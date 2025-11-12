Измерение микротрещин: новая методика белорусских инженеров для контроля прочности рельсо-струнных комплексов

Когда речь идет об инновационных транспортных системах, вроде рельсо-струнных комплексов uST, важно понимать не только то, как движется транспорт, но и то, насколько надежна сама конструкция путевой структуры. В этих сооружениях ключевую роль играют железобетонные опоры и анкерные узлы, которые воспринимают огромные растягивающие усилия от натянутых струн и нагрузки от подвижного состава. Даже микротрещина в такой конструкции способна повлиять на долговечность всей системы.

Именно поэтому инженеры UST Inc. разработали новую методологию измерения ширины раскрытия трещин, которая позволяет не просто фиксировать дефекты, а оценивать динамику их развития с высокой точностью — до сотых долей миллиметра. Исследование опубликовано в Материалах III Международной научно-технической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Архитектура и строительство: традиции и инновации».

Почему это важно

Трещины в железобетоне — естественное явление. Они появляются при усадке конструкции, перепадах температур, циклических нагрузках или в результате длительной эксплуатации. Однако все зависит не от самого факта появления трещины, а от того, насколько она контролируема.

Гипсовый и электронный маяки / © UST Inc.

Согласно строительным нормам (например, СП 63.13330 и EN 1992), предельно допустимая ширина раскрытия трещин для несущих элементов — всего 0,2–0,3 миллиметра. Если раскрытие превышает эти значения, внутрь конструкции попадает влага, кислород, начинается коррозия арматуры — процесс, который медленно, но необратимо разрушает железобетон.

Пластинчатый маяк / © UST Inc.

Для инженерных систем «второго уровня», в которых геометрическая точность наиболее важна, контроль трещинообразования должен быть не формальностью, а частью реального мониторинга состояния конструкции.

От визуального контроля — к цифровой диагностике

Раньше ширину трещин измеряли с помощью ручных луп, механических щупов или индикаторных линеек. Это был трудоемкий процесс, который не гарантировал точного результата. Новая методология, созданная специалистами UST Inc., основана на комбинации оптических и цифровых методов, включая:

макрофотосъемку с последующей обработкой изображения нейросетевыми алгоритмами;

измерение деформаций с помощью цифровой корреляции изображений (DIC);

использование высокоточных деформационных датчиков в зоне трещины.

Комбинация этих подходов позволяет фиксировать даже раскрытие размером 0,05 миллиметра, строить карту напряжений и оценивать, как трещина «развивается» — растет, стабилизируется или затухает.

Методология в действии

Разработанная специалистами Unitsky String Technologies методика включает:

алгоритм зондирования зоны трещинообразования — выбор точек наблюдения на поверхности железобетонного элемента;

критерии оценки стабильности — предельные значения и направления изменений раскрытия;

базу данных наблюдений — интеграцию с системой технического мониторинга объекта.

Точечные маяк и маяк часового типа / © UST Inc.

Эта методология прошла испытания на опорах и эстакадах комплексов uST. Инженеры сравнили результаты цифровых измерений с классическими механическими измерениями и получили совпадение в пределах пяти процентов, что подтверждает надежность системы мониторинга.

Электронный тахеометр и деформационные марки / © UST Inc.

Главная цель разработки — не просто «замерить трещину», а предсказать поведение опорной и путевой конструкций. Если известно, как раскрывается трещина под нагрузкой, можно с высокой вероятностью определить момент, когда прочность узла начнет снижаться.

Фотограмметрические марки / © UST Inc.

Таким образом, методика становится частью более широкой системы цифрового мониторинга технического состояния транспортных сооружений. В будущем эти данные будут автоматически собираться в режиме реального времени — прямо с поверхности опор и балок, через датчики, соединенные с аналитической платформой.

Новая инженерная философия

Проект демонстрирует, как транспортное строительство становится точной инженерной наукой, в которой измеряются даже микроскопические изменения в структуре материала. Для комплексов uST такая система контроля особенно важна: струнный транспорт рассчитан на десятилетия эксплуатации, а значит, особенно важна система контроля состояния, позволяющая понимать, что происходит внутри каждой опоры.

Новая методология измерения раскрытия трещин — это не просто инструмент контроля, а элемент предиктивной безопасности, который позволяет предупреждать дефекты, а не устранять их постфактум.

Unitsky String Technologies Inc. 55 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.