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Страх повлиял на решения женщин, но не мужчин
Принимая решение о моментальной или отсроченной по времени выгодой, женщины подчинялись собственному страху. На выбор мужчин, согласно данным итальянских исследователей, эмоции не влияли.
Как люди принимают решения, до сих пор полностью не изучено. Особенно это касается ситуаций, когда нужно выбрать между незначительной быстрой выгодой и крупным бонусом в будущем. Широко распространено «отсроченное дисконтирование», когда человек склонен выбирать немедленное вознаграждение, однако причины такого поведения неясны.
Исследователи из Падуанского университета в Италии провели эксперимент, чтобы выяснить, от каких факторов зависит решение, связанное со временем, у мужчин и женщин. Оказалось, что первые могут выбирать небольшое, но быстрое вознаграждение, под влиянием страха. Вторые, по мнению ученых, принимали решение независимо от того, какие эмоции испытывали. Результаты научной работы опубликовал журнал PLOS ONE.
Авторы исследования сформировали выборку из 308 человек 18-76 лет с помощью опроса в социальных сетях. В ней 63% составляли женщины, 37% — мужчины. Участников эксперимента случайным образом разделили на три группы. Все они смотрели двухминутные видеоролики, однако у материалов для каждой группы была своя тональность:
— «позитивная», связанная с радостью, умиротворением (оптимистичные документальные клипы о лесах и водопадах с красивыми пейзажами),
— «нейтральная» (документальный ролик о городской среде),
— «негативная», вызывающая страх, отвращение (сцены из фильмов ужаса наподобие «Шестого чувства» или «Молчания ягнят»).
Когда участники эксперимента закончили смотреть видео, их спросили о возможном размере вознаграждения и условиях получения денег. Авторы исследования предложили выбрать между 20 тысячами евро в тот же день и 40 тысячами евро спустя три года. Женщины в «негативной» группе гораздо чаще принимали решение в пользу «отсроченного дисконтирования», чем мужчины в той же группе или женщины в других. Существенных гендерных различий среди тех, кто посмотрел «нейтральные» или «позитивные» видео, исследователи не выявили. При этом у мужчин вообще не зафиксировали связи между эмоциями и конечным решением.
Авторы исследования пришли к выводу, что именно страх может быть причиной гендерных различий в выборе, особенно когда речь идет о временны́х условиях. По мнению ученых, это может объясняться разницей эволюционных стратегий, связанных с безопасностью и риском, или неодинаковыми подходами к регулированию эмоций в стрессовых ситуациях.
Хотя размер выборки и диапазон изученных эмоций, как отметили исследователи, относительно невелики, влияние пола и эмоций на выбор, касающийся времени, стоит продолжать изучать. Особенно важно, по мнению авторов научной статьи, обращать внимание на негативные эмоции, например страх.
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