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Методика ученых НовГУ позволит пациенту полноценно питаться после операции на пищеводе
Ученые НовГУ разработали инновационные методики оперирования бронхов и пищевода. Три доклада ученых НовГУ прозвучали на первом Евразийском конгрессе торакальных хирургов. В конгрессе участвовали 700 специалистов из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Белоруссии, Армении и других стран. Новгородский университет представили ассистенты кафедры госпитальной хирургии, аспиранты Елена Шестакова и Антон Черных.
Ученые НовГУ выступили с докладами на секции «Инновационная хирургия». Один из них касался профилактики несостоятельности швов при операциях на бронхах. Методика, разработанная и запатентованная сотрудниками НовГУ, позволяет избегать смертельных осложнений, связанных с разрывами швов. При использовании других техник, они возникают в 10 процентах случаев.
«Мы провели уже 248 таких операций, и методика ни разу нас не подвела, — рассказал заведующий кафедрой госпитальной хирургии НовГУ Рушан Сулиманов. — Чтобы закрыть разрез, мы используем мышечную ткань пищевода. Он очень удачно располагается в зоне разветвления бронхов. Мы подхватываем мышечную стенку пищевода и закрываем место разреза получившимся «капюшоном». У нас ни разу не было утечки воздуха, такого результата еще никому не удавалось достигнуть. При этом мы не смещаем мышечную стенку пищевода, не создаем никаких повреждений сосудистого русла, не нарушаем кровоснабжение».
Второй доклад касался восстановления режима питания после операции по резекции рака пищевода. Рассматривались случаи, когда новый участок пищевода на месте вырезанного фрагмента создается из ткани желудка. Как правило, после таких хирургических вмешательств пациента сильно ограничивают в еде, чтобы не расходились швы.
«В норме пищевой ком у человека должен переместиться из желудка в кишечник спустя два часа после еды, — рассказал Рушан Сулиманов. — Но невозможно точно предугадать, когда это произойдет у того, кому из ткани желудка создали искусственный пищевод. В результате съеденное может застаиваться, растягивая ушитый орган. Поэтому для каждого пациента мы делаем временный индивидуальный зонд – трубку со стопором, который вводим через нос во время операции. После приема пищи пациент нажимает на пульт управления и закрывает зонд. А спустя два часа открывает снова. И блок на конце зонда «всасывает» остатки пищи, действуя как складки-меха у гармони. Также мы проверяем швы прямо во время операции, создаем трехкратное давление на них за счет вливания жидкости. Сначала даем пациенту жидкую еду, потом расширяем диету. И по итогу даем гарантию: когда человек начнет самостоятельно пить и принимать пищу, швы останутся целыми».
Третий представленный доклад касался операций по устранению нарушений работы нижнего пищеводного сфинктера. В некоторых случаях у пациентов клапан перестает рефлекторно открываться, пища не попадает в желудок, и пищевод растягивается, образуя «мешок» диаметром до 10-15 сантиметров. При этом пищевод искривляется.
«Практически все хирурги считают, что этот нефункционирующий «мешок» надо убрать, — отметил Рушан Сулиманов. — Его вырезают, и на этом месте создают искусственный пищевод. Но философия нашей кафедры – при доброкачественных заболеваниях самый плохой собственный пищевод лучше любого хорошего искусственного. Мы накладываем гофрирующие швы на мышечную стенку, выпрямляем ось пищевода, тем самым укорачиваем и сжимаем его. Таким образом мы расширяем зону «перехода» из пищевода в желудок — тот участок, который не работал. И пища начинает проходить. Мы убираем нагрузку на пищевод, и он постепенно сам сужается».
Аспиранты, которые представляли доклады, также принимали участие в апробировании методик и затем проводили операции. Статья с описанием методики наложения швов при операциях на бронхах – «Превентивная эзофагомиобронхопластика — надежный способ профилактики несостоятельности швов культи бронха» была выбрана для публикации в журнале «Креативная хирургия и онкология». Издание рецензируется Высшей аттестационной комиссией.
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