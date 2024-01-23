Судебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцами

Помимо описания семи случаев, где падалью для кошек и собак стали человеческие останки, исследователи обобщили данные и составили блок-схему. Судебно-медицинские эксперты смогут использовать ее при обнаружении тела с характерными повреждениями.

Поедание тел умерших людей домашними животными и другими позвоночными (к примеру, случайно забредшими в дом) — частое явление в судебно-медицинской экспертизе. Проблема для следователей в том, что животные могут внести коррективы в картину происшествия, разбросав или поглотив фрагменты тел, уничтожив улики, ускорив процесс разложения или нанеся повреждения, напоминающие предсмертные травмы либо посмертные увечья, причиненные другим человеком.

Чтобы криминалистам было проще разбираться с такими случаями и обстоятельствами смерти, группа сотрудников кафедры физической антропологии Института судебной медицины при Бернском университете (Швейцария) составила простую блок-схему, предварительно описав семь эпизодов с участием кошек и собак. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Forensic Science, Medicine and Pathology.

Кошки — самые популярные питомцы во многих странах, в том числе в Европе и Соединенных Штатах Америки. Обычно они неохотно едят падаль, особенно в сравнении с собаками. Авторы предыдущих статей рассказывали о том, что кошки предпочитают только кожу и мягкие ткани, оставляют нетронутыми кости, за исключением фаланг. Согласно прошлым работам, эти домашние животные особенно нацелены на лицо, голову и шею, верхние конечности и грудь. Если говорить о группе (не менее десяти особей), то они могут съедать внутренние органы: сердце, легкие, гортань, пищевод и печень.

Тем временем собаки порой приступают к падали крайне быстро: интервал оценивали начиная менее чем с часа после наступления смерти и до четырех недель. Причем в некоторых случаях питомцам были доступны иные источники пищи — это противоречит гипотезе о том, что на поедание тела собак толкает исключительно голод. Другие исследователи отмечали, что питомцы могут лизать усопшего, пытаясь разбудить, но из-за отсутствия реакции в конце концов кусают тело. Особенно собак интересуют лицо, голова, шея, верхние конечности, брюшная полость, нижние конечности и половые органы.

В новом исследовании судебные медики рассказали о семи клинических случаях, зарегистрированных с 2004 по 2022 год в Швейцарии, когда на телах, которые нашли в закрытых помещениях, выявили нанесенные животными повреждения. По каждому эпизоду были доступны судебно-медицинские заключения и фотографии.

Исследователи проанализировали такие данные, как пол, возраст на момент смерти, был человек раздет или одет, в какой период после смерти он получил увечья, причина и способ смерти, расположение повреждений, внешний вид кожи, наличие питомцев в доме или их следов (шерсть/экскременты).

В одном из случаев 53-летнего мужчину, умершего примерно двумя-пятью днями ранее, нашли в постели в его доме. В левой части грудной клетки выявили огнестрельное ранение, были повреждения мягких тканей носа, рта и правого уха. Нос, губы и примерно половина правой ушной раковины вовсе отсутствовали. Раны были рваными, в некоторых местах кожа на лице и около ушей имела многочисленные проколы размером с булавочную головку. Погибший был одет в брюки, рубашку и носки. Доступ к телу имели две кошки и собака.

Сопоставив этот и остальные шесть эпизодов (их подробное описание и фото доступны в оригинале исследования), авторы работы обнаружили недостатки в отчетах: в частности, зачастую отсутствовала важная информация, например о породе и размере собаки, точном числе питомцев на месте происшествия либо их следах, не было и подробного анализа повреждений.

«В первом, пятом и шестом случаях мы не смогли выяснить отличия падальщика-кошки от падальщика-собаки. <…> Это было бы актуально, поскольку один вид может маскировать раны, нанесенные другим видом, а множество вовлеченных животных еще больше усложняют анализ. Кроме того, крайне важно понимать количество особей, размер и породу собак, даже когда эта информация не считается важной, ведь необходимо создать прочную базу данных для будущей работы», — заметили исследователи.

Блок-схема для судебно-медицинских экспертов, если в помещениях находят тело человека с повреждениями, которые могло нанести животное / © Forensic Science, Medicine and Pathology

Они подтвердили «факторы риска», о которых шла речь в научной литературе: в список включили сам факт присутствия животных в помещении с умершим, внезапная смерть, проживание в одиночестве, наличие расстройства вроде патологического накопительства.

Еще один показатель, предложенный авторами новой статьи, — возраст старше 50 лет. Помимо этого, в большинстве случаев с момента смерти человека проходит более суток, а раны чаще всего располагаются на лице и голове. В пяти из семи эпизодов «падалью» выступили женщины, однако выборка слишком мала, чтобы сделать вывод об общей тенденции, подытожили исследователи.

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