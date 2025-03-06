У матерей и новорожденных из Пекина выявили необъяснимо высокий уровень лития

В образцах крови, взятых у матерей и из пуповины их новорожденных детей в Пекине, обнаружили необычно высокую концентрацию лития. Содержание металла в пробах в среднем до 20 раз превышало показатели, зарегистрированные в одном из промышленных городов в центральной части КНР.

Статья об исследовании недавно вышла в журнале Environmental Science & Technology, а выдержки из него опубликовало гонконгское издание The South China Morning Post (SCMP). Ученые несколько лет наблюдали за концентрациями лития в материнской и пуповинной крови в образцах из столицы Поднебесной и города Чанша в провинции Хунань. Последний считается крупным промышленным центром южного Китая: здесь производят химикаты, металлы, различное оборудование, полупроводники, электронику и многое другое.

К исследованию привлекли 96 беременных женщин из Пекина и 297 из Чанши, которые согласились участвовать и не имели проблем со здоровьем. Сравнение результатов их анализов, а также проб из пуповин новорожденных, показало, что у первых уровень лития в крови в 2019 и 2021 годах в среднем составлял 13,05 и 11,23 микрограмма на литр против 0,61 микрограмма на литр у вторых.

В некоторых случаях содержание лития в крови пекинских женщин более чем в 40 раз превышало значения в Чанше, достигая 27,31 микрограмма на литр. При этом безопасным порогом для людей, не контактирующих с литием, считают концентрацию в 10 микрограммов на литр.

Графическое изображение результатов исследования / © Yu Li, Xianglian Pen, et al., Environmental Science & Technology (2025)

С чем связана столь значительная разница, остается загадкой. В Чанше литий может попадать в кровь людей вместе с пищей, водой и воздухом. Хотя в пекинских продуктах и воде тоже обнаружили повышенное содержание металла, этой причиной ученые не смогли полностью объяснить зашкаливающие результаты у жительниц китайской столицы. Исследователи подозревают, что виноват какой-то неучтенный антропогенный источник.

Литий используют в автопроме, авиастроении, металлургии, микроэлектронике, химической и других отраслях. Особенно этот металл важен при производстве аккумуляторных батарей большой емкости. По прогнозам, к 2040 году глобальный спрос на литий вырастет в 40 раз. В начале года стало известно, что Китай вышел на второе место в мире по запасам металла.

Однако экологи предупреждают: до 80% добываемого лития могут проникать в экосистемы, загрязняя промышленные и городские зоны. Это ставит под угрозу здоровье людей: высокие дозы лития способны нарушить работу почек, щитовидной железы и нервной системы. Долгосрочные последствия воздействия лития в низких концентрациях, упомянутых в исследовании, изучены пока недостаточно. Ученые из США и Дании ранее установили, что литий в питьевой воде повысил риск развития аутизма.

В Пекине бурно развивается производство литий-ионных аккумуляторов. По данным SCMP, столица КНР — национальный лидер в плане исследований в этой области и размещения соответствующих предприятий. Впрочем, могло ли это стать причиной высокого уровня лития в материнской и пуповинной крови, ученые в исследовании не рассматривали. Издание обратилось к авторам за разъяснениями, но те пока не ответили на запрос о комментарии.

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