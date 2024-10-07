«Болезнь моряков XVIII века» обнаружили в современном мире

Цинга стала причиной смерти миллионов людей в XVII-XVIII веках и долгое время была неизлечимой. Сейчас известно, как бороться с этой болезнью, но сама она, как считается, осталась в прошлом. Медики из Канады описали клинический случай, демонстрирующий, что в XXI веке цинга тоже имеет место и, скорее всего, распространена сильнее, чем можно предположить.

Цингой называют острую нехватку витамина C, или аскорбиновой кислоты. При этой болезни выпадают зубы, кровоточат десны, трескается кожа. Постепенно возникает боль во время движения, появляются галлюцинации и сильнейшая усталость, полностью разрушается организм. Симптомов цинги множество, из-за чего долгое время не было ясно, одна или несколько болезней за ними скрываются.

Специалисты из Университета Торонто в Канаде обнаружили у 65-летней женщины ряд неспецифических признаков, которые после детальной оценки ее состояния отнесли к проявлениям цинги. Описание клинического случая опубликовал Canadian Medical Association Journal.

Пациентка обратилась в отделение неотложной помощи в одной из больниц Торонто. Она жаловалась на боль в ногах, слабость, повреждения и изменение цвета кожи. Из-за хромоты, которая появилась несколько лет назад, ей было тяжело передвигаться, в том числе покупать продукты и лекарства, готовить еду, ходить в больницу. Поддержки от семьи и социальных служб женщина почти не получала и фактически была изолирована от общества.

У 65-летней канадки обнаружили симптомы цинги / © Kevin R. Murray et al., Canadian Medical Association Journal

Рацион пациентки состоял в основном из консервов (супа и тунца), плавленного сыра и белого хлеба. Ее питание нельзя было назвать разнообразным и сбалансированным, а из-за отсутствия в нем свежих овощей и круп возник дефицит важных для жизни веществ на фоне нескольких хронических заболеваний и курения. Никаких биологически активных добавок, которые могли бы восполнить его хоть частично, женщина не принимала.

«Этот случай — сложный пример отсутствия продовольственной безопасности, которая проявляется в виде необычного диагноза», — отметили медики. По их словам, цинга в XXI веке встречается чаще, чем кажется. Например, в группах с низким социально-экономическим статусом в Великобритании доля людей с этим диагнозом может достигать 25%.

Из-за неспецифических симптомов — утомляемости, слабости, одышки — выявить цингу бывает сложно. Однако в случае с канадской пациенткой диагноз подтвердился и результатами анализа крови на витамин С, и улучшением состояния, когда женщина начала принимать соответствующий препарат.

По словам авторов публикации, врачам стоит быть внимательнее к уровню витамина С в крови пациентов. Особое внимание этому показателю надо уделять во время обследования детей, одиноких пожилых людей, а также тех, у кого есть вредные привычки или проблемы с питанием. Важно при этом оценивать продовольственную безопасность пациента, поскольку в случае с цингой это один из главных факторов риска.

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