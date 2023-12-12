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Медики проверили народный рецепт от застревания еды в горле
Праздники — время застолий. Вот почему в такие дни нередко возрастает число обращений к медикам по поводу застрявшей в пищеводе еды. На этот случай на Западе существует популярный народный рецепт: нужно дать человеку сделать несколько глотков колы, конечно, если у него не заблокированы дыхательные пути и нет удушья (тут следует немедленно вызывать скорую). Считается, что вещества в шипучем напитке помогают сделать комок застрявшей пищи более рыхлым и облегчить его проглатывание. Команда врачей из Нидерландов решила испытать, действительно ли метод работает на реальных пациентах неотложки.
На эксперимент врачей подтолкнула распространенность рекомендации. Совет использовать колу при застревании еды в пищеводе можно не только легко найти с помощью поиска в Google, но и услышать от некоторых докторов. Несколько лет назад зарубежные СМИ сообщили, что в Британии бригада скорой помощи спасла подавившегося курицей человека, влив ему в горло кока-колу.
Кроме того, по этому поводу ранее проводили научные исследования. Ретроспективный анализ небольшого числа случаев использования колы при застревании еды в пищеводе показал, что эффективность метода составляет от 59 до 100 процентов.
Тем не менее группа медиков из Нидерландов, в которую вошли врачи неотложной помощи и специалисты в области гастроэнтерологии и гепатологии, взялась проверить способ с кока-колой более досконально. Их исследование опубликовал журнал BMJ.
С декабря 2019 года по середину июня 2022-го ученые провели эксперимент в отделениях неотложной помощи пяти нидерландских больниц. К участию в контролируемом рандомизированном исследовании привлекли 51 пациента с жалобами на застрявшую в пищеводе еду. У большинства комок в пищеводе образовался из-за плохо прожеванного мяса, но были также случаи застревания кусков хлеба, картофеля фри и квашеной капусты.
Пока люди ждали помощи в отделении, 28 из них давали пить обычную кока-колу. Рекомендовалось делать небольшие глотки, перемежая их паузами. Всего разрешалось выпить до 200 миллилитров напитка. Еще 23 пациента составили контрольную группу. Им никаких напитков не давали: люди просто ждали, пока застрявшая еда сама продвинется по пищеводу, либо комок извлекут врачи с помощью эндоскопа.
У 17 человек из «кока-кольной» группы (61%) состояние улучшилось: после напитка еда частично или полностью продвинулась по пищеводу. Однако такой же процент улучшений медики зафиксировали в контрольной группе — у 14 пациентов из 23.
Другими словами, у значительной части людей проблема разрешилась самостоятельно, кока-кола не имела к этому отношения, что подтвердили результаты контрольной группы.
Хотя эффективность народного рецепта не подтвердилась, медики не исключили возможность использования колы для облегчения состояния при застревании еды, поскольку такое питье не привело к нежелательным последствиям. Полностью полагаться на этот способ все же не стоит: исследователи предупредили, что он не должен задерживать плановое эндоскопическое лечение в случае такой необходимости.
В свете грядущих Рождества и новогодних празднований ведущий автор исследования и профессор гастроэнтерологии Амстердамского университета Арьян Бреденорд (Arjan Bredenoord) также напомнил правила, которые помогут избежать неприятных ситуаций с едой.
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