение к экологии, я понял, что именно эта математика мне нужна и я должен этим заниматься. Этим и занимаюсь уже несколько десятков лет.

В 1985 году, уже в МГУ, я защитил кандидатскую диссертацию по теме «Автоматизация построения карт для мониторинга окружающей среды (на примере карт загрязнения тяжелыми металлами Московской области)». Фактически это была первая работа в СССР по геоинформатике, в которой на созданных мной программах строились почвенные карты, рассчитывались поля загрязнения тяжелыми металлами, поступившими на почву.

Данные по загрязнению были представлены Юлием Ефимовичем Саетом — основоположником экологической геохимии, сотрудничество с которым было также большей удачей в моей научной жизни. Было два существенных момента. Первый: часть экологической информации тогда была засекречена, и чтобы работа не шла под грифом «секретно», ей присвоили статус «для служебного пользования». Второй: для построения геохимических полей, которые можно представить как рельеф в изолиниях, я использовал модели, по которым сейчас строят цифровые модели рельефа. Моя модификация алгоритма оказалась настолько эффективной, что заинтересовала военных (моим оппонентом был полковник из Военно-топографического управления).

И еще одна деталь, которая впоследствии определила мое будущее. В моей кандидатской был небольшой раздел — модель миграции изотопов в почве, которую я построил еще в 1984 году по экспериментальным данным профессора Фокина из Тимирязевской академии. Так что к радиоактивности я уже был подготовлен. После защиты кандидатской я искал, где бы использовать свои наработки. Я планировал вернуться к экологии и геохимии, работая с Юлием Ефимовичем Саетом. Мы уже обсуждали вопросы экогеохимического моделирования, но судьба распорядилась иначе.

Виталий Линник / © Пресс-служба ТГУ

1986 год. Чернобыль. Авария

— Как вы узнали об аварии и как попали в Чернобыль?

— Я слушал сообщения по телевидению и, как синоптик, понимал: что-то здесь не так. Позже, узнав, что радиация дошла до Швеции, я осознал масштаб катастрофы. В начале мая 1986 года в Москве проездом собрались географы из разных городов. Один из киевских коллег рассказал, что географов привлекают, чтобы заниматься ликвидацией последствий аварии, в том числе моделированием на основе геоинформационных технологий. Я передал ему экземпляр автореферата диссертации. Через неделю мне предложили включиться в группу по моделированию последствий чернобыльской аварии.

В Киеве нас собрали в кабинете директора Института кибернетики академика Владимира Сергеевича Михалевича. Он поставил задачу: группе «модельеров» нужно было «с нуля» создать модели миграции радионуклидов на геоинформационной основе (впервые в мире!), способные прогнозировать варианты развития событий. Это требовалось для оперативных действий.

Прогноз миграции радионуклидов в подземные воды мы сдавали в конце декабря 1986 года правительственной комиссии, которую возглавлял академик Борис Евгеньевич Патон. Я отчитывался по «геоинформационной группе», которой тогда руководил. В декабре работа шла в сумасшедшем темпе: с 8 утра до 24 часов. 13 декабря я женился в Москве, а уже 15 декабря был на рабочем месте. Так что иногда бывает и такой «медовый месяц». Прекрасно, что жена Людмила все понимала.

В сам Чернобыль я попал в начале июля восемьдесят шестого года, через два месяца после аварии. Задача состояла в том, чтобы помочь московским радиоэкологам с выбором площадок для мониторинга, данные которых нужны для радиоэкологического прогноза. Мы проехали через Дитятки в зону отчуждения. Название одного из населенных пунктов я помню и сейчас — это Черевач. Я зашел в школу, в кабинет — там глобус. Стал ходить, смотреть.

На выходные я уехал в Полтаву к родителям и рассказал отцу про поездку. Вижу — у него слезы навернулись на глаза. Спрашиваю: «Папа, ты чего?» А он: «После училища 1 сентября 1939 года я попал туда учителем. Кабинет этот знаю, преподавал в нем. Отработал в школе четверть, а в ноябре меня призвали в армию». Вот так судьба свела отца и сына спустя 47 лет в одном месте.

