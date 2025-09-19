Длительный отказ от сигарет помог свести на нет риск переломов у бывших курильщиков

Новое исследование показало, что повышенный риск переломов из-за хрупкости костей, который характерен для пожилых курильщиков, можно нейтрализовать при определенном условии.

Отказ от табакокурения приносит пользу здоровью в любом возрасте, но чем раньше человек сумеет остановиться, тем сильнее будет положительный эффект. Корейские исследователи ранее установили, что после 10 лет воздержания от вредной привычки у бывших курильщиков значительно снижался риск онкозаболеваний, особенно рака легких. У тех, кто перестал курить до 50 лет, вероятность развития таких опухолей падала на 57%.

На недавней конференции Американского общества по изучению костей и минерального обмена (American Society of Bone and Mineral Research) медики рассказали о еще одном преимуществе стойкого отказа от курения. Из доклада на мероприятии стало известно, что повышенный риск переломов из-за хрупкости костей, характерный для пожилых курильщиков, можно свести на нет при определенном условии.

В основу научной работы легли сведения об участниках американского исследовательского проекта Osteoporotic Fractures in Men Study, посвященного факторам риска остеопороза у пожилых мужчин. Специалисты рассмотрели данные 5992 жителей США, которым в среднем исполнилось 74 года. Внимание уделили наличию у них пристрастия к курению, стажу привычки, а в случае прекращения — времени с момента отказа.

Наблюдение за мужчинами вели на протяжении в среднем 12 лет, фиксируя случаи переломов по медицинским записям. Всего с такими повреждениями костей, связанными с их хрупкостью, столкнулись 1084 участника. Из них 237 получили перелом шейки бедра, часто приводящий к инвалидности. Примерно 3,4% мужчин курили во время исследования, а 59% делали это в прошлом.

Сопоставление и анализ данных с помощью статистических методов позволили выявить четкую взаимосвязь: чем дольше и больше человек курил, тем сильнее рисковал получить перелом. У действующих курильщиков вероятность таких повреждений была вдвое выше, чем у некурящих. Повышенный на 20-30% риск переломов сохранялся даже у бросивших курить, если с момента отказа прошло меньше 10 лет.

Однако когда воздержание от вредной привычки продолжалось больше 10 лет, связи с риском переломов уже не наблюдалось. Это говорит о том, что негативное влияние табакокурения на прочность костей со временем обратимо.

Медики подсчитали, что если бы действующие курильщики отказались от этой практики, количество переломов в будущем могло бы сократиться на 4%. Более четверти зафиксированных переломов можно было избежать, если бы люди не курили. Результаты подчеркивают важность программ, направленных на сокращение распространенности табакокурения и помощь желающим бросить привычку.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 817 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.