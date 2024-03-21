Каждый лишний час за компьютером повысил риск импотенции у мужчин 

Авторы нового исследования — группа медиков из Китая — заявили, что получили существенные доказательства причинно-следственной связи между сидением за компьютером вне работы и риском возникновения эректильной дисфункции.

Урологи из больницы при Военно-морском медицинском университете в Шанхае (Китай) провели исследование с использованием менделевской рандомизации, целью которого было проверить связь между малоподвижным образом жизни в свободное от работы время и эректильной дисфункцией у мужчин. О результатах специалисты рассказали в статье, опубликованной в научном журнале Andrology.

Импотенцией, или эректильной дисфункцией, то есть неспособностью достичь и поддерживать эрекцию, достаточную для полноценного полового акта, к 2025 году будут страдать примерно 320 миллионов мужчин в мире. В России, по данным медиков, проблемы с потенцией уже имеет каждый второй мужчина старше 50 лет.

Причины развития могут быть как физическими, так и психологическими: в первой группе — травма, послеоперационный период, нарушения гормонального фона, прием лекарств, сужение кровеносных сосудов, идущих к пенису, на фоне атеросклероза, диабета, гипертонии или повышенного уровня холестерина; во второй — депрессия и стресс. Употребление алкоголя, наркотиков (например, марихуаны) и курение сигарет тоже могут вести к развитию импотенции.

Ученые продолжают искать факторы, сказывающиеся на риске развития такой дисфункции. Среди них — малоподвижный образ жизни. Его уже связывали с проблемами с эрекцией в нескольких более ранних эпидемиологических и наблюдательных исследованиях. Но, по мнению авторов новой статьи, интерпретировать предыдущие результаты сложно.

На этот раз для менделевской рандомизации, основанной на использовании генетической информации, в анализ с двумя выборками включили данные более 200 тысяч мужчин. Урологи проверяли, как малоподвижный образ жизни в свободное время (просмотр телевизора, использование компьютера и вождение автомобиля) коррелирует с эректильной дисфункцией, уровнями половых гормонов (общий и биологически активный тестостерон, эстрадиол, фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормонами, пролактин), биомаркерами эндотелиальной функции (С-реактивный белок, Е-селектин и матриксная металлопротеиназа-7), а также депрессией и тревожностью. Чтобы оценить связь, исследователи применили метод взвешивания с обратной дисперсией и анализ чувствительности.

Согласно результатам, больший риск импотенции оказался достоверно связан с более высокой предрасположенностью к использованию компьютера в свободное время: каждые 1,2 часа такого досуга предсказывали увеличенную в 3,57 раза вероятность заполучить проблемы с эрекцией.

В то же время медикам не удалось получить доказательств того, что просмотр телевизора или вождение автомобиля тоже повышают риск. Они также не выявили корреляции между сидением за компьютером и депрессией, тревогой, уровнями С-реактивного белка, Е-селектина, матриксной металлопротеиназы-7 или других половых гормонов, кроме фолликулостимулирующего (в этом случае риск был выше в 0,29 раза).

«Длительное использование компьютера в свободное время повышает вероятность развития эректильной дисфункции, которая может быть связана со снижением уровня фолликулостимулирующего гормона, регулирующего работу половых желез. Но нельзя недооценивать роль нарушения функции эндотелия и психологических проблем в развитии импотенции. Умеренная физическая активность может помочь исправить ситуацию», — подытожили ученые, подчеркнув, что окончательную причинно-следственную связь можно будет установить в дальнейших исследованиях.

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