Боялись, что радионуклиды могут попасть в Днепр. Днепровскую воду тогда использовали 30 миллионов человек — для питья и орошения. Весна 1987 года оказалась «удачной»: паводок был несильным. Но опасность последующего смыва сохранялась. Поэтому в апреле 1987-го, работая у «Рыжего Леса» по программе реперной сети радиоэкологического мониторинга в 60-километровой зоне, мы с военными измеряли радиацию и наносили на карту, она была 40 миллирентген. Обычная доза — 10 микрорентген, в 4000 раз меньше. Но там, где работали ликвидаторы (захоранивали деревья), доза была намного выше.

— Как же вы остались живы после такой дозы облучения?

— Я подвергался облучению короткое время. Мой коллега, с которым мы делали эту работу, ездил намного больше меня. Его, к сожалению, уже нет, и причина именно в облучении. Самое страшное: в зоне заражения ты не видишь радиацию и не чувствуешь ее.

— То есть не было видно никаких страшных последствий, умерших животных, мертвых птиц на земле?

— Нет. Единственное, что я видел, но это было уже в 1988 году, — это лопухи почти в мой рост. То есть я мог спокойно под таким лопухом спрятаться. Этот гигантизм как раз и был последствием действия радиации.

— Виталий Григорьевич, сколько раз вы бывали в Чернобыле?

— Сейчас уже точно не скажу, но не более 10 раз. После первых командировок последующие были короткими — дня по три-четыре.

География и здоровье

— Лаборатория биогеохимии окружающей среды, которую вы возглавляете, занимается не только прогнозированием, связанным с изменением окружающей среды, но и изучением редких заболеваний. Расскажите, как связаны география и здоровье?

— Нередко напрямую. Наш коллектив действительно ведет масштабные исследования биогеохимических провинций. Так называются территории с аномальным химическим составом почв, вод и растений, которые напрямую влияют на здоровье человека и животных.

— Это природные или антропогенные аномалии химсостава?

— Они могут быть разными. Например, после аварии в Чернобыле в лаборатории составляли карту выпадения радиоактивного йода и карту риска заболевания раком щитовидной железы. Вели длительный мониторинг состояния детей, пострадавших от йодного удара. Этим занималась Елена Михайловна Коробова. И после она очень много сделала для развития данного направления. Конечно, мы много работаем с медиками.

— Насколько я знаю, лаборатория занимается и эндемичными заболеваниями, то есть теми, которые возникают не везде, а исключительно на какой-то ограниченной территории.

— Именно так. Воздействие химических элементов на организм человека и животных опосредовано пищевыми цепями и зависит от биогеохимического фона конкретной местности. Он складывается из состава питьевой воды и продуктов питания — то есть из того, в каком количестве в них поступают те или иные элементы. Как дефицит, так и избыток элементов может приводить к развитию серьезных патологий.

— Можете привести пример таких заболеваний?

— Например, лаборатория активно занимается изучением уровской болезни (Кашина – Бека). Уровская эндемия — это тяжелое хроническое заболевание суставов и костей, встречающееся в определенных регионах России, в частности в Забайкалье. Исследования направлены на выявление связи болезни с нарушением соотношения макро- и микроэлементов (избыток стронция и марганца, дефицит кальция, дисбаланс фосфора и селена) в местной цепочке «почва — вода — продукты питания».

— Какие планы у вас на ближайшее будущее? Может быть, рассматриваете какое-то новое направление или объект исследования?

— Мне всегда хотелось, чтобы в нашей команде были сильные микробиологи. Ведь микроорганизмы — очень важная, а порой главная «фигура» в геохимических процессах. Во время поездки в Томск для участия в ландшафтной конференции на базе ТГУ я узнал об очень сильной группе микробиологов, которую возглавляет профессор Ольга Викторовна Карначук. Мне бы очень хотелось посотрудничать с учеными ТГУ.

Кстати, я узнал интересный факт: в 2028 году Томский государственный университет отметит свое 150-летие. Этот год юбилейный и для нас: лаборатория, которую я сейчас возглавляю, созданная еще академиком Вернадским, отметит свое 100-летие. Мне кажется, это очень символично. Наука не делается в одиночку. И если сто лет назад Вернадский заложил основы учения о биосфере, то сегодня именно в союзе сильных сибирских и московских школ мы можем найти ответы на вызовы, от которых напрямую зависит здоровье людей и планеты.

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ТГУ 86 статей Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) — первый российский университет на территории Русской Азии (фактически первый российский университет восточнее берегов Волги), один из 29 национальных исследовательских университетов.