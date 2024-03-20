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3 минуты назад
Андрей Папиш
46

Останки человеческого мозга показали неожиданную способность сохраняться тысячелетиями

5.2

Группа британских исследователей проанализировала археологические находки сохранившихся человеческих мозгов и составила архив более чем из четырех тысяч образцов. Авторы также предложили механизм, который позволяет нервной ткани сохраняться на протяжении долгого времени.

Археология
# головной мозг
# консервация
# мумификация
# мягкие ткани
Фрагменты мозга человека, похороненного на кладбище викторианских рабочих домов (Бристоль, Великобритания) около 200 лет назад.
Фрагменты мозга человека, похороненного на кладбище викторианских рабочих домов (Бристоль, Великобритания) около 200 лет назад. Среди костей, которые были извлечены из сильно затопленной могилы, не сохранилось никаких других мягких тканей / © Alexandra L. Morton-Hayward.

Мягкие ткани вроде мышц или внутренних органов сохраняются в геологической летописи гораздо хуже, чем кости. Обычно процесс разложения останавливает антропогенная консервация — мумифицирование, бальзамирование, замораживание. В естественной среде это происходит крайне редко: такими «капсулами времени» можно назвать, например, болота, где обнаруживали тела мамонтов и людей, живших более четырех тысяч лет назад. А в Альпах находили замороженную мумию тирольского ледяного человека из бронзового века.

Считается, что человеческий мозг после смерти начинает разлагаться в числе первых внутренних органов. Поэтому находки сохранившихся образцов мозгов людей называют уникальными или очень редкими. Но группа специалистов из Оксфордского университета (Великобритания) опровергает это мнение. Ученые собрали архив более чем из четырех тысяч останков человеческого мозга — многие возрастом как минимум 12 тысяч лет. Статья с описанием образцов опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Авторы искали в литературе свидетельства о сохранившихся нервных тканях человека, анализировали общие черты останков и среду отложений. Затем они привязывали находки к конкретным точкам на карте, изучали условия палеоклимата и различные типы сохранности.

Всего 4405 образцов человеческого головного мозга обнаружили во всех частях света (больше всего — в Европе), за исключением Антарктиды. Исследователи выделили пять типов консервации: обезвоживание, замораживание, омыление и дубление (в кислой среде). Пятый тип, как отметили авторы статьи, не кодифицирован в научной литературе — они назвали его «неизвестным».

Морфологические и биохимические особенности пяти механизмов консервации мозга. Изображения адаптированы из исходных материалов для омыленного, замороженного, дубленого, обезвоженного и «неизвестного» головного мозга / © Alexandra L. Morton-Hayward et al.

Почти треть останков относится к этой разновидности консервации — такие мумифицированные останки находили на затонувших кораблях, в гробницах, деревянных и свинцовых гробах и даже в отрубленных головах. Интересно, что почти все образцы головного мозга, сохранившиеся «неизвестным» образом, — единственные мягкие ткани, которые остались от древних людей. Это соотносится с общей частотой встречаемости консервированных мягких тканей. Мышцы и кишечник, датируемые периодом от мезолита (примерно 9000 лет до нашей эры) до XX века, находили 43 раза, в то время как головной мозг — гораздо чаще, 3862 раза.

Наибольшую долю из всех проанализированных останков нервной ткани составляют обезвоженные — 1667 образцов. Однако механизм консервации остается неизвестным. Крепкая черепная коробка может защитить содержимое от полного разложения, но останки головного мозга находили и в раздробленных черепах охотников-собирателей.

Авторы статьи предположили, что соединения белков и липидов с такими металлами, как медь или железо, присутствующими в мозге, при определенных условиях могут создавать прочные молекулярные связи. Подобные комплексные соединения образуют минералы и стабилизируют нервную ткань на долгое время.

«Вопрос о том, являются ли эти обстоятельства экологическими или связаны с уникальной биохимией мозга, находится в центре внимания нашей нынешней и будущей работы. Мы находим удивительное количество и типы древних биомолекул, сохранившихся в этих археологических мозгах, и интересно изучить все, что они могут рассказать о жизни и смерти наших предков», — отметила автор исследования Александра Л. Мортон-Хейвор.

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Археология
# головной мозг
# консервация
# мумификация
# мягкие ткани
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Zinaida Varlygina
5 часов назад
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Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Zinaida Varlygina
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Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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