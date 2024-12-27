Представлен метод анализа для выявления гипоксена в допинг-контроле

Ученые МГУ и РТУ МИРЭА впервые определили возможные структуры метаболитов лекарственного препарата «Гипоксен» в образцах мочи добровольцев. Лекарство обладает антиоксидантным и антигипоксическим эффектами за счет увеличения утилизации митохондриями кислорода, усиления процесса окислительного фосфорилирования и, как следствие, улучшения дыхания тканей.

Всемирное антидопинговое агентство с 2023 года внесло препарат в свою мониторинговую программу, считая, что он может использоваться для получения конкурентного преимущества спортсменами. Его принимают при длительных нагрузках с целью увеличения работоспособности и уменьшения физического переутомления, он долгое время входил в тренировочные схемы отечественных спортсменов.

Аналитический подход, впервые предложенный сотрудниками Национальной антидопинговой лаборатории МГУ, Институтом тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА может стать ключевым инструментом для скрининга спортсменов на предмет использования потенциального кандидата на включение в запрещенный список ВАДА.

До сих пор не существовало научных публикаций, посвященных идентификации гипоксена в биологических жидкостях для целей антидопингового контроля. Поэтому ученые поставили перед собой цель — определить возможные метаболиты препарата и их хромато-масс-спектрометрические характеристики в образцах мочи методом газовой хроматографии — тандемной масс-спектрометрии (ГХ-МС/МС), а также оценить скорость его выведения из организма.

Автор идеи, Павел Постников, начальник отдела допингового контроля Национальной антидопинговой лаборатории МГУ сообщил: «В образцах мочи трех добровольцев были обнаружены три специфичных метаболита гипоксена (m/z 342, 300 и 346, включая триметилсилил-производные), которые могут служить маркерами приема этого антигипоксанта. Были предложены возможные структурные формулы этих метаболитов. Разработанный подход может быть применен для скринингового анализа с целью антидопингового контроля».

«Также была изучена динамика выведения двух специфичных метаболитов с m/z 300 и m/z 346 с мочой, и обнаружено, что их максимальная концентрация достигается через 8–14 часов и 1,5–6 часов соответственно. Также было установлено, что эти метаболиты надежно определяются в моче спустя 90 часов и более после однократного приема препарата», – рассказала Юлия Ефимова, доцент кафедры аналитической химии имени И. П. Алимарина Института тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА.

Полученные результаты открывают новые горизонты в области антидопингового контроля и обеспечивают ученых ценными данными для дальнейшего развития методов обнаружения в биожидкостях спортсменов веществ, входящих в мониторинговую программу или Запрещенный список ВАДА.

Работа опубликована в журнале «Тонкие химические технологии».

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РТУ МИРЭА 19 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».