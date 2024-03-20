Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Останки человеческого мозга показали неожиданную способность сохраняться тысячелетиями
Группа британских исследователей проанализировала археологические находки сохранившихся человеческих мозгов и составила архив более чем из четырех тысяч образцов. Авторы также предложили механизм, который позволяет нервной ткани сохраняться на протяжении долгого времени.
Мягкие ткани вроде мышц или внутренних органов сохраняются в геологической летописи гораздо хуже, чем кости. Обычно процесс разложения останавливает антропогенная консервация — мумифицирование, бальзамирование, замораживание. В естественной среде это происходит крайне редко: такими «капсулами времени» можно назвать, например, болота, где обнаруживали тела мамонтов и людей, живших более четырех тысяч лет назад. А в Альпах находили замороженную мумию тирольского ледяного человека из бронзового века.
Считается, что человеческий мозг после смерти начинает разлагаться в числе первых внутренних органов. Поэтому находки сохранившихся образцов мозгов людей называют уникальными или очень редкими. Но группа специалистов из Оксфордского университета (Великобритания) опровергает это мнение. Ученые собрали архив более чем из четырех тысяч останков человеческого мозга — многие возрастом как минимум 12 тысяч лет. Статья с описанием образцов опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Авторы искали в литературе свидетельства о сохранившихся нервных тканях человека, анализировали общие черты останков и среду отложений. Затем они привязывали находки к конкретным точкам на карте, изучали условия палеоклимата и различные типы сохранности.
Всего 4405 образцов человеческого головного мозга обнаружили во всех частях света (больше всего — в Европе), за исключением Антарктиды. Исследователи выделили пять типов консервации: обезвоживание, замораживание, омыление и дубление (в кислой среде). Пятый тип, как отметили авторы статьи, не кодифицирован в научной литературе — они назвали его «неизвестным».
Почти треть останков относится к этой разновидности консервации — такие мумифицированные останки находили на затонувших кораблях, в гробницах, деревянных и свинцовых гробах и даже в отрубленных головах. Интересно, что почти все образцы головного мозга, сохранившиеся «неизвестным» образом, — единственные мягкие ткани, которые остались от древних людей. Это соотносится с общей частотой встречаемости консервированных мягких тканей. Мышцы и кишечник, датируемые периодом от мезолита (примерно 9000 лет до нашей эры) до XX века, находили 43 раза, в то время как головной мозг — гораздо чаще, 3862 раза.
Наибольшую долю из всех проанализированных останков нервной ткани составляют обезвоженные — 1667 образцов. Однако механизм консервации остается неизвестным. Крепкая черепная коробка может защитить содержимое от полного разложения, но останки головного мозга находили и в раздробленных черепах охотников-собирателей.
Авторы статьи предположили, что соединения белков и липидов с такими металлами, как медь или железо, присутствующими в мозге, при определенных условиях могут создавать прочные молекулярные связи. Подобные комплексные соединения образуют минералы и стабилизируют нервную ткань на долгое время.
«Вопрос о том, являются ли эти обстоятельства экологическими или связаны с уникальной биохимией мозга, находится в центре внимания нашей нынешней и будущей работы. Мы находим удивительное количество и типы древних биомолекул, сохранившихся в этих археологических мозгах, и интересно изучить все, что они могут рассказать о жизни и смерти наших предков», — отметила автор исследования Александра Л. Мортон-Хейвор.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Ценность частной фирмы на рынке во многом зависит от того, как бизнес растет. Ученые из Германии выявили два основных качества собственника, которые повлияли на этот показатель.
Новая карта квазаров Quaia охватывает все небо. Свет самых дальних из объектов шел до нас со времен, когда Вселенной было полтора миллиарда лет. Каталог позволит астрономам изучать масштабную структуру Вселенной.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.
Новые автомобили известных брендов, купленные за последние несколько лет, оказались в два раза менее качественными, чем те, что были приобретены в 2010 году. И в будущем ситуация будет только хуже. К такому выводу пришли исследователи из США, которые также оценили марки машин по их надежности, составив рейтинг — от более к менее качественным автомобилям.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Жизнь на Венере и разворот «Роскосмоса»: действительно ли фосфин говорит о населенности ближайшей планеты и почему Россия решила резко активизировать свои венерианские планы?
Японская «самоликвидация» коронавируса или «ликвидация по-московски»: почему в России они невозможны
Вакцина, лопающиеся нейтронные звезды и слишком умные неандертальцы: выбери свое главное научное событие 2020 года
Нужна ли науке оригинальность?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии