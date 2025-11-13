Уведомления
Медики увидели скрытую опасность для почек в сменном графике работы
Исследование на крупной выборке более чем 200 тысяч человек показало, что работающие посменно чаще сталкиваются с мочекаменной болезнью, причем в большей степени рискуют те, кто регулярно трудится по ночам.
Мочекаменная болезнь — одна из распространенных урологических патологий. По оценкам, в разных странах ею страдают от 1% до 13% жителей. Образованию камней в почках способствуют разные причины, в том числе генетические и связанные с нарушением обмена веществ. Немалую роль могут играть и факторы образа жизни.
Группа специалистов в области здравоохранения из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена (КНР) взялась подробнее изучить потенциальное влияние одного из таких факторов — работы по нестандартному и посменному графику. Из прошлых исследований известно, что у тех, кто трудится в этом режиме, часто распространены неправильное питание, курение и прочие неполезные для здоровья привычки, которые могут вести к развитию заболевания. Китайские исследователи решили рассмотреть эти переменные в комплексе.
Для анализа взяли данные Британского биобанка (UK Biobank). В выборку включили свыше 226 тысяч взрослых участников проекта, которые в опросах предоставили разнообразные сведения о себе, включая личные, о типе работы и деталях образа жизни. За время наблюдений, которые в среднем продолжались почти 14 лет, у 2893 человек из общего числа диагностировали камни в почках.
С помощью статистических методов медики установили: у людей, которые работали со второй половины дня, вечером, ночью или чередовали такие смены, риск развития мочекаменной болезни был на 15% выше, чем у тех, кто трудился только по стандартному графику с 09:00 утра до 17:00.
В двух группах — у работавших в ночные смены и часто/всегда практикующих посменную работу — соответствующая вероятность возрастала еще сильнее, на 22% и 19%. Кроме того, негативный эффект был заметнее у людей моложе 50 лет и тех, кто не занимался тяжелым физическим трудом.
Исследователи отметили, что связь между посменной работой и повышенным риском камней в почках была опосредована факторами образа жизни, вредящими здоровью, такими как курение, несоблюдение режима сна, лишний вес, малоподвижность и недостаточное потребление жидкости.
По мнению медиков, с учетом результатов сменную работу следует отнести к обстоятельствам, повышающим риск мочекаменной болезни. Они также добавили, что для уменьшения негативных эффектов такого графика в компаниях нужно внедрять инициативы по укреплению здоровья сотрудников, вести пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Статью об исследовании опубликовал журнал Mayo Clinic Proceedings.
