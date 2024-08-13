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Новый метод определил, кто сможет бросить курить, а кто нет
Психологи из Норвегии и США проанализировали данные почти шести тысяч человек и определили набор данных, достаточный, чтобы предсказать трудности с отказом от курения. С помощью этих сведений можно будет выявлять людей, которым потребуется дополнительная поддержка в борьбе с зависимостью.
Способам бросить курить посвящено множество исследований. Например, давно доказано, что резкий отказ от сигарет эффективнее, чем постепенный, а «обучаться» жить без никотиновой зависимости можно даже во сне. Одно из исследований также показало, что в борьбе с вредной привычкой помогает быстрая ходьба. Тем не менее даже эффективные методы не всегда позволяют курильщикам справиться с зависимостью.
Исследователи из Норвежского университета естественных и технических наук (Норвегия) и Онкологического центра имени М. Д. Андерсона (США) выяснили, что предсказывать проблемы с отказом от курения можно быстрее и проще, чем было принято. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Nicotine & Tobacco Research.
Считается, что лучше всего определить, насколько человеку будет сложно перестать курить, позволяет тест Фагерстрема на сигаретную зависимость. Однако метод слишком обширный, требует большого количества данных и времени. Поэтому авторы публикации решили сравнить его эффективность с эффективностью его упрощенной версии — так называемого индекса тяжести курения.
В упрощенном тесте всего два вопроса:
1. Сколько сигарет вы выкуриваете в день?
2. Как скоро после пробуждения вы выкуриваете свою первую сигарету?
В рамках эксперимента 5934 курящих взрослых, которым диагностировали рак, прошли оба варианта теста. Результаты оказались одинаково точными. Упрощенный тест также помог спрогнозировать, будет ли человек продолжать воздерживаться спустя три, шесть и девять месяцев после отказа от курения и специального лечения.
Однако оказалось, что эффективность индекса тяжести курения не всегда одинакова: он хуже работал для темнокожих неиспаноязычных пациентов. Пока исследователи не знают, чем это обусловлено: социальными факторами, генетическими или их сочетанием.
«Как полный, так и упрощенный тесты можно считать полезными инструментами, но, возможно, потребуется адаптировать их для разных групп», — отметили авторы научной статьи.
Тем не менее результаты исследования могут упростить изучение зависимости от курения. Это позволит лучше понимать, насколько тяжело будет отказаться от курения онкобольному, а также каков риск заболеть раком у курильщиков без онкологического диагноза. В результате снизится нагрузка на систему здравоохранения, а лечение рака станет эффективнее.
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