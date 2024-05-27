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1 час назад
Полина Меньшова
87

Астму вылечили так же, как рак

5.4

Иммунологи из Китая обнаружили, что терапия, которую успешно применяют для борьбы с онкологическими заболеваниями, эффективна и при аллергической бронхиальной астме. Симптомы болезни у мышей, на которых испытали лечение, исчезли минимум на год.

Медицина
# аллергическая астма
# астма
# бронхиальная астма
# лечение астмы
Иммунологи добились длительной ремиссии хронической аллергической астмы с помощью разовой инъекции
Иммунологи добились длительной ремиссии хронической аллергической астмы с помощью разовой инъекции / © Shutterstock, wavebreakmedia

Хронические заболевания, как правило, не лечатся: появившись, они сопровождают человека всю жизнь. Чтобы облегчать симптомы и не допускать осложнений, необходимо соблюдать рекомендации врачей и регулярно проходить обследование. Однако симптомы хронических болезней могут исчезать на несколько месяцев и даже лет. Такие периоды называются ремиссией.

Исследователи из Университета Цинхуа, Медицинского университета Шаньси и Цинхуа-Пекинского центра естественных наук (все — в Китае) нашли способ достичь длительной ремиссии одного из самых распространенных хронических заболеваний — аллергической бронхиальной астмы. Они применили терапию, которая показала свою эффективность при лечении рака. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Nature Immunology.

Ученые ввели мышам, больным астмой, иммунные Т-клетки с химерным рецептором антигена (CAR), сокращенно — CAR- Т-клетки. Их функция — воздействовать на факторы, которые вызывают аллергию, и ослаблять их. После инъекции, которая содержала разовую дозу препарата, исследователи следили, проявляются ли у животных признаки аллергической активности и воспаления в легких.

Наблюдения показали, что CAR-Т-клетки нейтрализовали белые кровяные тельца и блокировали функцию белков, которые задействованы в патологических процессах астмы. Тем самым однократная инъекция препарата подавила воспаление легких и облегчила симптомы заболевания у мышей. Ученые также обнаружили, что введенные CAR-Т-клетки сохраняются минимум в течение года, продолжая предотвращать аллергические иммунные реакции. Ранее с помощью двойной вакцинации удавалось достичь ремиссии, которая длилась от 11 недель.

По словам исследователей, результаты эксперимента могут стать важным шагом в разработке терапии для пациентов с хронической аллергической астмой. Во время клинических испытаний необходимо выяснить, насколько безопасны и эффективны CAR-Т-клетки для лечения людей с астмой. В случае успеха терапия CAR-Т-клетками может стать многообещающим методом, при котором длительной ремиссии заболевания возможно достичь всего с помощью одной дозы препарата.

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Медицина
# аллергическая астма
# астма
# бронхиальная астма
# лечение астмы
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