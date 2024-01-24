Телят китов уличили в воровстве чужого молока

Морские биологи проследили за поведением южных гладких китов в «яслях» у побережья Австралии. Впервые за все время наблюдений ученые зафиксировали случаи воровства молока телятами — кормления не от биологической матери, а от чужой, вопреки ее желанию. Более чем в половине случаев самка успешно сбегала от настырного соседского детеныша, но иногда он добивался успеха и буквально объедал своего ровесника.

Вскармливание чужих отпрысков молоком бывает двух типов: самки одной общности совместно заботятся о потомстве или «усыновляют» потерявшего мать детеныша, либо молодняк буквально ворует чужое молоко. Первый тип у китов ранее наблюдался — так себя ведут кашалоты в дикой природе и белуги в неволе. Усатых китов замечали подкармливающими чужих детенышей, которые отбились от своей семьи.

Но именно воровство молока за телятами китов до сих пор замечено не было. Ученые считали, что такое поведение характерно только для наземных млекопитающих и ластоногих. Последние славятся настоящими войнами особо наглых и крепких детенышей за чужое молоко. Наиболее успешные воры к завершению периода вскармливания могут вдвое превышать в размерах «честных» одногодок.

Процесс воровства молока. Пара 1 состоит из наиболее крупной матери в округе, чей отпрыск тоже превосходит своих сверстников по размерам. Самка из пары 3 не сопротивляется кормлению чужого теленка в присутствии своего / © The University of Western Australia, https://doi.org/10.1007/s42991-023-00392-1

Исследователи из Орхусского и Западно-Австралийского университетов использовали воздушную фото- и видеосъемку с дронов, чтобы изучить особенности вскармливания южных гладких китов (Eubalaena australis). Эти морские гиганты ежегодно устраивают своеобразные ясли на мелководье неподалеку от побережья Австралии, к югу от Аделаиды. На лодках к ним подплыть сложно — киты с детенышами очень осторожны и сразу стараются защитить потомство, — а с воздуха наблюдать легко.

Съемки проводили с середины августа по середину сентября 2021 года, когда в районе Энкаунтер-Бэй находились три матери со своими детенышами. Когда приходит время рожать, самки южных гладких китов мигрируют на мелководье, где их отпрыскам не будут угрожать косатки и другие хищники. В это путешествие готовящиеся стать матерями животные отправляются либо в одиночку, либо в компании других особей на последних месяцах беременности.

Иллюстративное видео к научной статье / © The University of Western Australia

Во время наблюдений ученые стали свидетелями 22 взаимодействий между парами, в семи случаях молодняк успешно «атаковал» чужую мать, в 11 — самки кормили своих детенышей в присутствии других китов. Наиболее примечательным оказался самый крупный теленок (его мать тоже была самой крупной): он старался покормиться от всех самок, с которыми встречался. Всего детеныш совершил 15 попыток присосаться, но успехом увенчалась только половина. В некоторых случаях киты позволяли чужому детенышу сосать молоко, если их родной отпрыск находился в непосредственной близости.

Воровство молока телятами южных гладких китов не выглядит наиболее оптимальной стратегией для популяции. Оно выгодно одному детенышу и его матери, тогда как все жертвы и их дети остаются в проигрыше.

Дело в том, что самки во время вскармливания новорожденных телят практически не питаются — на мелководье, в «яслях», слишком мало еды для взрослого кита. То есть выработка молока идет за счет накопленных ранее запасов организма на протяжении нескольких недель, пока детеныши не окрепнут. Получается, каждая калория на вес золота, и ее воровство наносит прямой вред родному отпрыску самки.

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