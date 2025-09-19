  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 сентября, 14:11
Дарья Губина
56

Субнептуны оказались не планетами-океанами, а сухими мирами, неблагоприятными для жизни

❋ 4.4

Гикеаны — гипотетические планеты, обычно субнептуны, богатые водой и водородом. Условия на них крайне благоприятны для появления жизни. Вот только существуют ли такие миры? Оказалось, в популярном сценарии их формирования не учтен крайне важный процесс — химическое взаимодействие недр с «летучей» оболочкой, которое лишает такие планеты воды.

Астрономия
# K2-18b
# внеземная жизнь
# космос
# формирование планет
# экзопланета
планета K2-18b в представлении художника
Иллюстрация планеты-гикеана K2-18b, гипотетические океаны которой могут кишеть гипотетическими микроорганизмами, насыщающими атмосферу диметилсульфидом / © ESA/Hubble, M. Kornmesser, CC BY 4.0

Интерес к водным субнептунам значительно вырос после наблюдений за экзопланетой K2-18b с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». На этом субнептуне в 124 световых годах от Земли ученые засекли большое количество диметилсульфида. Диметилсульфид может возникать в геохимических процессах, но не в таком количестве. Зато его в большом количестве производят морской фитопланктон и некоторые бактерии.

Пока что научное сообщество продолжает сомневаться в наличии такого количества продуктов жизнедеятельности бактерий на субнептуне K2-18b. В 2024 году исследователи выяснили, что такие же показатели в данных наблюдений мог дать метан, а не диметилсульфид. В августе 2025-го другая группа ученых предположила, что это «сигналы» этилена. Тем временем «Джеймс Уэбб» лишь подлил масла в огонь, когда в апреле 2025 года снова «увидел» эти продукты жизнедеятельности бактерий на K2-18b.

В спорах о K2-18b нередко принимают за данность предположение, что этот субнептун покрыт океаном воды. Считается, что подобные ему миры формируются вдали от звезды, за снеговой линией — границей в протопланетном диске, за которой температура достаточно низка и летучие вещества затвердевают в льдинки. Если такая планета мигрирует потом ближе к светилу, накопленный лед плавится — появляются океан и плотная атмосфера. Такие миры иногда называются гикеанами (hycean) — производное от слов «водород» (hydrogen) и «океан» (ocean). По оценкам, вода может составлять до 50% их массы.

Как отметили авторы новой научной работы, в описанном сценарии формирования субнептунов-океанов не учтен важный фактор — химическое взаимодействие недр и «летучей» оболочки после формирования планеты. Ученые рассчитали химическое «уравновешивание» 26 компонентов для 248 смоделированных молодых субнептунов и суперземель.

Исследователи предположили, что на раннем этапе формирования такие планеты проходят через фазу, когда их покрывает глубокий и горячий океан магмы. Далее они применили новую модель расчета химических процессов, возникающих при взаимодействии газов в атмосфере с металлами и силикатами в магме.

Оказалось, даже субнептуны, где вода составляет до 30% их массы, высыхают на этапе океана магмы. Почти все молекулы воды разрушаются в химических процессах. Водород и кислород «прикрепляются» к соединениям металлов и «тонут» в глубинах ядра. В результате содержание воды падает до 1,5% массы планеты.

«По нашим расчетам, не существует далеких миров, покрытых массивным слоем воды, где она составляет около 50% массы планеты, как ранее считалось. Как следствие, маловероятно и существование гикеанов с 10-90% воды», — объяснила соавтор исследования Кэролин Дорн, профессор по экзопланетам в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (Швейцария).

Остается надежда на планеты, сформировавшиеся до снеговой линии. Как показали расчеты, такие планеты накапливают меньше летучих соединений, зато удерживают богатую водой атмосферу. Впрочем, из-за высокой температуры вода в таких мирах не «опадает» на поверхность океанами.

Новое исследование проводили ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, работавшие совместно с планетологами из Института астрономии общества Макса Планка (Германия) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США). Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
239 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
Астрономия
# K2-18b
# внеземная жизнь
# космос
# формирование планет
# экзопланета
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе
Ельцин Центр
Екатеринбург
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Конференция
20 Сен
Бесплатно
Космонавтика и реабилитация
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Как возвращали к жизни музейные экспонаты: рассказы реставраторов
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
700
Союз социалистов-революционеров-максималистов (1906-1920-е)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Хочу в космонавты! Как воплотить мечту в жизнь?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Планета Земля как космический корабль
Экспериментаниум
Москва
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
21 Сен
Бесплатно
История Парка Победы
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 сентября, 12:05
Игорь Байдов

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.

Биология
# алкоголь
# спирт
# человек и животные
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
19 сентября, 11:29
Любовь С.

«Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной

Пролет автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» около небольшого астероида 1998 KY26 запланирован на июль 2031 года. Однако новые данные наблюдений за объектом показали, что его размер в три раза меньше ожидаемого, а скорость вращения вдвое быстрее. Открытие превращает и без того сложную миссию в настоящую головоломку.

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# астероид
# Бенну
# кратер
# планетарная защита
# Рюгу
18 сентября, 17:26
Юлия Трепалина

У людей со множеством татуировок неожиданно выявили сниженный риск меланомы

Группа американских онкологов пришла к парадоксальному выводу, который разошелся с данными многих прошлых исследований. Их анализ показал, что у обладателей двух и более татуировок реже диагностировали меланому — одну из самых агрессивных форм рака кожи.

Медицина
# меланома
# рак кожи
# риск рака
# тату
# татуаж
# татуировки
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые заглянули внутрь льда в момент удара

    19 сентября, 15:04

  2. Субнептуны оказались не планетами-океанами, а сухими мирами, неблагоприятными для жизни

    19 сентября, 14:11

  3. Длительный отказ от сигарет помог свести на нет риск переломов у бывших курильщиков

    19 сентября, 13:56

  4. В групповой работе девушкам оказались важны отношения, а юношам — результат

    19 сентября, 12:50
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Иса Шукаев
23 минуты назад
Как написано в Коране , что арабы начнут строительство разного рода масштабных проектов ,вместо того чтобы помогать бедным и обездоленным .

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Иван Колупаев
52 минуты назад
Александр, ладно речь не об этом а о том что мобильный интернет в ряде регионов уже уходит в область фантастики или "до выполнения целей сво" И

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Roman Frolov
57 минут назад
"для девушек важны устойчивые межличностные связи и личностные черты собеседников, такие как дружелюбие и открытость, а для юношей — фиксация

В групповой работе девушкам оказались важны отношения, а юношам — результат

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, как ни странно есть регионы которые реально подвергались атакам бпла, а не только "угрозе атак". И там мобильный интернет работает. Но

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

D N
2 часа назад
Провал своего детища ГОНЦА не дает покоя ))

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Ivan
3 часа назад
Нуждающимся мусульманам следует меньше плодиться

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Сергей Механик
3 часа назад
Однако важен сам факт присутствия пилота. В форс-мажорных ситуациях это иногда помогает. Да и психологически такое присутствие влияет на многих

В Китае заметили новый большой беспилотник, построенный по аэродинамической схеме «летающее крыло»

Азат
3 часа назад
Питон, капец ты умный, срочно напиши этим "учёным" чтобы они перестали заниматься чушью и просто поговорили с реально умным человеком, вместо того

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Евгений Васильевич Антипов...
3 часа назад
Qwerty, интересно, а если в вентиляционных шахтах установить зеркала, получится ли светопровод?

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Транк Погарченко
4 часа назад
С фантазией пиздец как хуевато у чучмеков, ооо помню в детстве кубики были давайте домик такой построим за дохуярд долларов

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Рустам Батькович
4 часа назад
Евгений, не ровно дышит в сторону России)

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Евгений Кузовлев
4 часа назад
Мурзагулов, почему ты только русских называешь халявщиками?Вроде грамотный, но иногда излагаешь свои ничем не подтвержденные и необъективные

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Ivan Zubov
5 часов назад
конечно, конечно, обезьяны не алкоголики, они могут бросить есть забродившие фрукты в любой момент, просто не хотят. А меня на работе после проф.

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Maksimir
5 часов назад
иван, В большинстве мировых религий есть традиции паломничества к святым местам. В этом нет ничего уникального. Более того, в вымерших религиях

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Александр Березин
6 часов назад
ulogin_vkontakte_3936144, "Александр, у нас нет столько спутников, чтобы обеспечить покрытие" Я боюсь, что у вас дефицит знаний о спутниках и связи с их помощь.

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Александр Березин
6 часов назад
Иван, " "мобильный интернет" у населения России во многих регионах уже все. Не временное отключение, а ппц и совсем. Вряд ли это связано с беспилотной

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

ulogin_vkontakte_3936144
6 часов назад
Александр, у нас нет столько спутников, чтобы обеспечить покрытие. И в ближайшее время не будет. Нет у нас не Илона, ни Королёва....увы.... И вы лучше

В России появится собственный терминал спутниковой связи, сопоставимый со Starlink

Данил Васильченко
6 часов назад
Трансформеров пересмотрели ребята)

Саудовская Аравия разместит крупнейший в мире заказ на сталь для создания кубического здания «Мукааб»

Сергей Механик
6 часов назад
Считаю необходимым создать специальный орган в рамках какой-либо всемирной организации, осуществляющий контроль за соблюдением и правильной

NASA обновило данные по космическому мусору на околоземной орбите

Im back
6 часов назад
Ну ка, про 7-дневную рабочую неделю поподробнее пусть расскажет. Темнит хуанг этот.

ИИ сделает наемных рабочих более занятыми, а не наоборот 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно