Проказу неожиданно вылечил препарат от другой болезни

Проказа поражает кожу, нервную систему, верхние дыхательные пути и конечности. Это хроническое инфекционное заболевание, которое вызывает кислотоустойчивая палочковидная бацилла Mycobacterium leprae. Ее название (как и «лепра» — один из многочисленных синонимов слова «проказа») происходит от древнегреческого «чешуя», так как именно чешую внешне напоминает кожа заразившихся.

Проказа, по данным Всемирной организации здравоохранения, относится к «забытым болезням». Это группа инфекционных и паразитарных тропических заболеваний, которые поражают преимущественно беднейшие и маргинализированные слои населения в наименее развитых регионах Африки, Азии и Латинской Америки. Однако к ним также относится, например, «болезнь моряков XVIII века» цинга, случай которой недавно обнаружили в Канаде.

Специалисты из нескольких университетов Бразилии, США и Бельгии нашли новый способ лечить проказу. Статью, в которой описан эксперимент с препаратом бедаквилин, опубликовал The New England Journal of Medicine.

Стандартная комплексная терапия проказы может приводить к побочным эффектам, которые усиливают общественное давление на зараженных. Кроме того, лепра зачастую устойчива к известному медикаментозному лечению, а значит необходимы более действенные и безопасные схемы лекарственной терапии. Исходя из этого, авторы исследования опробовали для лечения проказы бедаквилин — сильный антибиотик, который применяют при туберкулезе, когда заболевание становится устойчивым ко всем остальным препаратам.

В исследовании участвовали 10 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с мультибациллярной проказой, которую ранее не лечили. Они восемь недель принимали только бедаквилин, а затем начали стандартную комплексную медикаментозную терапию и были под наблюдением врачей 112 недель.

Вероятность развития лепры снизилась у всех пациентов спустя неделю приема бедаквилина, а через четыре недели характерные для проказы изменения остановились. Через семь недель у всех участников исследования улучшился внешний вид поражений кожи по сравнению с исходным состоянием. Побочные эффекты первой или второй степени тяжести возникли у семи пациентов.

Авторы публикации отметили, что при проказе бедаквилин был эффективен даже в меньших дозах, чем при устойчивом к лекарствам туберкулезе. Вероятно, в дальнейшем антибиотик станет одним из способов борьбы с лепрой, хотя возникшие нежелательные явления стоит изучить подробнее.

